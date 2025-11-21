Đi đào giun, người đàn ông phát hiện kho báu vô giá nặng 6kg

Tháng 10 vừa qua, một người đàn ông đang đào giun tại nhà nghỉ mùa hè của mình ở Thụy Điển đã khai quật được một kho báu đáng kinh ngạc: một kho bạc chứa tới 20.000 đồng xu bạc từ thời sơ kỳ Trung cổ xen lẫn với hạt cườm, mặt dây chuyền và nhẫn bạc.

Theo một tuyên bố từ Hội đồng Hành chính Quận Stockholm, kho báu này có niên đại từ thời Trung cổ sơ kỳ và nặng khoảng 6 kilogam.

Người đàn ông đào giun đã báo cáo phát hiện này cho các quan chức chính quyền địa phương. Các nhà khảo cổ đã đến kiểm tra kho báu vốn được cất giữ trong một chiếc vạc bằng đồng đã bị xuống cấp phần lớn theo thời gian.

Sofia Andersson, một nhà sưu tập đồ cổ tại Hội đồng Hành chính Quận Stockholm, cho biết trong tuyên bố: "Đây có lẽ là một trong những kho báu bạc lớn nhất từ thời Trung cổ sơ kỳ được tìm thấy ở Thụy Điển. Chúng tôi vẫn chưa biết chính xác có bao nhiêu đồng xu, nhưng tôi nghĩ con số có thể lên tới hơn hai mươi nghìn."

Niên đại và ý nghĩa

Một phân tích sơ bộ cho thấy hầu hết các đồng xu bạc có niên đại từ thế kỷ 12. Một số mang dòng chữ "KANUTUS," tên Latin của Knut, có nghĩa là chúng được đúc dưới triều đại của vua Thụy Điển Knut Eriksson, người trị vì từ năm 1173 đến khoảng năm 1195.

Theo tuyên bố, một vài đồng xu thuộc loại hiếm, bao gồm một số "đồng xu giám mục" được đúc bởi các giám mục quyền lực. Những đồng xu này mô tả một giám mục đang cầm gậy mục tử (crosier), một cây gậy hình lưỡi liềm được giới tăng lữ sử dụng rộng rãi như một biểu tượng cho công việc giáo hội của họ.

Lin Annerbäck, giám đốc Bảo tàng Trung cổ ở Stockholm, nói với tờ nhật báo Dagens Nyheter : "Điều này là hoàn toàn độc đáo; chúng tôi không có bất kỳ kho báu thời Trung cổ nào khác từ Stockholm. Và có vẻ như nó cũng cực kỳ lớn nữa. Vì vậy, điều này rất thú vị."

Annerbäck lưu ý rằng Stockholm không tồn tại vào cuối thế kỷ 12; thành phố chính thức được thành lập vào năm 1252 bởi một chính khách. Nó phát triển trở thành thành phố lớn nhất Thụy Điển vào cuối thế kỷ 13.

Về lý do tại sao kho báu được chôn giấu, Annerbäck cho biết cuối thế kỷ 12 là "thời kỳ đầy biến động," vì người Thụy Điển đang cố gắng thuộc địa hóa các khu vực ở Phần Lan.

Annerbäck nói với Dagens Nyheter : "Vì vậy, chúng tôi tin rằng nhiều người đã giấu những kho báu như thế này để giữ chúng trong quyền sở hữu của gia đình. Thực tế là bạc được trộn lẫn với hạt cườm và những thứ khác khiến nó có vẻ là tài sản của một người nào đó đã bị cất giấu."

Nghiên cứu về kho báu vẫn đang được tiến hành. Hội đồng Hành chính Quận Stockholm hiện sẽ báo cáo phát hiện này cho Hội đồng Di sản Quốc gia, cơ quan sẽ quyết định liệu nhà nước có bồi thường cho người đàn ông đã tìm thấy kho báu hay không.

"Người tìm thấy đã hành động hoàn toàn chính xác khi liên hệ với chúng tôi tại Hội đồng Hành chính Quận," Andersson nói. "Theo Đạo luật Môi trường Văn hóa, bất kỳ ai tìm thấy một cổ vật bạc hoặc một kho báu bị chôn giấu đều có nghĩa vụ đề nghị nhà nước mua lại để nhận tiền bồi thường."

Nguồn: Live Science