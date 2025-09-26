Công trình nhà 2 tầng được ông Đỗ Văn Hữu xây nhầm vị trí vào thửa đất của bà Trần Thị KIm Loan tại Khu 7 Kiền Bái, Thiên Hương (Hải Phòng)

Ngày 25/9, ông Đỗ Văn Hữu (43 tuổi, khu 7 Kiền Bái, Thiên Hương, Hải Phòng) cho biết, tháng 8/2024, gia đình ông xây dựng công trình nhà ở nhầm vào thửa đất của bà Trần Thị Kim Loan (trú TDP An Dương, An Dương, Hải Phòng) tại khu 7 Kiền Bái, phường Thiên Hương.

Vụ việc nhầm lẫn, ông Hữu thừa nhận sai và đã tiến hành thương thảo với chủ đất nhiều lần nhưng chủ đất nhưng không thành khiến sự việc kéo dài đến ngày hôm nay.

Công trình nhà 2 tầng được ông Đỗ Văn Hữu xây nhầm vị trí vào thửa đất của bà Trần Thị KIm Loan sẽ được "Thần đèn" di chuyển ra khỏi lô đất, chuyển về đúng vị trí lô đất mang tên vợ chồng ông Hữu cách đó 4 lô.

Hiện tại, ông Hữu đã nhờ “Thần đèn” di chuyển ngôi nhà 2 tầng ra khỏi vị trí lô đất của bà Loan, đưa về vị trí đất của gia đình cách đó 4 lô đất.

Ông Hoàng Đình Bách, người được biết đến với biệt danh “Thần đèn” đã từng di chuyển thành công nhiều công trình nhà xây dựng kiên cố xác nhận với PV Báo Giáo dục và Thời đại, ông đã làm việc với vợ chồng ông Đỗ Văn Hữu để thống nhất phương án di chuyển ngôi nhà ra khỏi lô đất của bà Trần Thị Kim Loan.

Theo ông Bách, sau khi khảo sát địa hình cũng như xem qua kết cấu của công trình nhà, ông khẳng định việc di chuyển ngôi nhà của ông Hữu không quá khó, chỉ cần 8-10 thợ, dùng trăm bộ kích thuỷ lực, tời xích, con lăn… thì chỉ trong vòng 30-40 ngày sẽ hoàn thành.

Ông Bách tiết lộ sẵn sàng hỗ trợ tối đa cho vợ chồng ông Hữu trong việc di chuyển nhà và cá nhân ông không nhận tiền công.

Trước đó, ngày 11/8/2025, TAND khu vực 2- Hải Phòng đưa vụ án dân sự tranh chấp quyền sử dụng đất ra xét xử.

Nguyên đơn là ông Nguyễn Đăng Ca (chồng bà Trần Thị Kim Loan) trú tại TDP An Dương, An Dương (Hải Phòng); bị đơn là ông Đỗ Văn Hữu và bà Vũ Thị Tuyến.

Theo thông tin, hồ sơ, tài liệu từ Toà án, bà Loan khẳng định ngày 23/9/2024 có nhận chuyển nhượng đất của ông Nguyễn Trí Hậu, bà Hoàng Thị Thu và đã được UBND huyện Thuỷ Nguyên (cũ) cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngày 19/10/2024 với diện tích 60m2 tại thửa đất số 4856 tờ bản đồ 03 tại thôn 7, xã Kiền Bái (nay là Khu 7 Kiền Bái, Thiên Hương, Hải Phòng).

Trước khi nhận sổ hồng, vợ chồng ông Ca, bà Loan phát hiện ông Hữu đã đổ móng nhà trên thửa đất mà ông bà đã mua và đã yêu cầu ông Hữu, bà Tuyến dừng thi công.

Ngày 12/11/2024, bà Loan sang thửa đất trên thì thấy ông Hữu vẫn đang xây dựng công trình nhà 2 tầng.

Sau đó, vợ chồng bà Loan nhờ môi giới liên hệ với ông Hữu để dừng việc thi công.

Ngày 13/11/2024, vợ chồng bà Loan làm đơn trình báo về việc ông Hữu xây nhà trên thửa đất mà vợ chồng bà Loan đã mua, đã được cấp sổ hồng gửi ra UBND xã Kiền Bái.

Ngày 18/11/2024, UBND xã Kiền Bái ra văn bản yêu cầu ông Hữu dừng thi công để giải quyết dứt điểm sự việc tranh chấp với vợ chồng bà Loan.

Ngày 20/11/2024, xã Kiền Bái tổ chức buổi hoà giải giữa 2 bên gia đình.

Tại cuộc hoà giải, ông Hữu thừa nhận xây nhầm vị trí đất; đồng thời đưa ra nguyện vọng là được đổi đất cho bà Loan và mọi chi phí đổi giấy tờ đất sẽ do ông Hữu chi trả hoặc sẽ trả giá trị quyền sử dụng lô đất vào thời điểm đó cho vợ chồng bà Loan là 550 triệu đồng nhưng bà Loan không đồng ý.

Sau đó, vợ chồng bà Loan làm đơn khởi kiện ông Hữu, bà Tuyến ra toà, yêu cầu tháo dỡ công trình, trả lại đất.

Kết thúc phiên xét xử, Toà án chấp nhận đơn khởi kiện của vợ chồng bà Loan, tuyên buộc vợ chồng ông Hữu di chuyển đồ đạc, tự tháo dỡ công trình xây dựng, trả lại đất cho vợ chồng bà Loan.