Đi đám cưới bạn thân, cảnh tượng nhìn thấy lúc ra phía sau nghe điện thoại khiến tôi chết sững

Cách đây 1 tuần, tôi đi đám cưới Thư, cô bạn thân từ thời đại học của mình. Thư xinh gái, giỏi giang, con nhà có điều kiện nhưng lại muộn chồng nhất trong số nhóm bạn 4 đứa của chúng tôi. Nguyên nhân là bởi, trước đây, cô ấy từng có một mối tình sâu đậm với người bạn trai cũ. Tưởng chừng họ đã sắp gắn bó trọn đời bên nhau thì Thư phát hiện mình bị “cắm sừng”.

Mối tình đầu đã như vết dao cứa vào trái tim mong manh nên phải rất lâu, Thư mới chữa lành được cho mình. Cũng có rất nhiều chàng trai muốn được yêu thương, chăm sóc bảo vệ cho Thư nhưng cô ấy không thể mở lòng. Mãi đến gần đây, Quân xuất hiện, người đàn ông điển trai, ga lăng, tâm lý đã có được trái tim của Thư.

Ngày Thư báo tin có bạn trai, nhóm chúng tôi ai cũng mừng rỡ. Cuối cùng, cô bạn thân của tôi cũng đã yêu và được yêu. Thư kể, Quân đem đến cho cô ấy cảm giác vừa mới mẻ lại vừa an toàn. Trong buổi ra mắt hội chị em, chúng tôi cũng thực sự ấn tượng với Quân. Ai cũng mừng, nghĩ rằng sau tất cả, Thư đã được bù đắp.

Nhìn Thư tươi cười hạnh phúc trong ngày cưới mà tôi đau thắt lòng. (Ảnh minh họa)

Thư đã 35 nên bố mẹ cô ấy cũng giục cưới. Vậy là từ khi Thư và Quân quen nhau đến khi quyết định làm đám cưới chỉ vẻn vẹn hơn 3 tháng trời.

Đám cưới của Thư tổ chức tại một khách sạn sang trọng, mời tiệc tới gần 100 mâm. Nhóm chúng tôi xúng xính váy áo đi dự đám cưới bạn. Sau khi chụp ảnh với cô dâu, chú rể xong ở khu vực đón khách, tôi ngồi vào mâm tiệc ở gần sân khấu, mong chờ khoảnh khắc bạn mình tay trong tay trao nhẫn, rót rượu, trao nụ hôn ngọt ngào.

Khi tiệc cưới chỉ còn khoảng 15 - 20 phút nữa là bắt đầu thì tôi bất ngờ có điện thoại của đối tác. Không gian trong phòng tiệc hơi ồn nên tôi vội ra khuôn viên phía sau nghe điện thoại. Không ngờ vừa ra chỗ vắng, định nghe máy thì tôi bắt gặp Quân đang giằng co với một người phụ nữ.

Cố giữ bình tĩnh, tôi nấp phía sau bức tường để xem có chuyện gì xảy ra để rồi chết sững với những gì nghe thấy. Hóa ra, Quân đã có vợ, con nhưng vẫn lừa Thư để tổ chức đám cưới.

Tôi khóc suốt trên đường về vì thương bạn. (Ảnh minh họa)

“Em nhẫn nhịn đi một chút được không? Bây giờ nếu anh không cưới Thư thì anh mãi mãi chỉ là một nhân viên văn phòng nghèo kiết xác. Bố mẹ em thì suốt ngày coi thường, khinh rẻ anh. Anh quá mệt mỏi rồi. Kết hôn với người như Thư sẽ giúp anh có địa vị khác, bố cô ấy đã sắp xếp cho anh công việc tại công ty của ông rồi. Lúc anh có tiền thì em và con cũng sẽ được hưởng cuộc sống đầy đủ. Vì thế em hãy im lặng, đừng có phá đám nếu không hậu quả sẽ rất nặng nề đấy”, Huy gân cổ nói với người phụ nữ rồi bỏ vào trong.

Lễ thành hôn của Thư diễn ra, nhìn cô dâu tươi cười hạnh phúc mà lòng tôi thắt lại. Ngồi thêm một lát rồi tôi viện cớ bị đau bụng, xin về trước. Trên đường về, tôi cứ khóc hoài, thương bạn vô cùng, sao số nó khổ thế cơ chứ.

Mấy ngày nay, lòng tôi rối như tơ vò, không biết có nên nói chuyện này cho Thư biết hay không? Cô ấy vừa cưới xong, phải đối mặt với sự thật khủng khiếp thế này thì sẽ sốc đến nhường nào? Mà nếu không nói thì Quân sẽ làm gì, anh ta có mưu đồ ra sao? Thật tôi không biết phải làm sao…