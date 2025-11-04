Đi họp lớp hết gần 18 triệu, bạn bè nói 1 câu khiến lớp trưởng tự ái, quyết xóa nhóm lớp

Tiểu Lý không ngờ rằng một buổi họp lớp tưởng như vui vẻ, chỉ để ôn lại kỷ niệm xưa, lại trở thành dấu chấm hết cho tình bạn suốt bao năm của họ.

Anh đã đi làm được vài năm tại một công ty khá lớn. Công việc ổn định, thu nhập cũng không tệ, nhưng môi trường chỉ toàn sự cạnh tranh, ngấm đấu đá. Mỗi ngày, Tiểu Lý đều phải thận trọng trong từng lời ăn tiếng nói, vì chỉ cần một sai sót nhỏ cũng có thể khiến bản thân vướng rắc rối. Những lúc mệt mỏi, Tiểu Lý lại nhớ về quãng thời học sinh, khi điều duy nhất phải lo lắng chỉ là tan học sẽ ăn gì, chơi gì, hoặc làm sao để qua môn Toán. Khi đó, bạn bè là tất cả, tình bạn thuần khiết, chẳng vướng một chút toan tính.

Một ngày nọ, lớp trưởng năm xưa bất ngờ tạo một nhóm chat, kéo tất cả bạn cũ vào. Nhìn thấy những cái tên quen thuộc mà cũng có phần xa lạ, Tiểu Lý không thể không hoài niệm. Ai nấy đều háo hức hỏi thăm nhau, ôn lại chuyện cũ. Không khí rộn ràng, chẳng khác gì quay ngược thời gian về những năm tháng học trò vô lo vô nghĩ.

Sau vài ngày trò chuyện, lớp trưởng đề xuất tổ chức một buổi họp lớp để mọi người có thể gặp lại nhau hàn huyên. Ý tưởng ngay lập tức được hưởng ứng. Tất cả đều đồng ý cùng nhau chia sẻ chi phí, miễn sao có được một buổi gặp gỡ trọn vẹn. Cuối cùng, 20 người xác nhận tham dự. Lớp trưởng đề nghị mỗi người đóng trước 300 NDT (khoảng 1 triệu đồng) để lo chi phí chung như đặt bàn, đồ uống và quà lưu niệm nhỏ. Ai cũng vui vẻ đồng ý, không một lời bàn cãi.

Ngày gặp mặt, Tiểu Lý đến sớm. Anh nhìn quanh căn phòng được trang trí đơn giản mà ấm cúng, cảm giác vừa quen vừa lạ. Ban đầu, không khí hơi gượng gạo, nhưng một lúc sau, tiếng cười nói đã vang khắp phòng. Lớp trưởng nhanh nhẹn khuấy động không khí, mọi người hào hứng nâng ly, nhắc lại chuyện cũ. Những câu chuyện từ thuở học sinh ngây ngô bỗng trở nên quý giá lạ thường. Ai cũng cười, cũng nói, cũng ôm nhau mà chẳng mảy may nghĩ đến chuyện gì khác.

Khi cuộc vui lên cao trào, vài người gọi thêm đồ ăn, thức uống. Tiếng hát, tiếng cụng ly, tiếng cười vang lên không ngớt. Không ai muốn đêm ấy kết thúc. Tiểu Lý nhìn quanh, thấy trong ánh mắt mọi người đều ánh lên niềm vui chân thật.

Thế nhưng, cuộc vui nào rồi cũng phải tàn. Khi đồng hồ điểm gần nửa đêm, mọi người lần lượt ra về, không quên hẹn nhất định phải gặp lại. Ai nấy đều tưởng rằng, buổi họp lớp này sẽ trở thành một kỷ niệm đáng nhớ, một khởi đầu mới cho tình bạn tưởng đã nguội lạnh. Nhưng không ai biết, chính đêm ấy lại là khởi đầu cho một sự rạn vỡ.

Sáng hôm sau, lớp trưởng gửi tin nhắn tổng kết chi phí: tổng cộng 5.000 NDT (khoảng 17,7 triệu đồng). Vì đã thu trước 6.000 NDT, sau khi trừ đi chi phí, mỗi người sẽ được hoàn lại 50 NDT (khoảng 177.000 đồng). Tiểu Lý đọc xong chỉ gật đầu, thấy hoàn toàn hợp lý. Anh thậm chí còn nhắn tin cảm ơn lớp trưởng vì đã đứng ra tổ chức.

Nhưng không phải ai cũng nghĩ như anh. Một vài người bắt đầu tỏ ý thắc mắc: “Sao nhiều thế? Bữa đó cùng lắm chỉ hết khoảng 4.000 NDT (khoảng 14,1 triệu đồng) thôi mà. Sao lại chênh đến 1.000 NDT (khoảng 3,5 triệu đồng)?”.

Những tin nhắn bán tín bán nghi bắt đầu xuất hiện trong nhóm. Có người nói chắc lớp trưởng tính nhầm, có người lại đồn đoán lớp trưởng đang “khai khống”. Càng bàn, không khí trong nhóm càng trở nên nặng nề. Tiểu Lý đọc những dòng tin đó, chỉ thấy chán nản. Anh tin lớp trưởng không làm vậy, nhưng cũng chẳng biết nói sao để xoa dịu.

Cuối cùng, lớp trưởng chỉ nhắn: “Tôi cũng có công việc riêng, đâu rảnh rỗi mà làm việc này vô ích. Ăn uống thì phải trả tiền, rượu cũng tốn chi phí chứ có ai tài trợ đâu. Nếu mọi người cảm thấy không đáng, tôi sẽ gửi lại phần dư cho từng người. Xong chuyện, tôi giải tán nhóm luôn”.

Đúng như lời, anh gửi lại phần tiền cho từng người, không nói thêm nửa câu. Và chỉ ít phút sau, nhóm chat biến mất.

Tiểu Lý nhìn vào màn hình điện thoại trống trơn, thấy lòng mình nặng trĩu. Một nhóm bạn từng thân thiết, cùng nhau trưởng thành, giờ chỉ vì vài đồng bạc mà tan rã. Thứ khiến người ta đau không phải là tiền, mà là sự hoài nghi, là việc niềm tin bị đánh mất dễ dàng đến thế.

Anh chợt nhận ra, tiền không phải là tất cả, nhưng lại đủ sức thử lòng người. Khi còn đi học, ai cũng vô tư, chẳng cần đắn đo. Nhưng khi đã trưởng thành, tiền bạc dù ít hay nhiều đều có thể khiến tình cảm rạn nứt nếu không có sự minh bạch và thấu hiểu. Một bữa ăn giá 5.000 NDT không đắt, nhưng cái giá mà họ phải trả cho sự nghi ngờ lại quá đắt.

Buổi họp lớp vốn được tổ chức để hàn gắn tình bạn, cuối cùng lại trở thành dấu chấm hết. Có lẽ, trong cuộc sống này, không phải thời gian mà chính lòng người mới là thứ khiến tình cảm phai nhạt nhanh nhất. Bởi có những mối quan hệ, một khi đã vỡ nát vì mất niềm tin, thì dù có muốn, cũng khó lòng hàn gắn lại như xưa.