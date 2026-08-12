"Đi cùng Geely" bùng nổ quy mô toàn quốc: Hà Nội sẵn sàng đón điểm chạm cảm xúc cùng đại sứ Chi Pu

Hành trình “Đi cùng Geely” do Geely phối hợp cùng Tasco Auto tổ chức tiếp tục mở rộng quy mô phủ sóng ba miền Bắc - Trung - Nam trong tháng 8.

Chính thức khởi động từ tháng 6 tại TP.HCM với những dấu ấn bùng nổ ở Aeon Mall Bình Tân và Vạn Hạnh Mall, chuỗi hành trình "Đi cùng Geely" do Geely phối hợp cùng nhà phân phối Tasco Auto tổ chức đã nhanh chóng tiến ra miền Bắc trong tháng 7, chinh phục đông đảo khách tham quan tại Aeon Mall Long Biên (Hà Nội) cùng hệ thống trung tâm thương mại (TTTM) GO! trên toàn quốc.

Tiếp nối đà thành công ấy, bước sang tháng 8, chương trình tiếp tục bùng nổ quy mô khi đồng loạt đổ bộ tại các TTTM AEON Mall và hệ thống GO! trải dài khắp ba miền, với thiết kế tối ưu hóa tính tương tác, biến những điểm đến mua sắm và giải trí quen thuộc của các gia đình thành không gian trải nghiệm xe hơi tinh tế, chuyên nghiệp, mang đến cơ hội tiếp cận các dòng xe thế hệ mới, đồng thời thể hiện rõ cam kết đồng hành lâu dài của thương hiệu Geely tại thị trường Việt Nam.

Tại khu vực miền Bắc: Sự kiện "Đi cùng Geely" diễn ra từ ngày 03/08 đến 16/08/2026 tại GO! Vĩnh Phúc (đường Nguyễn Tất Thành, phường Khai Quang, Vĩnh Yên), GO! Hưng Yên (204 Tô Hiệu, Phố Hiến), GO! Thái Bình (đường Trần Thái Tông, Tổ 1, Vũ Phúc) và GO! Hà Nam (đường Điện Biên Phủ, Lam Hạ, Phủ Lý).

Tiếp đó, từ ngày 17/08 đến 30/08/2026, chương trình đổ bộ GO! Việt Trì (đường Nguyễn Tất Thành, Thanh Miếu, Phú Thọ).

Tại khu vực miền Trung: Sự kiện diễn ra từ ngày 03/08 đến 16/08/2026 tại GO! Thanh Hóa (phố Đồng Lễ, phường Hạc Thành), GO! Vinh (số 2 Quang Trung, TP. Vinh) và GO! Buôn Ma Thuột (số 02 Nguyễn Thị Định, phường Thành Nhất).

Từ ngày 17/08 đến 30/08/2026, điểm lái thử xuất hiện tại GO! Nha Trang (Lô số 4, đường 19/05, Vĩnh Điềm Trung).

Tại khu vực miền Nam: "Đi cùng Geely" sẽ đồng loạt khởi chạy từ ngày 17/08 đến 30/08/2026 tại GO! Đồng Nai (833 Xa Lộ Hà Nội, Long Hưng) và GO! Cần Thơ (Lô Đường Số 1, KĐT Mới Hưng Phú).

Tâm điểm trải nghiệm công nghệ và nhận chuỗi đặc quyền tại Aeon Mall Hà Đông

Song song với chuỗi sự kiện tại hệ thống GO!, tâm điểm chú ý của hành trình tại Thủ đô chính là sự kiện quy mô lớn diễn ra từ ngày 14/08 đến 16/08/2026 tại Sảnh Garden – Aeon Mall Hà Đông. Khai mạc xuyên suốt từ 09:30 đến 21:30 hằng ngày, khách tham quan có cơ hội trực tiếp lái thử và khám phá nét thiết kế cùng công nghệ vượt trội trên toàn bộ dải sản phẩm của Geely từ các dòng xe gầm cao (SUV/Crossover) đa dạng phân khúc từ cỡ B đến cỡ D và xe điện/hybrid đô thị như Geely EX2, Geely Monjaro, Geely EX5 & EX5 EM-i, Coolray 2026, Okavango.

Tại không gian sự kiện, đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp luôn sẵn sàng hỗ trợ thông số kỹ thuật, giải đáp tính năng tiên tiến và giới thiệu chương trình "Trọn An Tâm - Trọn Gắn Kết" với 26 đặc quyền dịch vụ vượt trội đến từ hệ sinh thái vững chắc của Tasco Auto.

Không gian sự kiện tại Aeon Mall Hà Đông được thiết kế chuỗi tương tác đa dạng, khách hàng có thể trải nghiệm tính năng sạc ngoài (V2L) độc đáo của mẫu xe Geely EX5 EM-i và Geely EX2 qua gian hàng kẹo bông miễn phí (Geely Sweet Station), thử sức với chuỗi game tương tác như "Geely Lucky Ring", "Thử thách sắp xếp đồ vào cốp xe EX2 / EX5 EM-i", "Hứng đồ vào khoang xe Okavango". Bầu không khí càng thêm sôi động với nhiều buổi biểu diễn âm nhạc sôi động.

Sự kiện giao lưu cùng Đại sứ thương hiệu Chi Pu: Điểm nhấn không thể bỏ lỡ

Tâm điểm tạo nên sức nóng của chuỗi sự kiện chính là màn xuất hiện của Đại sứ thương hiệu Chi Pu vào chiều ngày 15/08/2026 tại Sảnh Garden – Aeon Mall Hà Đông. Sự đồng điệu giữa phong cách trẻ trung, hiện đại của Chi Pu và tinh thần bứt phá của Geely Việt Nam hứa hẹn biến không gian sự kiện thành một ngày hội âm nhạc và tương tác đầy cảm xúc. Khán giả tham dự không chỉ được lắng nghe những chia sẻ chân thành về hành trình đồng hành cùng thương hiệu, mà còn có cơ hội trực tiếp tham gia chuỗi minigame sôi động cùng nữ nghệ sĩ.

Đặc biệt, sức hút của nữ đại sứ càng được khẳng định khi sự kiện dành tặng cơ hội tham gia Fansign chụp ảnh kỷ niệm, ký tặng riêng cho 30 khách hàng thân thiết của Geely Việt Nam, cùng 50 tấm poster mang chữ ký tay gửi tới người hâm mộ may mắn tại khu vực sự kiện.

Sự kết hợp hài hòa giữa trải nghiệm công nghệ ô tô thực tế, chuỗi hoạt động tương tác quà tặng độc đáo và các chương trình giải trí quy mô giúp "Đi cùng Geely" tiếp tục khẳng định vị thế thương hiệu, đồng thời ghi dấu ấn mạnh mẽ trong lòng người tiêu dùng Việt Nam.