Những ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, Hà Nội và TP.HCM rực rỡ sắc cờ đỏ sao vàng, từ các tuyến phố lớn đến từng khu dân cư, tạo nên không khí tưng bừng hướng về ngày lễ lớn của đất nước.
Những ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, nhiều tuyến phố tại Hà Nội và TP.HCM được khoác lên diện mạo mới với cờ đỏ sao vàng, pano, áp phích và các cụm trang trí mang màu sắc rực rỡ, tạo nên không khí tưng bừng chào mừng ngày lễ lớn của đất nước.
Tại Hà Nội, từ khu vực trung tâm đến nhiều tuyến phố, cờ Tổ quốc được treo dọc các tuyến đường, trước cửa nhà, cơ quan và khu dân cư. Các tuyến phố quanh hồ Hoàn Kiếm, khu vực Ba Đình và nhiều điểm công cộng được trang hoàng nổi bật, thu hút người dân và du khách đến tham quan, chụp ảnh.
Không chỉ các tuyến phố trung tâm, nhiều khu dân cư tại Hà Nội cũng đồng loạt treo cờ đỏ sao vàng. Sắc đỏ phủ kín nhiều con đường, hòa cùng hệ thống đèn trang trí, pano tuyên truyền khiến không gian đô thị trở nên rực rỡ hơn trong những ngày đặc biệt.
Người dân tranh thủ những ngày trước kỳ nghỉ lễ để xuống phố, ghi lại hình ảnh bên những tuyến đường được trang trí đẹp mắt. Nhiều gia đình, nhóm bạn lựa chọn các địa điểm trung tâm để chụp ảnh, cảm nhận không khí Quốc khánh đang đến gần.
Tại TP.HCM, không khí chào mừng Quốc khánh cũng hiện diện rõ nét trên nhiều tuyến đường. Cờ đỏ sao vàng được treo đồng loạt, kết hợp với các cụm pano, áp phích và hệ thống trang trí tại khu vực trung tâm thành phố.
Trên các tuyến đường lớn, sắc đỏ của cờ Tổ quốc nổi bật giữa phố xá đông đúc. Những dải cờ nối tiếp nhau tạo nên khung cảnh vừa trang nghiêm vừa rộn ràng, góp phần lan tỏa không khí hướng về ngày Quốc khánh.
Từ Hà Nội đến TP.HCM, diện mạo đường phố những ngày này có nhiều thay đổi. Cờ hoa xuất hiện ở khắp nơi, từ các tuyến phố trung tâm, quảng trường, khu vui chơi đến từng khu dân cư, tạo nên không khí lễ hội đặc biệt trước ngày 2/9.