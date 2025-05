Đi khắp các chợ Hà Nội tìm mua lòng se điếu đều chỉ nhận về cái "lắc đầu", nhiều tiểu thương khẳng định 1 điều

Những ngày gần đây, lòng se điếu – một món ăn được nhiều người ca tụng là “mỹ vị nhân gian”, đang trở thành chủ đề gây tranh cãi trên mạng xã hội.

Không ít ý kiến cho rằng loại lòng này cực kỳ hiếm, khó tìm thấy trên thị trường. Với những mặt hàng lòng se điếu được bán tràn lan trên thị trường, nhiều người cho rằng loại hàng này đã được "phù phép" bằng hoá chất, tiềm ẩn rủi ro lớn đối với sức khỏe người tiêu dùng.

Hình ảnh lòng se điếu sau khi được nấu chín (Ảnh: MXH)

Được biết, lòng se điếu (hay còn gọi là phèo hai da) là lòng non nhưng có thành dày và mặt bên trong tạo thành nhiều nếp gấp theo hệ dọc dưa. Loại lòng này đặc biệt rất hiếm gặp, thường chỉ xuất hiện ở một số ít con heo giống hoặc được nuôi kỹ.

Để tìm hiểu thêm thông tin về lòng se điếu, chúng tôi đã trực tiếp khảo sát tại nhiều quầy hàng bán thịt lợn ở các chợ trên địa bàn Hà Nội.

Lòng se điếu có giá 300.000 đồng/kg?

Tại một khu chợ lớn ở phường Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), sau khi quan sát, chúng tôi dừng chân tại một quầy bán thịt lợn có nhiều người ghé mua. Khi hỏi về lòng se điếu, tiểu thương ở đây khẳng định: “Không ai có sẵn loại lòng này để bán. Nếu muốn ăn, khách phải đặt trước”.

Khu chợ lớn ở phường Mỹ Đình

Theo người bán, lòng se điếu có nhiều loại, giá dao động từ 300.000 đến 1,8 triệu đồng/kg.

"Lòng se điếu giá 300.000 đồng/kg là loại bình thường, ngon hơn giá 700 đến 800 nghìnn đồng/kg. Loại ngon nhất là 1,8 triệu đồng/kg", tiểu thương nói.

Với mức giá dưới 1 triệu, khách hàng phải chờ 2–3 ngày. Còn loại trên 1 triệu đồng/kg thì phải đặt trước vài tuần, có khi cả tháng mới có hàng.

“Lòng se điếu cực kỳ hiếm. Muốn mua được phải quen biết hoặc có mối lấy trực tiếp từ lò mổ. Nếu khách hàng lạ đến tận các lò mổ để mua cũng rất khó vì dường toàn bộ mặt hàng này đều đã được các nhà hàng, quán ăn đặt trước. Nếu cần, tôi có thể nhờ người mua giúp”, tiểu thương này nói thêm.

Tiếp tục khảo sát tại chợ Trần Quốc Vượng, các tiểu thương nơi đây cũng lắc đầu. “Dù anh chị trả 3 triệu đồng/kg lòng se điếu, chúng tôi cũng không có để bán”, chị Thanh (tên thay đổi theo PV) - tiểu thương bán thịt lợn ở chợ Trần Quốc Vượng nói và cho biết lòng se điếu chuẩn có giá từ 1,5 đến 2 triệu đồng/kg.

Tiểu thương bán thịt lợn ở phố Trần Quốc Vượng cho biết lòng se điếu chuẩn giá từ 1,5 đến 2 triệu đồng/kg

Khi được hỏi về lòng se điếu có mức giá 300.000 đến 1 triệu đồng/kg mà tiểu thương ở chợ Mỹ Đình đưa ra, chị Thanh phản bác: “Họ nói như vậy không đúng. Có thể loại lòng lợn họ nói đến là lòng non loại ngon, dày hơn, gần giống với lòng se điếu. Với những người từng ăn lòng se điếu loại chuẩn, họ sẽ nhận ra ngay”.

Chị Thanh nói thêm: “Muốn mua lòng se điếu loại chuẩn, phải đặt trước ít nhất 1–2 tháng may mắn mới mua được. Anh/chị nên mua từ các lò mổ uy tín, tránh mua trôi nổi vì rất dễ gặp hàng giả, không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm”.

Hơn 20 năm làm nghề mổ lợn, người phụ nữ Bắc Ninh chỉ một lần gặp lòng se điếu gần 3kg

Cùng quan điểm với chị Thanh, nhiều tiểu thương bán thịt lợn khác ở khu chợ trên phố Nguyễn Thị Thập (phường Trung Hoà, quận Thanh Xuân, Hà Nội) khẳng định, khách hàng không thể mua được lòng se điếu ở ngoài chợ nếu không đặt trước.

Cô Lê Thị Nhanh – một tiểu thương bán thịt lợn tại đây cho biết, với hơn 10 năm làm nghề mổ lợn, cô chưa từng gặp một con lợn nào có lòng se điếu. Thậm chí, ngay cả những bộ lòng ngon, dày dặn cũng rất hiếm gặp.

Nhiều tiểu thương bán thịt lợn trên phố Nguyễn Thị Thập khẳng định lòng se điếu rất hiếm, muốn mua được phải đặt trước

Theo cô Nhanh, lý do chính nằm ở phương thức chăn nuôi hiện nay: “Ngày xưa, người ta nuôi lợn kiểu truyền thống, cho ăn cơm nguội, bèo, chuối, thả cho đi lại tự do và nuôi hơn 1 năm mới thịt thì may ra mới gặp được con lợn có lòng se điếu. Bây giờ thì khác, hầu hết lợn được nuôi theo kiểu công nghiệp, chỉ vài tháng là xuất bán, làm gì còn chuyện xuất hiện lòng se điếu”.

Cô nhấn mạnh: “Dù có đi khắp các chợ ở Hà Nội, cũng không thể tìm được lòng se điếu. Ngay cả những bộ lòng dày, tươi, được xem là loại ngon, giá từ 500 nghìn đến cả triệu đồng/kg, cũng phải đặt trước cả tuần may ra mới có”.

Cô Nhanh cho hay, nếu trong quá trình mổ lợn, người thợ phát hiện có lòng se điếu, họ sẽ lập tức gọi cho khách quen hoặc môi giới.

Trước thông tin lan truyền trên mạng xã hội rằng có người từng mua được lòng se điếu dài tới 40 mét, cô bật cười và phản bác: “Không có chuyện đó. Loại lòng dài 40m có thể chỉ là bộ lòng dày và dài hơn bình thường rồi người ta thêu dệt thành lòng se điếu. Người không biết có thể tin, chứ như chúng tôi làm nghề mổ lợn lâu lắm, coi đó là điều phi lý".

Cô Đoàn Thị Phương (54 tuổi, quê Bắc Ninh) cho biết, cô có gần 20 năm kinh nghiệm trong nghề mổ lợn, đã từng mổ hàng vạn con nhưng rất hiếm khi gặp con lợn nào có lòng se điếu.

“Thông thường, nếu lợn được nuôi kiểu truyền thống – hơn 7 tháng tuổi, ăn cơm nguội, rau, bèo mà không dùng cám công nghiệp hay chất tăng trọng thì may ra mới có lòng se điếu.

Còn lợn nuôi bằng cám tăng trọng, không thể có lòng se điếu”, cô Phương nói.

Cô cho biết, trong trường hợp đặc biệt, lợn mẹ được nuôi lâu năm chỉ để sinh sản, rất có thể đẻ ra cả đàn lợn có lòng se điếu. Nhưng điều này rất hiếm khi xảy ra.

“Gần 20 năm làm nghề, bộ lòng se điếu tôi thấy nặng nhất là gần 3kg. Còn bình thường, tôi mổ lợn chỉ thấy những đoạn ngắn vài mét", cô Phương chia sẻ.

Cô Phương cho hay, hơn một năm trở lại đây, cô không còn gặp con lợn nào có lòng se điếu.

“Nếu mổ lợn mà thấy lòng se điếu, tôi sẽ gọi ngay cho người thu mua loại hàng hiếm này. Giá bán là 500.000 đồng/kg, sau đó họ sẽ vận chuyển đến các nhà hàng, quán ăn ở Hà Nội giao bán với giá gấp 3 đến 4 lần”, bác Phương nói thêm.