Tiểu Lý sinh ra ở vùng nông thôn, lên thành phố học cấp ba. Trong kỳ thi đại học, anh thiếu đúng 3 điểm, gia đình lại chẳng đủ điều kiện, nên sau tốt nghiệp, anh chọn đi làm sớm. Cuộc sống trôi qua bình lặng: sáng đi làm, tối về trọ, tháng nào cũng vừa đủ chi tiêu và gửi chút tiền về quê. Ví tiền chẳng mấy khi dư dả, nhưng anh vẫn tự an ủi: miễn là đủ sống.

Đến kỳ nghỉ lễ năm nay, Tiểu Lý bất ngờ được một cô bạn cũ gọi điện rủ đi họp lớp. Ban đầu anh từ chối, vì tháng này tài khoản chỉ còn khoảng 900 tệ (hơn 3 triệu đồng). Nhưng cô bạn nhiệt tình quá, lại khéo gợi: "Lớp trưởng cũng đi đấy!" – người con gái mà anh từng thầm thích. Chỉ một câu ấy thôi đủ khiến Tiểu Lý đổi ý.

Buổi họp lớp hôm đó chỉ có chưa đến 10 người, toàn con gái và anh là chàng trai duy nhất. Không khí ban đầu khá vui, mọi người rôm rả gọi món, kể chuyện cũ. Đến khi nhân viên mang hóa đơn tới – 915 tệ (gần 3,4 triệu đồng), Tiểu Lý khẽ hỏi: "Chúng ta chia đều nhỉ?"

Chưa kịp ai trả lời, cô bạn đứng ra tổ chức họp lớp đã cười nói: "Con trai duy nhất trong bàn thì phải trả chứ!"

Cả nhóm bật cười, tỏ ý đồng tình. Anh gượng gạo cười theo, nhưng lòng thì chùng xuống. Trong túi chỉ còn đúng 900 tệ là tiền sinh hoạt cả tháng. Nếu trả, chẳng biết mấy ngày tới ăn gì. Nhưng giữa ánh mắt chờ đợi của các bạn nữ, anh không đủ dũng cảm để nói "không". Thế là Tiểu Lý đành rút ví để thanh toán toàn bộ bữa tiệc, thậm chí còn mặc cả nhân viên trừ bớt giúp 15 tệ.

Tối đó, anh lặng lẽ quay về ký túc xá, trong người trống rỗng. Suốt những ngày sau, Tiểu Lý phải ăn tạm đồ thừa của đồng nghiệp cho qua bữa. Mỗi khi nhớ lại, anh chỉ biết thở dài, hóa ra, sĩ diện đôi khi còn khiến người ta nghèo hơn cả thiếu tiền.

Từ buổi họp lớp ấy, anh quyết định sẽ không tham dự thêm lần nào nữa. Không phải vì giận ai, mà vì hiểu ra một điều: tình bạn thật sự không nên được đo bằng tiền, và niềm vui cũng chẳng nên đổi lấy bằng sự gượng ép.

