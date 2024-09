Họp phụ huynh đầu năm học luôn là sự kiện quan trọng, thu hút sự quan tâm đặc biệt của các bậc cha mẹ. Không chỉ là dịp để cập nhật tình hình học tập của con em, đây còn là nơi thể hiện sự tôn trọng, văn minh trong giao tiếp giữa gia đình và nhà trường. Phụ huynh thường lựa chọn trang phục lịch sự, phù hợp với không khí trang trọng của buổi họp. Tuy nhiên, hình ảnh một giáo viên tiểu học tại Trung Quốc được chia sẻ trên mạng xã hội mới đây lại khiến nhiều người tranh cãi.

Trong khi các bậc phụ huynh ăn vận chỉn chu, nghiêm túc tham dự buổi họp, nữ giáo viên này lại xuất hiện với chiếc áo phông xanh thoải mái. Điều đáng nói là dòng chữ tiếng Anh được in nổi bật trên áo: "Do I look like I care?" (Trông tôi có giống là tôi quan tâm không?”). Nhiều phụ huynh cảm thấy cụm từ này mang nghĩa mỉa mai, thể hiện sự thờ ơ, thiếu quan tâm và thiếu nghiêm túc của cô giáo.

Cô giáo tiểu học với chiếc áo "tai tiếng".

Dù vô tình hay cố ý, rõ ràng chiếc áo đã tạo nên hình ảnh thiếu chuẩn mực của một nhà giáo. Nhiều phụ huynh bày tỏ sự bức xúc cho rằng, nữ giáo viên đang ngầm thể hiện sự thiếu tôn trọng đối với họ, với chính buổi họp phụ huynh và công việc dạy học. Thậm chí, một số phụ huynh còn quyết định chuyển trường cho con sau sự việc này.

Hình ảnh chiếc áo nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và vấp phải làn sóng chỉ trích gay gắt từ cộng đồng mạng. Nhiều ý kiến cho rằng là một người giáo viên, dù không có quy định cụ thể về trang phục, việc lựa chọn quần áo phù hợp, lịch sự khi đứng lớp, đặc biệt là trong các sự kiện quan trọng như họp phụ huynh là việc nên làm tối thiểu. Tuy nhiên, cũng có người bênh vực cô giáo trẻ và cho rằng đây chỉ là việc nhỏ, không cần phân tích sâu xa và có thể cô giáo đã không nghĩ quá nhiều khi chọn trang phục ngày hôm đó.

Nguồn: Sanook