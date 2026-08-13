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Dí dao vào cổ nữ chủ quán cà phê, cướp tiền và vàng

Nguyễn Tân
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Giả vờ vào uống cà phê lúc rạng sáng rồi bất ngờ dùng dao kề cổ chủ quán, cướp tiền và vàng, Đỗ Quốc Vương bị Công an TPHCM bắt giữ sau khoảng 9 giờ gây án.

Ngày 12-8, Công an xã Hiệp Phước phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) và các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM bắt giữ Đỗ Quốc Vương (sinh năm 1998) để điều tra về hành vi “Cướp tài sản”.

Khoảng 3 giờ 45 cùng ngày, Công an xã Hiệp Phước tiếp nhận tin báo của chị L.T.H. (sinh năm 1997), chủ quán cà phê trên đường Nguyễn Hữu Thọ, về việc bị một nam thanh niên dùng dao khống chế, cướp tài sản.

Theo trình báo, hơn 2 giờ sáng, một nam thanh niên đi xe máy đến quán uống cà phê và nhờ chị H. sạc điện thoại. Đến khoảng 3 giờ 10, lợi dụng lúc quán vắng, đối tượng bất ngờ rút dao kề cổ chị H., cướp 1 dây chuyền, 1 lắc vàng cùng 4 triệu đồng tiền mặt rồi tẩu thoát. Tổng tài sản bị cướp ước tính hơn 20 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng công an khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai bị hại, trích xuất camera an ninh và tổ chức truy xét.

Lực lượng chức năng nhanh chóng xác định nghi phạm là Đỗ Quốc Vương. Đến 12 giờ 50 cùng ngày, các trinh sát bắt giữ Vương khi đang lẩn trốn tại tỉnh Tây Ninh.

Tại cơ quan công an, Vương khai nhận hành vi phạm tội. Lực lượng chức năng đã thu giữ phương tiện gây án và toàn bộ tang vật trang sức liên quan.

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Tags

Công an xã Hiệp Phước

Phòng Cảnh sát Hình sự

H.

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