Giờ nghĩ đến việc họp lớp là vừa sợ, vừa buồn.

Một lần hào phóng chi tiền tổ chức họp lớp tưởng chỉ là cách để bạn bè cũ có dịp gặp gỡ, ôn lại kỷ niệm. Thế nhưng, với Zhang, hành động ấy lại khiến anh rơi vào tình huống khó xử suốt nhiều năm sau đó: Những người từng ngồi chung bàn trong buổi họp lớp lần lượt liên lạc, nhưng điều họ quan tâm dường như không còn là chuyện thăm hỏi mà là vay tiền và nhờ vả.

Năm 2017, sau một lần về quê họp lớp, Zhang nhận thấy những người bạn học cũ mà mình gặp bắt đầu lần lượt tìm đến hỏi vay tiền. Tình trạng ấy kéo dài khiến anh dần mất đi sự hào hứng với những cuộc gặp gỡ vốn được kỳ vọng sẽ giúp mọi người duy trì tình bạn.

Nhìn lại câu chuyện, Zhang cho rằng mọi chuyện có lẽ bắt đầu từ sự hào phóng của mình trong một buổi họp lớp năm đó.

Thời điểm ấy, cả lớp dự định tổ chức một buổi họp mặt tại quê nhà kéo dài hai ngày hai đêm. Mục đích là để tất cả bạn học đều có thể tham gia, cùng ăn uống, trò chuyện và tận hưởng khoảng thời gian hiếm hoi được gặp lại nhau sau khi tốt nghiệp. Theo kế hoạch ban đầu, mỗi người sẽ đóng góp một khoản chi phí để trang trải cho buổi gặp mặt. Tuy nhiên, lớp trưởng lo ngại một số người có thể không đến được vì điều kiện kinh tế khó khăn. Nếu phải bỏ tiền tham gia một cuộc vui kéo dài hai ngày hai đêm, những người chưa có thu nhập ổn định hoặc đang gặp khó khăn tài chính có thể sẽ phải cân nhắc.

Không muốn bất kỳ ai vắng mặt chỉ vì chuyện tiền bạc, Zhang cùng một người bạn khác quyết định đứng ra chi trả toàn bộ chi phí. Không dừng lại ở việc giúp mọi người có đủ điều kiện tham dự, cả hai còn chủ động chuẩn bị thêm quà tặng và những thứ cần thiết để cuộc gặp diễn ra trọn vẹn hơn.

Với Zhang khi ấy, điều quan trọng nhất là các bạn học cũ có thể đông đủ, vui vẻ bên nhau. Anh không muốn chuyện đóng góp tiền bạc trở thành rào cản khiến một vài người phải ngại ngùng hay bỏ lỡ dịp gặp mặt. Việc chi trả thêm cũng xuất phát từ mong muốn đơn giản rằng sau nhiều năm xa cách, tất cả sẽ có một kỷ niệm đẹp.

Có lẽ Zhang không nghĩ rằng sự hào phóng trong một buổi họp lớp lại có thể ảnh hưởng đến những mối quan hệ của mình lâu đến vậy.

Ảnh minh họa

Sau lần gặp gỡ đó, những người bạn cũ bắt đầu lần lượt liên lạc với anh để hỏi vay tiền. Ban đầu, các khoản vay không lớn nên Zhang vẫn sẵn lòng giúp đỡ. Anh vốn là người nhiệt tình, rộng rãi và không muốn làm khó những người từng học chung, từng có những kỷ niệm với mình.

Khi một người bạn gặp khó khăn và tìm đến nhờ giúp đỡ, Zhang có thể hiểu được hoàn cảnh của họ. Việc hỗ trợ trong khả năng của bản thân cũng không phải điều anh cảm thấy phiền lòng. Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ những lần liên lạc như vậy dần xuất hiện ngày càng nhiều, khiến anh bắt đầu nhận ra một điều đáng buồn.

Theo chia sẻ của Zhang, sau một thời gian, anh nhận thấy nội dung những cuộc trò chuyện mà bạn bè chủ động tìm đến mình gần như chỉ xoay quanh chuyện vay tiền hoặc nhờ vả. Những lời hỏi thăm thông thường, những câu chuyện về cuộc sống sau nhiều năm xa cách dường như không còn là trọng tâm của các cuộc liên lạc.

Điều khiến Zhang khó xử không đơn thuần là việc phải cho người khác vay tiền. Nếu một người bạn thực sự gặp khó khăn, anh vẫn có thể cân nhắc giúp đỡ. Nhưng khi sự chủ động liên lạc ngày càng gắn với những yêu cầu về tiền bạc, anh bắt đầu tự hỏi liệu những người ấy tìm đến mình vì tình bạn cũ hay vì nghĩ rằng anh là người có thể dễ dàng giúp họ giải quyết vấn đề tài chính.

Trải nghiệm ấy khiến Zhang thay đổi cách nhìn về những cuộc gặp gỡ bạn bè cũ. Sự nhiệt tình từng khiến anh sẵn sàng chi trả để mọi người có thể đoàn tụ giờ đây lại trở thành lý do khiến anh dè dặt mỗi khi nghĩ đến 2 từ "họp lớp".

Năm ngoái, Zhang về quê 2 lần. Mỗi lần như vậy, anh chủ yếu gặp riêng hai người bạn thân thiết, thay vì tham gia những cuộc tụ tập đông đủ như trước. Khi những người bạn này đề nghị gọi thêm các bạn học khác đến gặp mặt, anh đều khéo léo từ chối. Zhang không còn muốn dành nhiều thời gian cho những cuộc gặp gỡ mà bản thân cảm thấy khó thoải mái, dù nơi đó từng gắn liền với một phần tuổi trẻ của mình.

Sự thay đổi còn thể hiện ở cách Zhang đối xử với nhóm trò chuyện của lớp. Khi các bạn học cũ vẫn thường xuyên trao đổi, trò chuyện sôi nổi trong nhóm, anh đã chủ động rời nhóm và không tham gia trở lại. Thay vì tiếp tục duy trì những mối liên hệ khiến mình cảm thấy áp lực, Zhang lựa chọn giữ khoảng cách và chỉ gặp những người thực sự thân thiết.

Nhìn lại sự việc, Zhang thừa nhận đôi khi lòng tốt có thể dẫn đến những kết quả không như mong đợi. Việc chủ động chi trả cho buổi họp lớp năm xưa vốn xuất phát từ mong muốn mọi người được vui vẻ, không phải để nhận lại bất kỳ lợi ích nào. Tuy nhiên, anh không ngờ hành động ấy lại khiến một số người hình thành kỳ vọng rằng mình sẽ tiếp tục sẵn lòng giúp đỡ họ về tiền bạc.

Điều Zhang không thích nhất là cảm giác bị xem như một người có thể tìm đến mỗi khi cần tiền. Với anh, tình bạn không nên chỉ tồn tại trong những lần nhờ vả, còn sự hào phóng cũng không đồng nghĩa với việc phải liên tục đáp ứng những yêu cầu của người khác.

Câu chuyện của Zhang cho thấy một buổi họp lớp đôi khi có thể để lại những dư âm rất khác nhau đối với mỗi người tham dự. Một người có thể xem đó là dịp để ôn lại tình bạn, trong khi người khác lại vô tình nhìn nhận sự rộng rãi của bạn học cũ như một cơ hội để nhờ cậy.

Sau hơn một thập kỷ, Zhang không còn hào hứng với những cuộc đoàn tụ đông người như trước. Anh vẫn có thể giữ liên lạc với những người bạn thân thiết, nhưng không muốn tiếp tục đặt mình vào những tình huống khiến bản thân khó xử. Với anh, giúp đỡ bạn bè khi cần thiết là điều đáng quý, song sự giúp đỡ ấy chỉ thực sự có ý nghĩa khi không trở thành nghĩa vụ mặc định trong một mối quan hệ.

(Nguồn: Sina)