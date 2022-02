Trong xã hội, luôn sẽ có một số người bắt sếp chịu trách nhiệm cho mức lương thấp của mình, họ cho rằng công ty keo kiệt, bản thân làm việc cực khổ bao năm, vậy mà sếp vẫn không xem trọng họ.

Nhưng mặt khác, cũng có nhiều lãnh đạo phàn nàn về việc tại sao nhân viên bây giờ khó dạy bảo quá vậy, làm việc thì không đâu ra đâu vậy mà ngày nào cũng muốn tăng lương.

Rõ ràng, rất nhiều người không hiểu một chân lý, đó là trong mắt sếp, "lâu và cũ" chưa bao giờ có nghĩa là tốt. Vì thế, nếu như bạn làm mãi mà vẫn không được tăng lương, thì có thể là do bạn đã phạm phải những sai lầm dưới đây.

1. Chịu được áp lực, không khóc, không quấy

Hôm kia, một người bạn vừa được thăng chức đã phàn nàn với tôi rằng: "Giới trẻ ngày nay sao mà khó quản lý quá. Tuyển thực tập sinh vào làm, mà ngày nào tôi cũng phải dỗ dành, làm việc thì toàn mắc lỗi, nhưng tôi lại không được nói, không được mắng, tôi chỉ vừa tỏ ra có chút mất kiên nhẫn thôi là cô ấy đã nước mắt lưng tròng rồi.

Có lần, lãnh đạo đang cần người gấp nên nhờ cô ấy in tài liệu, chẳng may máy in bị hỏng, thì cô ấy lại lo lắng đến mức như kiến bò trên chảo nóng, khóc lóc ầm ĩ vang dội cả công ty."

Nơi làm việc không phải là ở nhà, chuyện ấm ức, khó khăn đầy rẫy, sẽ chẳng có ai rãnh mà dỗ dành bạn mãi được, huống chi chỉ vì vài việc cỏn con mà cũng "giả đáng thương" thì sẽ càng bị người khác xa lánh nhiều hơn là giúp đỡ. Nếu bạn không có khả năng chịu đựng, đụng chút là khóc, đụng chút là tổn thương, vậy thì cuối cùng người chịu thiệt vẫn chỉ là bạn thôi.

Những nhân viên công sở thành thục, hầu hết họ đều đã từ bỏ cảm giác tuổi thân và xây dựng một tinh thần thép để đối phó với những cảm xúc tiêu cực. Ngay cả khi họ thực sự tuổi thân, họ cũng sẽ không bao giờ để mình gục ngã.

Khi trước, có một bộ phim truyền hình Hàn Quốc nổi tiếng dựa vào phần lớn thực trạng công sở mà dựng lên, tên là "Thư ký Kim sao thế?". Trong phim, sếp là một người tự luyến vô cùng, lại cực đoan khắc khe, nói chuyện thôi cũng đủ để ép chết người ta, thế nhưng chiêu phản đòn của thư ký Kim lại là nhẫn nhịn tận 9 năm, kết quả cô đã tạo cho sếp thói quen không có cô là không được. Không chỉ được thăng chức, tăng lương mà còn được làm luôn cả vợ của sếp!

Và bí quyết của Thư ký Kim chỉ có bốn chữ: im lặng, mỉm cười.

Khi Thư ký Kim mới vào nghề thì đã bị anh sếp quay như chong chóng.

Cô ấy bị gọi dậy lúc 6 giờ hàng ngày để đi làm, bị dị ứng phấn hoa nhưng bắt buộc phải đi mua hoa, buộc phải học nhiều ngôn ngữ khác nhau để giao tiếp với những khách hàng nước ngoài. Đi công tác nước ngoài, múi giờ bị trái nên dẫn đến thiếu ngủ, do đó công việc xảy ra sai sót, khi ấy, cô trốn vào khách sạn và khóc. Nhưng dù có chuyện gì xảy ra, Thư ký Kim vẫn luôn nở nụ cười đặc trưng của mình.

Cô ấy tập thắt cà vạt vào giữa đêm, thức khuya học tiếng Anh với đôi mắt thâm quầng, nhưng cô ấy lại không bao giờ trưng ra dáng vẻ mệt mỏi và ủ rũ trước mặt sếp. Một nhân viên như vậy, thử hỏi ai lại không muốn bỏ nhiều tiền ra để thuê họ ở bên cạnh?

"Chịu được áp lực và khó khăn" là tiêu chuẩn của nhân viên 5 sao, một nhân viên giỏi trong mắt sếp sẽ không bao giờ gục ngã vì thất bại, cũng như không bị hạ gục bởi những lời phàn nàn.

2. Bao biện là một hành vi ngu ngốc

Có một sự thật tàn nhẫn ở nơi làm việc rằng, bao biện đồng nghĩa với việc đi một nước cờ ngu xuẩn. Bất kể bạn viện lý do gì, trong mắt sếp chỉ có 2 loại nhân viên: người làm tốt và người không làm tốt.

Tôi từng đọc một bài báo nói rằng Alibaba chia nhân viên thành bốn loại: minh tinh, chó hoang, bò và thỏ trắng.

Minh tinh chỉ những nhân viên có tài, có đức; chó hoang dùng để chỉ những nhân viên có tài và vô đạo đức; bò là những nhân viên có năng lực kém nhưng chăm chỉ; còn thỏ trắng là nhân viên có đức nhưng không có tài.

Đối với minh tinh thì nên trọng dụng, đối với chó hoang thì nên hạn chế dùng, bò thì an tâm mà dùng, còn thỏ trắng thì tốt nhất đừng dùng.

Trudy Dai, một đối tác của Alibaba, cho biết khi công ty lớn mạnh và cơ chế hoàn thiện, chính chú thỏ trắng nhỏ bé sẽ là người làm công ty tổn thất nhiều nhất. Họ có vẻ tận tâm nhưng thực ra lại chẳng đóng góp được gì nhiều, có thể họ rất yêu quý công ty và mọi người nhưng nếu bàn về thành tích thì họ chẳng có gì cả.

Đó là một minh chứng cho việc trong công sở không có chỗ cho màu xám, chỉ có trắng và đen, được và không được, chứ không có bao biện.

Sếp không bao giờ tin vào những lời bào chữa, họ chỉ nhìn vào kết quả. Chính kết quả này quyết định trực tiếp đến mức lương của một người.

3. Lấy lòng tất cả mọi người, ăn tạp đồng nghĩa với "chết"

Mấy ngày trước, tôi cùng trưởng phòng bộ phận bên cạnh tán gẫu, nói về nhân viên trượt khỏi công ty nhanh nhất trong bao năm qua, lúc đó 2 người đều đồng thanh nhắc tới một loại người: nịnh nọt, ăn tạp.

Khi trước, chúng tôi có một đồng nghiệp cũ, chính là loại người như thế, cô ta có thể chơi với bất kỳ ai, vừa tan ca thì lập tức hẹn nhau ăn tối đủ kiểu, tâm tư thì không đặt vào công việc, những người tính tình nháo nhào như thế thì khó mà nghiêm túc làm việc được.

Sau đó, ngay khi đưa ra kế hoạch sa thải nhân viên, cô ta chính là đợt người bị sa thải đầu tiên.

Một người như vậy thực ra khá ngốc, lấy lòng người khác là thứ vô dụng nhất ở nơi làm việc. Bạn không phải ở đây để kết bạn, và bạn càng không thể sống sót chỉ bằng cách xã giao với người khác.

Gần đây tôi có xem một bộ phim truyền hình Nhật Bản "cô gái kinh doanh nhà", nhân vật nữ chính là môi giới bán nhà giỏi nhất ở Nhật Bản, trong thế giới của cô ấy, không có ngôi nhà nào là không thể bán được.

Nhiều người nghĩ rằng làm trong ngành bán hàng thì bạn phải là người giỏi toàn diện, để gặp ai cũng có thể nói chuyện hợp đề tài.

Nhưng tính cách của nữ chính rất khủng bố người khác. Mỗi ngày chỉ kiểm tra thông tin trên máy tính, không bao giờ tán gẫu với đồng nghiệp, đối với bản thân cũng có những yêu cầu nghiêm khắc đến biến thái.

Tương tự như vậy, cô ấy cũng không cho phép cấp dưới nháo nhào trong công ty, cô ấy không đồng ý với việc đồng nghiệp lập tức bỏ chạy khi chuông tan ca reo, cô ấy không chấp nhận việc người mới chỉ vì một chút chuyện vặt mà đã suy sụp tinh thần, vì vậy cô ấy thường tức giận và hét vào mặt cấp dưới.

Xung quanh tôi có rất nhiều người như vậy. Họ có vẻ không hợp với hội nhóm nhưng lại là những người đáng tin cậy nhất trong mắt sếp.

Bạn không nhất thiết phải khiến mọi người thích mình, bạn chỉ cần trở thành một người có ích. Không có năng lực thực sự, thì dù là nhân viên thâm niên cũng khó có thể chiếm được ánh nhìn của sếp.

Tôi chỉ muốn nhắc nhở mọi người hãy học cách nhìn nhận bản thân, khi mới đi làm thì nghèo khó là điều đương nhiên. Nhưng sau 10 năm làm việc mà bạn vẫn nghèo thì vấn đề chỉ có nằm trên người của bạn mà thôi.

Nơi làm việc có rất nhiều điều bất công và xui xẻo nhưng bạn phải đủ tỉnh táo, không có thành công nào tự nhiên mà đến, bạn phải đủ giỏi mới có thể nắm bắt được luật chơi.

https://cafebiz.vn/di-lam-10-nam-luong-khong-qua-10-trieu-3-loi-dai-tra-khien-muc-luong-cu-mai-dam-chan-tai-cho-la-day-20220215215042076.chn