Đi đạp xe Hồ Tây, gái xinh ngỡ ngàng bắt quả tang bạn trai ngoại tình hút gần nửa triệu lượt xem

Hồ Tây từ lâu đã được xem là điểm đến bình yên, nơi mọi người thường tìm đến để hóng gió, thư giãn sau giờ làm việc, hay thong thả đạp xe quanh những cung đường lộng gió. Tuy nhiên, đối với một cô gái trẻ, buổi chiều đạp xe tưởng chừng vô cùng bình thường đã biến thành một bước ngoặt đầy trớ trêu. Một kịch bản tưởng như chỉ có trên phim ảnh lại vận vào đời thực khi cô vô tình bắt quả tang bạn trai mình đang hẹn hò ngọt ngào với nhân tình, dù trước đó anh ta khẳng định chắc nịch rằng mình đang bận "tăng ca".

Buổi chiều định mệnh và lời nói dối "bận tăng ca"

Cung đường bờ hồ chiều hôm đó khá thoáng đãng. Cô gái thong thả đạp xe cho đến khi đi qua một đoạn đường tập trung các hàng ghế ven hồ. Vô tình liếc mắt nhìn sang, tim cô chợt thắt lại khi bắt gặp một bóng dáng vô cùng quen thuộc từ trang phục, vóc dáng.

Nhưng điều khiến cô bàng hoàng và rụng rời tay chân hơn cả là chàng trai ấy không hề ngồi ở văn phòng với đống tài liệu ngổn ngang. Anh ta đang thản nhiên ngồi trên chiếc ghế băng công viên ven hồ, bên cạnh là một cô gái lạ mặt với mái tóc dài buông xõa. Chàng trai bị bạn gái bắt tại trận khi đang bận rộn hẹn hò với một "tăng ca" bằng xương bằng thịt chứ không phải công việc như anh ta đã dối lừa. Ở một góc máy khác, cặp đôi còn bị nữ chính bắt gặp đang đứng cạnh chiếc xe máy, chuẩn bị rời đi sau buổi hẹn hò lãng mạn.

Bài đăng dậy sóng mạng xã hội Threads với hơn 500K lượt xem

Ngay sau khi phát hiện sự việc, cô gái không lựa chọn cách đánh ghen ầm ĩ làm mất đi giá trị của bản thân. Thay vào đó, cô ghi lại bằng chứng trực quan và chia sẻ câu chuyện dở khóc dở cười này lên mạng xã hội Threads. Bài đăng với dòng trạng thái đầy mỉa mai: "Phở, piano và Em. Hồ Tây, đạp xe và bắt tận tay anh cặp bồ 🖤 Này thì anh tăng ca......" nhanh chóng thu hút hơn 505K lượt xem, 15,6K lượt thả tim và hàng ngàn lượt bình luận, chia sẻ.

Cộng đồng mạng thích thú với cách xử lý: Không đánh ghen ồn ào, dùng hình ảnh nói thay tất cả. Châm biếm gã bạn trai, biến lý do "tăng ca" thành trò cười cho cư dân mạng đồng thời chia sẻ rộng rãi để cảnh báo cho các cô gái khác. Sự việc nhanh chóng lọt vào danh sách những chủ đề bàn tán rầm rộ nhất trên nền tảng Threads, nhận được sự đồng cảm sâu sắc từ hội chị em phụ nữ.

Những cú "bóc phốt" tiếp theo từ hội người yêu cũ

Drama chưa dừng lại ở đó khi dưới phần bình luận, nhiều tình tiết bất ngờ khác tiếp tục được hé lộ. Khi chính chủ chia sẻ rằng cô đã khéo léo che biển số xe và thông tin cá nhân vì "Thương ảnh có tuổi để ảnh còn lập gđ, sợ ảnh sống neo đơn...." và mong muốn các bạn nữ khác biết đường mà né, một tài khoản khác đã lập tức vào "nhận người quen".

Theo hình ảnh ghi lại, một cô gái khác bình luận: "Thôi bạn ơi, nyc tôi đấy, thằng đấy không ra gì đâu. Nó quen tôi một tháng mà cắm sừng tôi 3 lần. Lúc tôi đang khóc, nó giả vờ dỗ nhưng thực tế là đang quẹt bumble cơ mà..."

Hóa ra, gã đàn ông này vốn là một "trai hư" chính hiệu với bề dày thành tích cắm sừng người yêu từ quá khứ đến hiện tại. Chi tiết này càng khiến cư dân mạng thêm phần phẫn nộ trước bản tính lăng nhăng khó sửa của nhân vật nam chính. Đồng thời, bài đăng cũng nhận về những lời chê cười về địa điểm hẹn hò tiết kiệm của cặp đôi tội lỗi: "Đi date mà ngồi công viên =))) lỏ v".

Xu hướng "bắt ghen kiểu mới" cực Slay

Thay vì khóc lóc thảm thiết hay làm loạn cả một góc phố, cách ứng xử bình tĩnh và bản lĩnh của cô gái trong câu chuyện đã tạo nên một làn sóng hưởng ứng mạnh mẽ.

Có thể thấy, loạt ảnh bắt quả tang ngoại tình tại Hồ Tây không chỉ giúp cô gái thanh lọc một mối quan hệ độc hại, mà còn biến lời nói dối "tăng ca" của gã bạn trai thành một bài học đắt giá lan truyền khắp cõi mạng. Đừng bao giờ đánh giá thấp trực giác và sự dứt khoát của phụ nữ thời nay, bởi lời nói dối dù có tinh vi đến đâu thì cũng có ngày phải lộ ra trước ánh sáng.