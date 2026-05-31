Người đàn ông chuyển tiền cho vợ lúc 23 giờ, kèm tin nhắn "xin lỗi": Không có phép màu xảy ra

Theo thông tin từ Công an xã Xuân Quang (tỉnh Lào Cai), chị Lù Thị D. (SN 1989) có trình báo về việc không thể liên lạc với chồng là anh C. trong 2 ngày. Theo trình báo của chị D. thì khoảng 7 giờ sáng ngày 29/5, anh C. rời nhà tại thôn Tân Quang, điều khiển xe điện ba bánh, mặc quần vải màu đen và áo phông trắng.

Đến khoảng 23h cùng ngày, anh C chuyển khoản cho vợ 2,45 triệu đồng kèm lời nhắn gửi gia đình. Sau đó, từ số điện thoại cá nhân, anh tiếp tục nhắn tin với nội dung thể hiện tâm lý bi quan và cho biết đã bán xe: "Anh xin lỗi, 3 mẹ con cố gắng nhiều nhé".

Lo lắng khi chồng mất liên lạc, chị D. đã trình báo cơ quan công an, đồng thời cùng người thân tổ chức tìm kiếm. Công an xã Xuân Quang phối hợp với Công an xã Bảo Thắng xác định anh Nguyễn Văn C. đã tử vong tại khu vực thi công bờ kè Phố Lu cũ.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.