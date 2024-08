“Đi dễ về gần” nhờ loạt động thái mới từ hạ tầng kết nối trọng điểm, bất động sản khu Tây liệu “đảo chiều” vào cuối năm nay?

Chi hàng chục ngàn tỉ đồng để xây đường, mở lối kết nối Tp.HCM với Long An

Ít có thời điểm nào phía Tây Tp.HCM nói chung, Long An nói riêng lại được nhắc đến nhiều như hiện nay. Các thông tin tích cực về đầu tư hạ tầng giao thông liên tục xuất hiện đã giúp khoảng cách “đôi bờ” giữa Tp.HCM - Long An và các khu vực khác xích lại gần nhau hơn.

Mới đây, Tp.HCM dự chi 17.200 tỉ đồng xây mới 2 tuyến đường kết nối với Long An. Đầu tiên là kéo dài đường Võ Văn Kiệt (Tp.HCM) đến Đức Hoà (Long An) với tổng vốn đầu tư khoảng 8.400 tỉ đồng. Trên tuyến này cũng đầu tư nút giao liên thông hoàn chỉnh với đường Vành đai 3 Tp.HCM. Sở GTVT Tp.HCM sẽ lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi trình cấp thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư giai đoạn 2024 – 2030.

Tuyến thứ hai là mở đường mới phía Tây Bắc, dài khoảng 8 km, rộng 40m với tổng mức đầu tư khoảng 8.800 tỉ đồng theo hình thức PPP.

Hai tuyến đường này khi hình thành sẽ giúp việc di chuyển từ khu Tây vào trung tâm Tp.HCM thông qua đường Võ Văn Kiệt thuận lợi, đồng thời giúp giải quyết tình trạng kẹt xe thường xuyên xảy ra trên địa bàn huyện Bình Chánh, Hóc Môn (Tp.HCM) và huyện Đức Hòa (Long An), hình thành nên trục xuyên tâm kết nối từ Vành đai 2 đến Vành đai 4 và trục động lực Đức Hòa.

Từ đó góp phần thúc đẩy vận chuyển hàng hóa thuận lợi từ các khu công nghiệp trên địa bàn đến các cảng quan trọng tại Tp.HCM và Long An.

Hạ tầng kết nối liên tục được đầu tư đã giúp khoảng cách từ khu Tây về trung tâm Tp.HCM được rút ngắn. Ảnh: Minh hoạ

Cũng tại khu vực phía Tây Bắc, để tăng kết nối với Long An, Sở GTVT Tp.HCM còn đề xuất dự án mở rộng đường Nguyễn Văn Bứa lên 32-40m (đoạn từ Ngã Ba Giồng đến cầu Tỉnh lộ 9) và xây dựng cầu Lớn, mỗi cầu dài 58m, rộng 17,5m. Ngoài ra, mở rộng cầu Tỉnh lộ 9 hiện hữu. Tổng mức đầu tư dự án hơn 2.421 tỉ đồng bằng vốn ngân sách Tp.HCM, triển khai giai đoạn 2024 – 2028.

Mới đây nhất, về phía Long An, tỉnh này cho biết trong năm 2024 được phân bổ 2.886 tỉ đồng để đầu tư cho các dự án hạ tầng giao thông trên địa bàn. Trong đó, tập trung vào các dự án trọng điểm có tính chất kết nối liên kết vùng như vành đai 3 Tp.HCM, vành đai 4, đường tỉnh 823D, đường tỉnh 830E, Quốc lộ 50B, quốc lộ N1..

Ngoài những nỗ lực kết nối hạ tầng để “đi dễ về gần” với Tp.HCM và các khu vực khác thì động thái Long An liên tục kêu gọi đầu tư vào các khu công nghiệp đã và đang tạo lực đẩy cho bộ mặt kinh tế- xã hội của khu vực, trong đó có bất động sản.

Cụ thể, Long An quy hoạch và thực hiện thu hút đầu tư đối với danh mục gồm 27 dự án hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp trên địa bàn. Theo định hướng phát triển đến năm 2030 Long An sẽ tăng số lượng KCN từ 20 lên 51 KCN với tổng diện tích 12.490ha. Đồng thời, bổ sung khoảng 37 KCN với tổng diện tích gần 20.000ha và quy hoạch mới 28 cụm công nghiệp với tổng diện tích hơn 1.800ha.

Với số lượng này, Long An trở thành địa phương đứng thứ 2 (sau Bình Dương) cả nước về diện tích các khu công nghiệp, tạo điều kiện và cơ hội lớn để thu hút đầu tư.

Bất động sản kì vọng “đổi chiều” từ cuối năm nay

Thị trường bất động sản Long An từng im ắng do những biến động chung, đến nay nhờ lực đẩy hạ tầng, dự án lớn đổ bộ và chủ trương thu hút đầu tư của tỉnh đã thúc đẩy tâm lý nhà đầu tư trở lại. Các tín hiệu về giao dịch bất động sản đầu năm 2024 có dấu hiệu “đảo chiều” so với cùng kì năm ngoái. Điều này được kỳ vọng sẽ tiếp tục diễn ra trong các tháng cuối năm 2024 trở đi do Long An đang có nhiều lợi thế cùng lúc.

Báo cáo thị trường bất động sản Long An tháng 6/2024 cho thấy, xét về thị trường nhà đất Long An, Bến Lức, Đức Hòa và Cần Giuộc đang là 3 địa phương có nhu cầu tìm thuê bất động sản tăng mạnh nhất tháng qua, mức tăng lần lượt ghi nhận là 10%, 15% và 21% so với tháng trước.

Theo các môi giới khu vực, nếu cùng kì năm ngoái bất động sản Long An chậm nhịp thì đầu năm nay tình hình giao dịch khá hơn. Giá nhà đất Long An vẫn giữ nhịp ổn định, giá mềm, phần đông nhà đầu tư mua đầu tư dài hạn, ít lướt sóng. Biên độ tăng giá dựa trên sự tăng trưởng về nhu cầu mua và thay đổi hạ tầng, kinh tế địa phương.

Giá căn hộ dao động từ 20-24 triệu đồng/m2. Đất nền từ 16 -55 triệu đồng/m2. Nhà liền thổ Long An từ 4,5 – 8 tỷ đồng/căn. Biệt thự có giá trung bình từ 8-15 tỷ đồng/căn, biệt thự hạng sang, view sông dao động từ 18 – 40 tỷ đồng/căn…

Mức độ quan tâm bất động sản Long An có dấu hiệu tăng nhiệt trong các tháng đầu năm 2024. Nguồn: dữ liệu batdongsan.com.vn

Về nguồn cung, dù quỹ đất tại Long An dồi dào song dự án được định hướng phát triển thành khu dân cư/khu đô thị quy mô bài bản lại khá ít. Những năm gần đây, Long An trở thành sân chơi của những doanh nghiệp định hướng phát triển đường dài. Một số dự án mới xuất hiện đang tạo điểm nhấn cho thị trường bất động sản nơi đây.

Ông Võ Huỳnh Tuấn Kiệt, Giám đốc nhà ở CBRE Việt Nam cho rằng, các các dự án khu đô thị liền kề sông, gần các khu công nghiệp thuộc khu ven Tp.HCM từng tạo ra xu hướng trên thị trường địa ốc. Trong đó, nhà liền thổ được nhà đầu tư cá nhân ưa chuộng. Họ là đối tượng đi trước đón đầu và “khơi mào” cho sức cầu thị trường.

"Kết nối giao thông thuận tiện đã kéo khoảng cách giữa Tp.HCM và vùng lân cận lại gần nhau. Từ đó, xu hướng chọn căn nhà thứ hai là nhà phố, biệt thự trong các khu đô thị quy mô lớn từng trở thành “khẩu vị” mới của người Sài Gòn", ông Kiệt nói.

Vị này cũng nhấn mạnh, nguồn cung bất động khu Tây trước đến nay rất thấp nhưng ngược lại, nơi này lại có mức độ quan tâm của người mua ở thực cao hơn hẳn so với các khu vực khác. Khi nhu cầu ở thực cao, lợi tức dòng tiền của nhà đầu tư ghi nhận tăng trưởng ổn định sau đó.

Dẫu vậy, thị trường này vẫn sẽ diễn ra quá trình thanh lọc. Nhà đầu tư cẩn trọng với các dự án chưa đủ pháp lý, đồng thời hạn chế tình trạng lạm dụng đòn bẩy tài chính để đầu tư.