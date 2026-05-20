Đi họp lớp cho bạn vay hơn 100 triệu, kết quả gánh nợ ngược 12,4 tỷ

Tình bạn đại học vốn được xem là thứ tình cảm chân thành và đáng quý. Thế nhưng, với anh Viên (tên nhân vật đã được thay đổi) - một doanh nhân từng có sự nghiệp ổn định tại Nam Kinh (Trung Quốc), một cuộc họp lớp năm 2016 đã trở thành khởi đầu cho một cơn ác mộng kéo dài suốt 3 năm, khiến anh tan cửa nát nhà, sự nghiệp tiêu tan.

Khi lòng tốt đặt sai chỗ

Năm 2016, trong một buổi họp lớp đại học, anh Viên gặp lại người bạn cũ tên Lý. Lúc bấy giờ, anh Viên đang kinh doanh khá thuận lợi với thu nhập hằng tháng từ 40.000 (khoảng 155 triệu đồng) đến 50.000 tệ (khoảng 194 triệu đồng). Ngược lại, Lý cho biết mình đang làm công trình và có tham gia hoạt động cho vay nặng lãi.

Vài tháng sau cuộc gặp, Lý chủ động gọi điện hỏi vay anh Viên 30.000 tệ (khoảng 116 triệu đồng) để xoay xở việc riêng. Vì nể tình bạn cũ, anh Viên đã gom góp nhiều lần qua Alipay và WeChat để gửi cho Lý. Thế nhưng, khi anh Viên cần tiền gấp và đòi lại khoản nợ này, Lý lại thoái thác, nói không có tiền mặt và đề nghị giới thiệu cho anh Viên vay từ "bên thứ ba" để ứng cứu.

Đang lúc cần vốn, anh Viên chấp nhận lời đề nghị mà không mảy may nghi ngờ. Kể từ giây phút đó, quan hệ giữa chủ nợ và con nợ bắt đầu bị hoán đổi một cách tinh vi. Khoản 30.000 tệ Lý vay trước đó đã bị "phù phép" biến thành tiền lãi cho những khoản vay mới và anh Viên chính thức rơi vào cái bẫy "lãi mẹ đẻ lãi con".

Một buổi họp lớp đã đẩy người đàn ông này vào vòng xoáy nợ nần (Ảnh minh họa)

Trong suốt gần 3 năm, anh Viên sống trong vòng xoáy: vay tiền - trả lãi - vay mới để trả nợ cũ. Vì tin tưởng bạn, anh không hề ghi chép sổ sách, Lý bảo trả bao nhiêu thì anh trả bấy nhiêu. Chỉ đến khi kiệt quệ, anh mới đi in sao kê ngân hàng và bàng hoàng trước những con số:

Tổng số tiền thực nhận từ Lý: Khoảng 1,15 triệu tệ (khoảng 4,4 tỷ đồng)

Tổng số tiền đã chuyển trả cho Lý: Hơn 3 triệu tệ (khoảng 11,6 tỷ đồng), tức là gấp gần 3 lần tiền gốc.

Khoản nợ hiện tại: Lý ép anh Viên ký một tờ giấy nợ trị giá 3,2 triệu tệ (khoảng 12,4 tỷ đồng) khác vào đầu năm 2019.

Như vậy, từ việc ban đầu cho bạn vay 30.000 tệ, anh Viên không những mất trắng số tiền đó mà còn phải trả hơn 3 triệu tệ, đồng thời vẫn "nợ" thêm 3,2 triệu tệ trên giấy tờ.

Anh Viên thú nhận mình là người nhát gan và trọng sĩ diện. Lợi dụng điểm yếu này, mỗi khi anh chậm trả tiền, Lý lại đe dọa sẽ dẫn hàng chục người đến quấy rối công ty và gia đình. Để có tiền trả cho người bạn "tốt", anh Viên đã phải giấu vợ con, thuyết phục bố mẹ bán hai căn nhà ở quê được 700.000 tệ (khoảng 2,7 tỷ đồng), đồng thời vay mượn thêm từ 20-30 người thân, bạn bè khác với số tiền lên tới 1,5 triệu tệ (khoảng 5,8 tỷ đồng).

Đỉnh điểm của sự vô lý là vào cuối năm 2018, Lý tuyên bố anh Viên còn nợ đến hơn 5 triệu tệ (khoảng 19,4 tỷ đồng). Sau nhiều lần thương lượng, con số được chốt lại trên giấy nợ là 3,2 triệu tệ, trả góp mỗi tháng 50.000 tệ trong vòng 5 năm.

Lời phân trần của "người bạn" và góc nhìn pháp lý

Khi phóng viên liên hệ, Lý phủ nhận mọi cáo buộc đe dọa và cho rằng đây là một "khoản nợ hỗn loạn". Lý khẳng định ngoài chuyển khoản còn đưa cho anh Viên rất nhiều tiền mặt không có giấy tờ, đồng thời biện minh rằng số tiền 3,2 triệu tệ bao gồm cả lãi suất 32%/năm mà hai bên đã thỏa thuận.

Tuy nhiên, theo các luật sư, quy định pháp luật nêu rõ lãi suất vay dân sự không được vượt quá 24%/năm. Phần lãi suất vượt quá 36% được coi là vô hiệu tuyệt đối. Với số liệu sao kê, anh Viên rõ ràng đã trả vượt xa cả gốc lẫn lãi hợp pháp. Nếu chứng minh được mình bị ép buộc ký giấy nợ trong tình trạng bị đe dọa, anh Viên hoàn toàn có thể yêu cầu tòa án hủy bỏ tờ giấy nợ 3,2 triệu tệ kia.

Sau đó, sau khi được một người bạn khác cổ vũ, anh Viên đã gạt bỏ nỗi sợ hãi để trình báo cảnh sát. Vụ việc sau đó đã được Công an phân cục Giang Ninh, Nam Kinh (Trung Quốc) thụ lý để tiến hành điều tra làm rõ liệu đây có phải là một đường dây "tín dụng đen" có hệ thống hay không.

Không rõ kết quả cuối cùng ra sao nhưng rõ ràng, vụ việc là bài học cảnh tỉnh đắt giá cho bất kỳ ai. Trong chuyện tiền bạc, dù là bạn thân thiết đến đâu, sự minh bạch và thượng tôn pháp luật luôn là liều thuốc bảo vệ duy nhất trước những cạm bẫy đội lốt tình thâm.

Theo People's Daily