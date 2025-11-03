Đi họp lớp tự bỏ hơn 1 triệu bù hoá đơn: Về phòng, tôi chết sững trước 3 câu nói của bạn cũ, âm thầm rời nhóm chat

Từ Lương từng là lớp trưởng hồi cấp 3. Sau khi ra trường, anh vẫn giữ tính cách cởi mở, luôn duy trì liên lạc và là "đầu mối" cho những buổi gặp mặt hằng năm. Mới đây, một người bạn cũ tên Lão Lý, hiện đã khá thành đạt trong kinh doanh, nhắn tin đề nghị tổ chức họp lớp. Nghe xong, Từ Lương liền đồng ý và đăng thông báo lên nhóm chat.

Ban đầu, Lão Lý ngỏ ý muốn bao toàn bộ chi phí, nhưng lớp trưởng từ chối, cho rằng họp lớp nên công bằng, mỗi người tự chi trả mới thoải mái. Anh tính toán kỹ: mỗi người góp 200 tệ (khoảng 740 nghìn đồng), nếu thừa sẽ hoàn lại, nếu thiếu thì bù thêm. Ai nấy đều tán thành.

Buổi họp lớp được tổ chức trong không khí vui vẻ. Bạn bè từ nhiều nơi trở về, gặp nhau sau thời gian dài xa cách, ôm nhau cười nói. Là người phụ trách, Từ Lương lo hết mọi thứ, từ danh sách khách, gọi món, sắp xếp chỗ ngồi đến thanh toán. Tổng chi phí hôm đó là 4000 tệ (gần 15 triệu đồng), trong khi số tiền tạm thu chỉ có 3600 tệ (hơn 13 triệu đồng). Thiếu 400 tệ (khoảng 1,4 triệu đồng), anh tự móc túi bù, nghĩ đơn giản: "C hút tiền nhỏ, coi như quà mừng gặp lại bạn cũ".

Ảnh minh hoạ.

Nhưng không ngờ, mọi chuyện lại không diễn ra như anh nghĩ.

Khi quay lại phòng riêng, cửa chỉ hé một khe nhỏ, anh nghe thấy vài người đang nói chuyện:

"Ban đầu Lão Lý nói sẽ bao mọi người, sao giờ lại phải chia tiền? Có phải lớp trưởng muốn thể hiện khả năng tổ chức không?"

Một giọng khác chen vào: "Thể hiện gì chứ, chắc là muốn kiếm thêm chút tiền thôi".

Rồi có người cười lớn: "Đúng rồi! Thu tiền rồi đặt bàn, chắc chênh lệch bỏ túi hết rồi".

Ba câu nói, nhưng đủ khiến không khí trong lòng Từ Lương lạnh buốt. Anh lặng lẽ khép cửa, chụp ảnh hóa đơn thanh toán, gửi lên nhóm, rồi rời nhóm chat không một lời giải thích.

Ảnh minh hoạ.

Khi mọi người nhận ra hóa đơn khớp từng đồng, nhóm lớp lập tức dậy sóng. Một loạt tin nhắn xin lỗi, giải thích, năn nỉ anh quay lại nhóm: "Hiểu lầm thôi mà, tình bạn học cùng lớp quý lắm, đừng giận nữa".

Trước khi cầm hóa đơn ra quầy thanh toán, Từ Lương chưa từng nghĩ rằng một buổi họp lớp đơn giản lại có thể tạo ra nhiều hiểu lầm đến thế. Anh chỉ muốn thể hiện chút lòng chân thành, giữ lại sự gắn kết của tình bạn năm xưa. Thế nhưng, thời gian đã làm đổi thay nhiều điều. Và ngay khoảnh khắc ấy, anh nhận ra: có những thứ, tiền không thể mua được, thậm chí, chính vì tiền mà đôi khi, những tình cảm tưởng chừng đẹp đẽ nhất lại bị đánh mất.

Theo Baidu