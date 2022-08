Bỏ công việc ở Romania vào năm 27 tuổi, nhiếp ảnh gia Mihaela Noroc đã quyết định xách ba lô và chiếc máy ảnh đi khắp thế giới để khám phá vẻ đẹp của sự đa dạng văn hoá và sắc tộc.



Trong chuyến du lịch của mình, cô đã chụp ảnh hàng trăm bức ảnh về những người phụ nữ xinh đẹp tại khu vực sinh sống của họ và tạo nên một website cũng như các trang mạng xã hội tên "The atlas of beauty" (Bản đồ sắc đẹp). Qua đó cho thấy vẻ đẹp đặc trưng của những người phụ nữ trên khắp thế giới từ những thành phố hiện đại bậc nhất như New York, Seoul, Italia hay đến những vùng núi, rừng như Amazon hay vùng núi Tây Bắc tại Việt Nam.

Nhiếp ảnh gia Mihaela Noroc (trái) và dự án "The Atlas of Beauty"

Được biết, dù có thể nói được tới 5 ngoại ngữ nhưng trong quá trình đi tìm kiếm "người mẫu" cho mình, nhiếp ảnh gia Mihaela Noroc không ít lần gặp khó khăn trong việc giao tiếp với những người phụ nữ cô gặp. Cô cho biết, việc khó nhất là thuyết phục những người phụ nữ này tự tin vào vẻ đẹp đặc biệt của mình.

"Đối với tôi, vẻ đẹp tồn tại ở khắp mọi nơi, mỹ phẩm, tiền bạc, chủng tộc hay địa vị xã hội, mà đều không quan trọng bằng việc họ tự tin là chính mình"- cô nói.

Một phụ nữ ở Reykjavik, Iceland

Katharina chụp ảnh tại lễ hội Oktoberfest ở Munich, Đức

Eleni ở Delphi, Hy Lạp

Gabriela đến từ Maramures, một khu vực ở Bắc Romania

Serena tại Naples, Italy

Sayaka ở Tokyo, Nhật Bản

Cô gái tên Linda tại Chechnya, Nga

Một phụ nữ ở Shiraz, Iran

Cô gái tên Setareh ở Tehran, Iran

Người phụ nữ Kichwa trong rừng nhiệt đới Amazon

Cô gái làm việc trên cánh đồng tại Wakhan, Afghanistan

Cô gái đứng trước cửa hàng quần áo tại New York, Mỹ

Người phụ nữ thuộc bộ tộc Daasanach tại Thung lũng Omo, Ethiopia

Một phụ nữ trong trang phục truyền thống ở Bishkek, Kyrgyzstan

Sona trong lễ hội Holi ở Kathmandu, Nepal

Tạ Mai, người phụ nữ Dao Đỏ tại miền núi phía Bắc, Việt Nam

Một cô gái ở thủ đô Ulaanbaatar, Mông Cổ

Một phụ nữ Tây Tạng ở Xiahe, Trung Quốc

Một phụ nữ mặc trang phục truyền thống ở Kaesong, Triều Tiên.

Sara, một nữ diễn viên trẻ, trên đường phố Damascus, Syria

Nguồn: The Atlas of Beauty

https://kenh14.vn/di-khap-5-chau-chi-chup-chan-dung-phu-nu-nhiep-anh-gia-voi-du-an-dac-biet-chung-minh-ve-dep-hien-dien-o-moi-noi-20220804150404374.chn