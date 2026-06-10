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Đi học về, nam sinh bàng hoàng phát hiện cha tử vong trên tầng hai

Nguyễn Dũng
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Nam sinh tại TP.HCM bàng hoàng phát hiện cha mình tử vong trên tầng hai. Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc.

Lực lượng chức năng TP.HCM đang điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của một người đàn ông tại căn nhà trong hẻm 380 đường Phạm Văn Chiêu, phường Thông Tây Hội (TPHCM). Sự việc được phát hiện vào chiều tối 9/6 tại khu vực tầng hai của ngôi nhà.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm kể trên, con trai của nạn nhân về nhà sau khi tan học. Khi lên tầng 2, nam sinh này bàng hoàng phát hiện cha mình tử vong trên sàn nhà. Nam sinh lập tức hô hoán, kêu cứu người dân xung quanh.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường.

Nhận tin báo, Công an phường Thông Tây Hội phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, thu thập chứng cứ và lấy lời khai nhân chứng, để phục vụ công tác điều tra.

Nạn nhân được xác định khoảng 50 tuổi. Ghi nhận ban đầu tại hiện trường, thi thể nạn nhân có dấu hiệu nghi liên quan đến sự cố điện. Lực lượng chức năng đã huy động nhân viên điện lực đến kiểm tra hệ thống và tạm thời ngắt điện để đảm bảo an toàn cho công tác khám nghiệm.

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đường Phạm Văn Chiêu

Công an phường Thông Tây Hội

phường Thông Tây Hội

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