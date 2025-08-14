Đi họp lớp, CEO cố tình mặc áo rách, đi giày cũ: Vừa về đến nhà nhận được tin nhắn, thề không bao giờ đi họp lớp nữa

Cuối tuần qua, một câu chuyện lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc khiến nhiều người suy ngẫm về những giá trị thật sự của tình bạn và những cuộc họp lớp.

Nhân vật chính là anh Trương, 38 tuổi, hiện là CEO của một công ty công nghệ đang phát triển nhanh tại Thượng Hải, Trung Quốc. Sau hơn 15 năm tốt nghiệp, đây là lần đầu tiên anh nhận lời tham gia buổi họp lớp cấp ba, được tổ chức tại một nhà hàng sang trọng ở Bắc Kinh.

Điều đáng chú ý là trước khi đến buổi họp, người đàn ông này đã cố tình mặc một chiếc áo len cũ sờn vai, quần jean bạc màu và đi đôi giày đã sử dụng nhiều năm. Anh muốn thử xem sau bao năm, liệu tình bạn xưa còn nguyên vẹn hay đã bị thay đổi bởi địa vị, tiền bạc. “Tôi không có ý xem thường ai, chỉ muốn biết, sau bao năm, họ nhìn tôi bằng ánh mắt nào nếu tôi không khoác lên mình sự hào nhoáng”, anh chia sẻ.

Ngay khi bước vào phòng, anh nhận thấy sự khác biệt. Một số người bạn cũ chào hỏi xã giao, vài người thậm chí chỉ liếc nhìn rồi quay đi. Không ai hỏi thăm anh đang làm gì, sống ra sao. Trong khi đó, những bạn ăn mặc chỉn chu, đi xe sang lại nhận được sự chú ý nồng nhiệt.

Ảnh minh hoạ

Trong suốt bữa ăn, Trương chủ yếu ngồi im lặng. Anh cố gắng bắt chuyện nhưng hầu hết câu trả lời đều hời hợt. Một người thậm chí còn buông lời châm chọc: “Cậu vẫn chưa đổi nghề à? Trông chẳng khá khẩm hơn hồi đi học”.

Thực tế, hiếm ai trong lớp biết rằng, người họ đang xem thường chính là CEO quản lý hơn 300 nhân viên.

Khi trở về nhà, Trương vẫn nghĩ rằng mình nhạy cảm quá. Nhưng rồi điện thoại rung lên. Đó là tin nhắn từ lớp trưởng.

“Trương à, hôm nay nhìn cậu có vẻ mệt và ăn mặc giản dị quá. Nếu có lúc nào khó khăn, đừng ngại chia sẻ với bọn mình nhé. Dù mỗi người một nơi, nhưng chúng ta từng là bạn, vẫn sẽ luôn sẵn sàng giúp đỡ nhau”, nguyên văn dòng tin nhắn từ người bạn học năm xưa.

Đọc xong, anh Trương sững lại. Anh cảm nhận được sự chân thành trong những dòng chữ ấy. Tuy nhiên, anh cũng hiểu rằng buổi gặp này không còn mang ý nghĩa như bản thân từng kỳ vọng. Nó giống một cuộc trưng bày hơn là một dịp ôn lại kỷ niệm.

Vị CEO này nhắn lại lời cảm ơn, rồi tự nhủ: Sẽ không đi họp lớp nữa. Anh Trương cũng cho biết không có ý trách ai. Song bản chỉ rút ra một điều: “Tình bạn không nên duy trì bằng vài tiếng gặp gỡ phô trương. Nếu muốn giữ, hãy trân trọng nhau mỗi ngày, dù chỉ bằng một lời hỏi thăm.”

Sau khi được chia sẻ, câu chuyện của anh Trương nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội Trung Quốc và nhận về hàng chục nghìn bình luận. Nhiều người đồng cảm:

- “Họp lớp đáng lẽ để gợi nhớ tuổi trẻ, không phải so sánh địa vị”.

- “Người bạn thật sự sẽ không quan tâm bạn mặc gì hay đi xe gì.”.

Một số khác thì cho rằng, xã hội hiện nay khiến nhiều người vô thức biến những buổi họp lớp thành cuộc chạy đua ngầm. Khi giá trị con người bị đo bằng vật chất, những cuộc gặp ấy khó còn giữ được sự trong trẻo.

(Theo Sohu)