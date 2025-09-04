Đi du lịch gặp một người đàn ông giống con trai mình y đúc, tôi sững sờ biết bí mật chôn vùi bao năm

Tôi năm nay 29 tuổi, đã kết hôn được 5 năm và có 1 bé trai 4 tuổi. Cách đây vài tháng, vợ chồng tôi đưa con đi du lịch, nghỉ ngơi sau những tháng ngày quay cuồng với bộn bề cuộc sống. Tôi chỉ mong có một chuyến đi vui vẻ, cả nhà có những ngày tháng yên bình bên nhau, nhưng không ngờ, chuyến đi này đã làm cuộc sống của gia đình tôi có sự thay đổi lớn.

Hôm đó, đang dắt bé Bi đi dạo trên bãi biển, vợ chồng tôi bỗng khựng lại khi nhìn thấy một người đàn ông xa lạ. Người ấy cao lớn, trông có vẻ điềm đạm, nhưng điều khiến chúng tôi bối rối là anh ấy giống bé Bi đến kỳ lạ, gương mặt, ánh mắt, cả dáng đi.

Vợ tôi cười xòa cho qua, nghĩ chắc chỉ là sự trùng hợp. Nhưng tôi không nghĩ vậy. Buổi tối hôm đó, vợ chồng tôi đã tranh cãi. Tôi nhắc lại khoảng thời gian vợ từng đi công tác 1 tháng ở chính thành phố này khi mới cưới được vài tháng. Mai - vợ tôi tỏ ra bất ngờ, thất vọng vì chỉ vì một người giống con trai, mà tôi lại hoài nghi cô ấy. Tôi thấy cũng hơi có lỗi.

Vợ chồng tôi ngồi xuống, thẳng thắn nói chuyện với nhau, Mai khẳng định Bi là con của tôi. "Em sống đàng hoàng, không sợ gì cả", Mai nói và đưa ra thêm chi tiết, người đàn ông kia cũng rất giống tôi chứ không phải giống mình Bi. Nghĩ lại, tôi thấy vợ nói đúng.

Vợ chồng tôi sững sờ khi nhìn thấy anh Minh. (Ảnh minh họa)

Sau khi nói chuyện, chúng tôi quyết định sẽ cùng tìm hiểu sự việc, vì sao có một người lại giống tôi và con trai tôi như vậy?

Đầu tiên chúng tôi đến gặp anh Minh, anh cũng rất bất ngờ khi thấy có người giống mình y đúc. Anh Minh là người hiền lành, nói chuyện rất dễ nghe và chia sẻ rất thoải mái. Sau đó, tôi xin anh một kiểu ảnh, về đưa mẹ xem. Vừa nhìn ảnh anh Minh, bà đã khựng lại. Và cuối cùng, một bất ngờ rất lớn đã được hé lộ. Anh Minh chính là anh trai cùng mẹ khác cha của tôi.

Chuyện bắt đầu từ rất lâu, 30 năm về trước, mẹ tôi khi còn trẻ từng mang thai với mối tình đầu nhưng bị người đó bỏ rơi. Sau đó, mẹ tôi sinh ra một người con trai, chính là anh Minh. Vì hoàn cảnh, bà buộc phải cho con trai đi làm con nuôi. Ban đầu, gia đình nhận nuôi hứa sẽ cho bà thăm nom anh Minh, nhưng sau đó, họ đổi ý, chuyển đi nơi khác sống, cắt đứt mọi liên lạc nên mẹ tôi không thể gặp lại con.

Câu chuyện này, mẹ tôi giấu kín chuyện ấy suốt bao nhiêu năm, kể cả khi đã có chồng mới và sinh thêm hai người con là tôi và em gái Lam.

Được sự đồng ý của anh Minh, chúng tôi đã đưa mẹ xuống gặp anh. Hai mẹ con đoàn tụ sau nhiều năm xa cách. Anh Minh không giận dữ, chỉ im lặng rất lâu rồi ôm lấy mẹ khóc. Còn mẹ tôi, sững sờ đứng nhìn đứa con trai thất lạc một hồi lâu, như chưa dám tin vào sự thật, rồi sau đó òa lên nức nở, nói lời xin lỗi.

Anh Minh và mẹ tôi đã gặp lại nhau sau nhiều năm xa cách. (Ảnh minh họa)

Sau khi nhận nhau, mẹ và anh Minh vẫn sống cuộc sống như trước đây đã từng. Mọi người giữ liên lạc và thỉnh thoảng đi thăm nhau. Chúng tôi cũng vui vì có thêm một người anh, hỏi han và giúp đỡ nhau khi cần.

Gia đình là nơi có thể giấu đi nhiều điều. Nhưng cũng là nơi duy nhất có thể tha thứ, yêu thương và gắn kết lại tất cả, ngay cả khi đã đánh mất nhau quá lâu.