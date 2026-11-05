Đi Hàn Quốc mùa thu, đừng chỉ mải ngắm lá vàng: Có một thư viện đẹp như phim khiến Hoa hậu Đặng Thu Thảo mê mẩn!

Giữa rất nhiều điểm check-in nổi tiếng ở Seoul, có một thư viện khiến Hoa hậu Đặng Thu Thảo lần nào ghé Hàn Quốc cũng muốn quay lại.

Mùa thu là một trong những thời điểm đẹp nhất để khám phá Hàn Quốc, khi thời tiết chuyển mát, những hàng cây dần thay lá và các con phố ở Seoul trở nên đặc biệt lãng mạn. Theo Tổng cục Du lịch Hàn Quốc, mùa lá đỏ năm 2026 được dự báo đạt thời điểm đẹp ở nhiều khu vực từ giữa tháng 10 đến đầu tháng 11, rất phù hợp cho những chuyến đi dạo, khám phá văn hóa và tận hưởng không khí mùa thu.

Với nhiều du khách, hành trình đến Seoul thường gắn liền với những địa danh quen thuộc như cung điện Gyeongbokgung, tháp Namsan hay các khu mua sắm sầm uất. Thế nhưng, thành phố này còn có những góc rất thú vị dành cho người thích nhịp du lịch chậm rãi, nơi bạn có thể dành cả buổi để ngắm kiến trúc, đọc sách, chụp ảnh và tận hưởng không gian xung quanh.

Một trong số đó là Starfield Library, thư viện nổi tiếng nằm trong khu phức hợp COEX ở quận Gangnam. Địa điểm này từng được Hoa hậu Đặng Thu Thảo đặc biệt yêu thích, đến mức cô chia sẻ rằng mỗi lần tới Seoul đều muốn quay lại chụp ảnh.

Ảnh: Dang Thu Thao

Trong chuyến du lịch Hàn Quốc vào tháng 9/2023, Hoa hậu Đặng Thu Thảo từng đăng tải loạt ảnh tại Starfield Library. Nàng hậu xuất hiện với phong cách thanh lịch quen thuộc, diện sơ mi trắng, quần tối màu, khoác hờ áo len sọc xanh trắng trên vai, kết hợp kính râm và túi xách.

Giữa không gian ngập ánh sáng, cô thong thả xem những cuốn tạp chí và ghi lại nhiều bức ảnh đẹp. Đáng chú ý, Đặng Thu Thảo tiết lộ đây là địa điểm yêu thích của mình và mỗi lần tới Seoul đều ghé qua.

Nhìn những bức ảnh, không khó hiểu vì sao thư viện này lại có sức hút đến vậy.

Hoa hậu Đặng Thu Thảo trong chuyến thăm Starfield Library năm 2023. Ảnh: Instagram @dangthuthao91.

Starfield Library, còn được gọi là Byeolmadang Library, nằm trong trung tâm thương mại Starfield COEX Mall ở Gangnam. Điểm đặc biệt nhất của thư viện chính là những kệ sách khổng lồ cao nhiều tầng, được thiết kế uốn cong, tạo nên khung cảnh vô cùng ấn tượng.

Phía trên là mái kính rộng lớn, cho phép ánh sáng tự nhiên tràn xuống không gian bên dưới. Khi nắng chiếu qua hệ thống khung thép và kính, những mảng sáng tối hiện lên trên sàn nhà, tạo nên khung cảnh rất đẹp để chụp ảnh.

Theo thông tin từ Tổng cục Du lịch Hàn Quốc, Starfield Library là không gian đọc sách mở, kết hợp các hoạt động văn hóa và nghỉ ngơi ngay giữa khu thương mại. Du khách có thể tự do bước vào, tham quan và dành thời gian tại đây mà không cần mua vé.

Ảnh: Instagram @dangthuthao91

Điểm hay của Starfield Library là nơi này phù hợp với nhiều kiểu du khách. Người yêu sách có thể dành thời gian khám phá các đầu sách và tạp chí, người thích kiến trúc sẽ bị thu hút bởi hệ thống kệ sách đồ sộ, còn những ai mê chụp ảnh chắc chắn khó bỏ qua không gian đặc biệt này.

Đối với phụ nữ ở độ tuổi 40 trở lên, đây cũng là một điểm dừng chân đáng cân nhắc trong hành trình khám phá Seoul. Sau những giờ đi bộ ngoài trời, việc tìm một nơi có thể ngồi nghỉ, đọc vài trang sách, uống cà phê và ngắm dòng người qua lại cũng là một cách tận hưởng chuyến đi.

Thư viện nằm ngay trong COEX Mall nên du khách có thể kết hợp tham quan, mua sắm và ăn uống mà không phải di chuyển nhiều. Đặc biệt, đây còn là lựa chọn phù hợp khi Seoul gặp mưa hoặc thời tiết trở lạnh.

Thông tin tham quan Starfield Library: Địa chỉ: Tầng B1, Starfield COEX Mall, số 513 Yeongdong-daero, Gangnam-gu, Seoul. Giờ hoạt động tham khảo: 10h30–22h hằng ngày. Vé vào cửa: Miễn phí. Di chuyển: Có thể đi tàu điện ngầm tuyến số 2 đến ga Samseong, sau đó theo lối dẫn vào COEX Mall. Thông tin giờ hoạt động và vị trí được cập nhật theo các trang du lịch chính thức của Hàn Quốc.

Ngoài Starfield Library, trong chuyến đi năm 2023, Hoa hậu Đặng Thu Thảo còn ghé thăm Bukchon Hanok Village, ngôi làng cổ nổi tiếng với những ngôi nhà mang kiến trúc truyền thống Hàn Quốc.

Nếu Starfield Library đại diện cho một Seoul hiện đại, rộng mở và đầy tính sáng tạo, Bukchon lại mang đến trải nghiệm hoàn toàn khác biệt. Những con đường nhỏ, mái ngói cong và bức tường gỗ cổ kính tạo nên khung cảnh khiến người ta có cảm giác đang bước vào một bộ phim truyền hình Hàn Quốc.

Ảnh: Instagram @dangthuthao91

Trong loạt ảnh được chia sẻ, Đặng Thu Thảo lựa chọn trang phục khá đơn giản với áo blazer trắng, áo hai dây đồng màu, quần jeans và kính râm. Bộ trang phục hiện đại nhưng nhẹ nhàng giúp nàng hậu nổi bật giữa không gian mang đậm dấu ấn truyền thống.

Bukchon nằm giữa khu vực cung điện Gyeongbokgung và Changdeokgung, tập trung nhiều ngôi nhà hanok được gìn giữ qua thời gian. Đây là một trong những địa điểm thích hợp để tìm hiểu kiến trúc và văn hóa Hàn Quốc, đồng thời cũng là điểm đến được nhiều du khách lựa chọn khi muốn chụp ảnh với khung cảnh cổ kính.

Ảnh: Instagram @dangthuthao91

Đặc biệt vào mùa thu, khi thời tiết dễ chịu và những hàng cây thay màu, việc thong thả đi bộ qua các con ngõ ở Bukchon có thể trở thành một trong những trải nghiệm đáng nhớ nhất tại Seoul.

Tuy nhiên, du khách cần lưu ý rằng Bukchon không phải khu du lịch được xây dựng hoàn toàn để phục vụ khách tham quan. Đây vẫn là nơi sinh sống của người dân địa phương, vì vậy việc giữ trật tự, không gây ồn ào và tôn trọng không gian riêng tư là điều rất quan trọng.

Theo thông tin cập nhật từ cơ quan du lịch Seoul, một số khu vực thuộc vùng quản lý đặc biệt của Bukchon đã áp dụng quy định hạn chế khách du lịch từ cuối năm 2024. Du khách chỉ được tham quan các khu vực hạn chế trong khung giờ 10h–17h; ngoài thời gian này không được vào khu vực quy định. Vì thế, những ai dự định ghé Bukchon trong mùa thu năm nay nên kiểm tra thông báo mới nhất trước chuyến đi.

Thông tin tham quan Bukchon Hanok Village: Địa điểm: Khu Bukchon, quận Jongno-gu, Seoul. Thời gian nên ghé: Buổi sáng hoặc đầu giờ chiều, trong khung giờ được phép tham quan. Hoạt động gợi ý: Tản bộ, chụp ảnh kiến trúc hanok, ghé các không gian văn hóa và tìm hiểu nghề thủ công truyền thống. Lưu ý: Giữ yên lặng, không tự ý vào nhà dân và tuân thủ biển báo hạn chế du khách.

Từ hai địa điểm từng xuất hiện trong chuyến du lịch của Đặng Thu Thảo, có thể thấy Seoul hấp dẫn bởi sự đan xen giữa hiện đại và truyền thống. Chỉ cần thay đổi khu vực tham quan, du khách đã có thể trải nghiệm những sắc thái hoàn toàn khác nhau của thành phố.

Nếu muốn sắp xếp lịch trình hợp lý, bạn có thể dành một buổi sáng khám phá Bukchon Hanok Village và khu vực phố cổ lân cận, sau đó ghé Starfield Library vào một buổi chiều khác. Hai địa điểm nằm ở hai khu vực khác nhau của Seoul, vì vậy không nhất thiết phải cố gắng đi hết trong cùng một buổi.

Ảnh: Instagram @dangthuthao91

Đặc biệt, với những người không thích lịch trình quá dày đặc, chuyến du lịch Hàn Quốc sẽ dễ chịu hơn khi mỗi ngày chỉ lựa chọn một vài điểm đến thực sự yêu thích. Thay vì liên tục di chuyển để chụp cho đủ những địa danh nổi tiếng, bạn có thể dành nhiều thời gian hơn cho một không gian đẹp, một quán cà phê thú vị hoặc một cuộc dạo bộ dưới những hàng cây mùa thu.

Ở tuổi trưởng thành, du lịch còn là dịp để tạm rời những trách nhiệm quen thuộc, dành thời gian cho sở thích cá nhân và tận hưởng cảm giác được khám phá. Có người muốn ngắm lá vàng, có người thích shopping, nhưng cũng có người chỉ cần một thư viện thật đẹp để đọc sách và lưu lại vài bức ảnh.

Như Đặng Thu Thảo từng chia sẻ, Starfield Library là nơi cô yêu thích đến mức lần nào tới Seoul cũng muốn ghé thăm. Một địa điểm không nhất thiết phải mới lạ mới đáng quay lại, bởi đôi khi chính cảm giác thân thuộc và sự yêu thích dành cho nơi ấy mới khiến chuyến đi trở nên đặc biệt.

Vậy nên, nếu đang lên kế hoạch khám phá Hàn Quốc trong những ngày mùa thu đẹp nhất, ngoài các điểm ngắm lá đỏ quen thuộc, bạn hoàn toàn có thể thêm Starfield Library và Bukchon Hanok Village vào danh sách. Một nơi để tận hưởng vẻ đẹp hiện đại của Seoul, một nơi để cảm nhận những dấu ấn truyền thống vẫn hiện diện giữa lòng thành phố.

Và biết đâu, sau chuyến đi, bạn cũng sẽ tìm thấy một góc Seoul mà mình muốn quay lại nhiều lần như Hoa hậu Đặng Thu Thảo.