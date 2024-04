Đi du lịch ngày lễ, tôi mất 50 triệu nhưng nhận về một cục tức to đùng

2 ngày trước, chồng tôi lại rủ cả nhà đi du lịch trong mấy ngày nghỉ lễ 30 tháng 4, tôi vội từ chối. Anh bảo năm nay không đi xa mà chỉ loanh quanh ở các khu du lịch ngoại thành Hà Nội, thế nhưng tôi vẫn nhất quyết không đi. Không phải tôi không thích đi chơi mà là vì nếu đi thì thế nào cũng phải "đính kèm" bố mẹ chồng. Mà đi cùng bố mẹ chồng một năm rồi khiến tôi cạch đến già.

Chuyện là năm ngoái, các con đều lớn nên tôi quyết định cả nhà đi du lịch dịp nghỉ lễ, cũng để các con xả hơi sau một thời gian dài học hành. Bố mẹ chồng thấy cả nhà tôi chuẩn bị thì cũng ngỏ ý muốn đi cùng vì ông bà chưa bao giờ được đi máy bay. Thế nên sát ngày giờ đi chơi, tôi lại phải tốn gấp đôi tiền để đặt thêm 2 vé máy bay cho bố mẹ chồng. Lúc này tôi vẫn rất vui vẻ vì nghĩ bố mẹ chồng cũng nên có trải nghiệm nghỉ dưỡng.

Thế nhưng trong chuyến đi, những gì tôi nhận lại chỉ toàn là cục tức. Bố mẹ chồng đi đâu cũng chê đông, rõ ràng rồi, đi du lịch ngày lễ thì sao mà vắng được, huống chi nơi chúng tôi đến là một bãi biển đẹp. Muốn vắng thì chỉ có đi vào mùa đông thôi. Ông bà thở ngắn than dài lúc lại kêu: "Biết thế này ở nhà cho lành, tự nhiên đi đông đúc chen chúc thế này mệt quá". Hoặc: "Nắng nóng ghê, chiều nay ở khách sạn ngủ cho sướng. Đúng là hâm dở, tự nhiên mất tiền để đến nơi khác nằm ngủ".

Rồi còn chuyện ăn uống. Đi biển thì tất nhiên phải ăn hải sản rồi. Đồ hải sản ở khu du lịch thì đắt cũng là chuyện có thể hiểu. Mẹ chồng tôi lại vừa ăn, vừa nhìn giá, vừa so sánh và liên miệng than: "Ôi ốc này ở nhà vài chục ngàn 1 cân, có mà ăn no, thế mà ở đây trăm năm mươi ngàn được mỗi đĩa vài con. Cả mực này, mẹ mua loại ngon mới đến 200 ngàn một cân, cứ cho là ở nhà hàng đắt thì cũng chỉ 300 ngàn thôi chứ đây tính gấp 3 lần. Đắt quá, đắt thế không biết".

Dù tôi bảo mẹ cứ tận hưởng, cả đời mới đi du lịch được vài lần, không phải tiếc tiền. Nhưng bà vẫn cứ lắc đầu than thở.

Cay cú nhất là lúc về nhà, hàng xóm biết chuyện cả nhà đi chơi nên qua hỏi thăm. Mẹ chồng tôi chẳng khen được một câu mà nói thẳng: "Đi đốt tiền chứ chẳng phải đi nghỉ ngơi. Tiền đó để đi chợ mua đồ về nấu lấy còn ngon hơn. Biết thế tôi chẳng đi cho xong".

Hàng xóm nghe vậy thì cứ tưởng chuyến đi tẻ nhạt chán ngắt, trong khi chi phí chúng tôi bỏ ra là hơn 50 triệu. Chồng bảo tôi đừng để bụng, do mẹ tiếc tiền mới nói thế chứ thực ra bà rất vui. Tôi chẳng biết bà có vui không chứ tôi thì khá bực mình! Thế nên năm nay tôi quyết không đi du lịch nữa, ở nhà dọn dẹp rồi nghỉ ngơi thôi!