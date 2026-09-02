Những ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, Hà Nội và TP.HCM rực rỡ sắc cờ đỏ sao vàng, từ các tuyến phố lớn đến từng khu dân cư, tạo nên không khí tưng bừng hướng về ngày lễ lớn của đất nước.

Những ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, nhiều tuyến phố tại Hà Nội và TP.HCM được khoác lên diện mạo mới với cờ đỏ sao vàng, pano, áp phích và các cụm trang trí mang màu sắc rực rỡ, tạo nên không khí tưng bừng chào mừng ngày lễ lớn của đất nước.

Tại Hà Nội, từ khu vực trung tâm đến nhiều tuyến phố, cờ Tổ quốc được treo dọc các tuyến đường, trước cửa nhà, cơ quan và khu dân cư. Các tuyến phố quanh hồ Hoàn Kiếm, khu vực Ba Đình và nhiều điểm công cộng được trang hoàng nổi bật, thu hút người dân và du khách đến tham quan, chụp ảnh.

Khu vực Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh được trang hoàng cờ hoa, tạo không khí trang nghiêm trước thềm Quốc khánh.

Cột cờ Hà Nội tung bay lá cờ đỏ sao vàng giữa nền trời xanh trong những ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

Không chỉ các tuyến phố trung tâm, nhiều khu dân cư tại Hà Nội cũng đồng loạt treo cờ đỏ sao vàng. Sắc đỏ phủ kín nhiều con đường, hòa cùng hệ thống đèn trang trí, pano tuyên truyền khiến không gian đô thị trở nên rực rỡ hơn trong những ngày đặc biệt.

Người dân tranh thủ những ngày trước kỳ nghỉ lễ để xuống phố, ghi lại hình ảnh bên những tuyến đường được trang trí đẹp mắt. Nhiều gia đình, nhóm bạn lựa chọn các địa điểm trung tâm để chụp ảnh, cảm nhận không khí Quốc khánh đang đến gần.

Những tấm pano, áp phích mang màu sắc đỏ - vàng nổi bật giữa không gian đô thị Hà Nội.

Hàng trăm lá cờ Tổ quốc và cờ Đảng được treo rực rỡ trên một tuyến phố Hà Nội.

Sắc đỏ của cờ Tổ quốc nổi bật trước những công trình, tuyến phố trong không khí chào mừng Quốc khánh.

Một góc phố Hà Nội rực rỡ với những dải cờ Đảng và cờ Tổ quốc được giăng trên cao.

Từ những con phố nhỏ đến các tuyến đường lớn, sắc cờ đỏ phủ kín nhiều khu vực của Hà Nội những ngày này.

Không khí mừng Quốc khánh hiện diện trên từng góc phố, khi người dân đồng loạt treo cờ Tổ quốc trước nhà.

Tại TP.HCM, không khí chào mừng Quốc khánh cũng hiện diện rõ nét trên nhiều tuyến đường. Cờ đỏ sao vàng được treo đồng loạt, kết hợp với các cụm pano, áp phích và hệ thống trang trí tại khu vực trung tâm thành phố.

Trên các tuyến đường lớn, sắc đỏ của cờ Tổ quốc nổi bật giữa phố xá đông đúc. Những dải cờ nối tiếp nhau tạo nên khung cảnh vừa trang nghiêm vừa rộn ràng, góp phần lan tỏa không khí hướng về ngày Quốc khánh.

Từ Hà Nội đến TP.HCM, diện mạo đường phố những ngày này có nhiều thay đổi. Cờ hoa xuất hiện ở khắp nơi, từ các tuyến phố trung tâm, quảng trường, khu vui chơi đến từng khu dân cư, tạo nên không khí lễ hội đặc biệt trước ngày 2/9.

Nhà hát Thành phố được trang hoàng cờ đỏ sao vàng, tạo điểm nhấn nổi bật giữa không gian trung tâm TP.HCM dịp Quốc khánh 2/9.

Một góc đường phố TP.HCM rực rỡ với pano kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Màn hình LED trước chợ Bến Thành nổi bật với hình ảnh cờ Tổ quốc, hòa cùng không khí chào mừng Quốc khánh 2/9.

Không gian trung tâm TP.HCM được điểm xuyết bởi những cụm hoa và cờ Tổ quốc, tạo nên sắc màu rực rỡ.

Từ trung tâm đến những con hẻm nhỏ, sắc cờ đỏ sao vàng đang khiến TP.HCM rực rỡ hơn bao giờ hết

Cờ đỏ phủ kín phố phường, nhà ga... không khí Quốc khánh đã len vào từng góc nhỏ của TP.HCM.

Một bãi giữ xe tại phường Sài Gòn được trang trí nhiều dải cờ đỏ sao vàng, góp phần tạo không khí mừng Quốc khánh.

Một tuyến phố trong khu dân cư được người dân đồng loạt treo cờ Tổ quốc trước thềm Quốc khánh 2/9.

Một quán ăn trên đường Xuân Thủy, phường An Khánh, TP.HCM rực rỡ sắc cờ Tổ quốc trong những ngày lễ Quốc khánh 2/9.

Một cửa hàng sơn hình lá cở Tổ quốc trên cửa cuốn để chào mừng ngày lễ Quốc khánh 2/9