Đi công tác 2 ngày, mẹ bỉm nhớ con liền bật camera lên xem, cảnh tượng khiến cô phải ngỡ ngàng

Với các mẹ bỉm, việc tìm được một người giúp việc hay bảo mẫu vừa có tâm vừa thương trẻ nhỏ thật sự không dễ. Bởi để ai đó thay mình chăm sóc con, cần nhiều hơn sự khéo léo, đó là niềm tin và tình yêu dành cho em bé. Mới đây, một đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội khiến nhiều người vừa xúc động vừa mỉm cười vì hình ảnh giản dị nhưng ấm áp giữa bác bảo mẫu và em bé nhỏ.

Theo chia sẻ của người mẹ trong clip, chị phải đi công tác hai ngày xa nhà. Vì nhớ con, chị mở camera trong phòng khách để xem bé đang làm gì. Không ngờ, những gì hiện lên trước mắt lại khiến chị nghẹn ngào vì xúc động.

Đi công tác 2 ngày, mẹ bỉm nhớ con liền bật camera lên xem, cảnh tượng khiến cô thốt lên "về phải tăng lương cho bảo mẫu gấp"

Trong đoạn video, bác bảo mẫu đang bế em bé trên tay, vừa bế vừa dùng chân bé nhẹ nhàng tung lên một túi nilông được buộc kín, tạo thành một quả "bóng bay" mini. Mỗi lần túi bay lên rồi rơi xuống, em bé lại cười nắc nẻ, còn bác cũng cười vui theo. Khung cảnh đơn giản mà tràn đầy niềm vui, đủ để khiến trái tim người mẹ ở xa cũng ấm áp lạ thường.

Người mẹ viết kèm đoạn clip: "Đi công tác hai ngày nhớ con quá nên bật camera xem, ai ngờ bắt gặp cảnh này. Tự nhiên thấy mình may mắn vì tìm được đúng người chăm bé rồi. Lần này về nhất định phải tăng lương cho bác thôi".

Điều khiến cư dân mạng thích thú là trong lúc trông bé, bác bảo mẫu không ngồi im lướt điện thoại như nhiều người vẫn e ngại, mà hoàn toàn tập trung vào việc chơi cùng bé. Sự tận tâm, niềm vui thật lòng khi chăm trẻ thể hiện rõ qua từng cử chỉ, ánh mắt.

Ngay sau khi clip được đăng tải, hàng nghìn lượt bình luận đã gửi lời khen ngợi đến bác bảo mẫu và chúc mừng người mẹ may mắn: "Thật sự quý những người chăm trẻ bằng cả tấm lòng", "Nhìn hai bác cháu chơi mà thấy thương, thấy yêu vô cùng", "Người giúp việc như vậy đáng được trân trọng và tin tưởng lắm!".

Nhiều người cũng cho rằng, trong xã hội hiện đại, việc tìm được một người giúp việc có tâm, yêu trẻ và xem việc chăm sóc bé như niềm vui của chính mình là điều vô cùng quý giá. Không chỉ giúp mẹ yên tâm khi vắng nhà, mà còn góp phần tạo nên tuổi thơ hạnh phúc, tràn ngập tiếng cười cho những em bé nhỏ.

Đoạn clip ngắn chỉ vài chục giây, nhưng lan tỏa năng lượng tích cực đến người xem.