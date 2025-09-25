Bão BUALOI sẽ đi vào Biển Đông trở thành cơn bão số 10

Chiều 24/9, nhận định về bão BUALOI, Phó Giám đốc Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia Hoàng Phúc Lâm cho biết, ngoài phía đông của Philippines đã hình thành cơn bão mới, là cơn bão thứ 20 trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương, có tên quốc tế là BUALOI. Dự kiến trong khoảng 2 ngày tới bão sẽ đi vào Biển Đông, nhiều khả năng thành bão số 10.

Hiện tại, các các dự báo về diễn biến của bão số 10 còn rất phân tán. Dự báo của Châu Âu và Nhật Bản nhận định bão số 10 sẽ di chuyển lên phía bắc, hướng về phía Bắc Bộ hoặc khu vực phía nam của Trung Quốc.

Tuy nhiên, dự báo của Mỹ nhận định bão số 10 - Bão BUALOI sẽ di chuyển vào khu vực Trung Bộ Việt Nam (trọng tâm là các tỉnh từ Hà Tĩnh - Quảng Ngãi).

Khả năng bão BUALOI - Bão số 10 di chuyển vào Trung Bộ là kịch bản có xác suất cao nhất

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khả năng bão BUALOI - Bão số 10 di chuyển vào Trung Bộ là kịch bản có xác suất cao nhất do giai đoạn này theo quy luật bão sẽ di chuyển vào miền Trung.

Tuy nhiên, khả năng Bão số 10 - Bão Bualoi mạnh lên cấp siêu bão hoặc bão mạnh trên cấp 13 là không cao .

Theo ông Hoàng Phúc Lâm, các dự báo hiện nay cho thấy cường độ cực đại của bão BUALOI không mạnh như bão RAGASA.

Tuy nhiên, để có dự báo chính xác hơn thì cần đến thời điểm bão mạnh hơn, có tổ chức mây ổn định, cấu trúc bão hoàn thiện.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia sẽ tiếp tục giám sát và cập nhật về diễn biến bão BUALOI và khoảng ngày 25/9 sẽ phát tin bão gần Biển Đông.

Chủ động ứng phó với bão BUALOI gần Biển Đông

Ngày 24/9, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia ban hành văn bản số 04/BCĐ-BNNMT gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến An Giang (bao gồm: Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, thành phố Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Vĩnh Long, thành phố Cần Thơ, Cà Mau, An Giang) về việc chủ động ứng phó với bão BUALOI gần Biển Đông.

Công điện nêu rõ, để chủ động ứng phó với bão BUALOI, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia đề nghị các tỉnh, thành phố nêu trên theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của bão.

Thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền neo đậu tại bến hoặc đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản.

Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia cũng yêu cầu các tỉnh duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Các tỉnh, thành phố sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống, đồng thời tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia (Bộ Nông nghiệp và Môi trường).

TPHCM chủ động ứng phó bão Bualoi

Thực hiện công văn của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia về chủ động ứng phó với cơn bão Bualoi (bão số 10) gần Biển Đông, Sở NNMT TPHCM đề nghị các đơn vị, địa phương theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo diễn biến của bão Bualoi gần Biển Đông.

UBND các phường, xã ven biển, xã đảo, đặc khu, Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng TPHCM, Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư, Đài Thông tin duyên hải TPHCM thường xuyên thông báo cho các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển diễn biến của bão để có kế hoạch sản xuất, khai thác thủy sản phù hợp.

Tổ chức theo dõi, kiểm đếm, thống kê số lượng tàu thuyền đang hoạt động trong khu vực ảnh hưởng; đảm bảo giữ thông tin liên lạc với các chủ phương tiện để hướng dẫn, xử lý kịp thời các sự cố.

Sẵn sàng triển khai các phương án đảm bảo an toàn cho người và tàu thuyền hoạt động trên biển trước diễn biến của bão.

Các đơn vị, địa phương sẵn sàng lực lượng, phương tiện, trang thiết bị để thực hiện công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ khi có tình huống.

Tổ chức trực ban nghiêm túc theo quy định. Kịp thời thông tin, báo cáo những tình huống bất lợi về Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố và Sở NNMT TPHCM.

Các cơ quan báo chí, truyền thông kịp thời đưa tin cảnh báo, dự báo diễn biến của bão; văn bản chỉ đạo của Trung ương, của thành phố để các cấp chính quyền thực hiện và nhân dân trên địa bàn thành phố chủ động ứng phó có hiệu quả.

Chuẩn bị ngay phương án ứng phó BÃO SỐ 10 sau BÃO RAGASA

Trước đó, tại Công điện số 171/CĐ-TTg, ngày 23/9/2025 chỉ đạo tập trung triển khai công tác ứng phó bão số 9 (siêu bão Ragasa), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nêu rõ: Ngay sau bão số 9, nguy cơ bão số 10 sẽ tiếp tục di chuyển vào biển Đông có khả năng tác động trực tiếp đến vùng biển và đất liền nước ta, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất trên biển.

Theo đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền chỉ đạo: Dự báo, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác nhất về diễn biến, tác động của bão, cảnh báo kịch bản xấu nhất có thể xảy ra (bao gồm cả nguy cơ xuất hiện bão số 10 trên biển Đông ngay sau khi bão số 9 đổ bộ vào đất liền) để cơ quan chức năng và Nhân dân biết, chủ động triển khai công tác ứng phó phù hợp, hiệu quả.

Tại cuộc họp chỉ đạo ứng phó với siêu bão Ragasa (bão số 9) vào chiều 23/9/2025, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cũng yêu cầu các bộ ngành, địa phương chuẩn bị ngay phương án ứng phó áp thấp nhiệt đới/ bão số 10 xuất hiện ngay sau bão RAGASA.

Đêm 26/9 Bão BUALOI đi vào Biển Đông trở thành cơn Bão số 10

Ngay khi bão RAGASA chưa tan, khả năng bão BUALOI sẽ đi vào Biển Đông trở thành cơn bão số 10 trong năm 2025.

Cụ thể, ngày 24/9, Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho hay, đêm 23/9, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông Philippines đã mạnh lên thành bão và có tên quốc tế là BUALOI.

Hồi 07 giờ ngày 25/9, vị trí tâm bão BUALOI ở vào khoảng 10,8 độ Vĩ Bắc;129,0 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Philippines.

Sức gió mạnh nhất vùng gầntâm bão mạnh cấp 12 (118-133km/giờ), giật cấp 15. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 15-20km/h.

Dự báo khoảng đêm 26/9, bão BUALOI sẽ đi vào vùng biển phía Đông khu vực Giữa Biển Đông, trở thành cơn bão số 10 năm 2025.

Dự báo diễn biến Bão BUALOI - Bão số 10 (trong 24 đến 72 giờ tới)

Thời điểm dự báo Hướng, tốc độ Vị trí Cường độ Vùng nguy hiểm Cấp độ rủi ro thiên tai (Khu vực chịu ảnh hưởng) 07 giờ ngày 26/9 Tây Tây Bắc, khoảng 20km/h, có khả năng mạnh thêm 13,1N-124,5E Cấp 13, giật cấp 16 07 giờ ngày 27/9 Tây Tây Bắc, khoảng 25km/h, di chuyển vào Biển Đông 14,7N-118,1E Cấp 12, giật cấp 15 Vĩ tuyến: 12,5-17,0N; phía Đông kinh tuyến 116,0E Cấp 3: phía Đông khu vực Bắc và Giữa Biển Đông 07 giờ ngày 28/9 Tây Tây Bắc, khoảng 25km/h, có khả năng mạnh thêm 15,9N-112,3E Cấp 12-13, giật cấp 16 Vĩ tuyến: 13,0-18,0N; phía Đông kinh tuyến 110,0E Cấp 3: Khu vực Bắc và Giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa)

Bão BUALOI - Bão số 10 còn có khả năng mạnh thêm

Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển nhanh theo hướng Tây TâyBắc đến Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km, cường độ còn có khả năng mạnhthêm.

Cảnh báo nguy cơ tác động của Bão BUALOI (Bão số 10)

Do ảnh hưởng của bão BUALOI từ tối và đêm ngày 26/9, vùng biển phía Đông khuvực Bắc và Giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-12, giật cấp 15, sóng biển cao trên 5,0-7,0m, biển động dữ dội, đặcbiệt nguy hiểm đối với tàu thuyền hoạt động trên khu vực Bắc và Giữa Biển Đông.