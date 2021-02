Đi chơi vườn thú mà thản nhiên đem gà sống để "câu hổ", du khách khiến con vật hung hãn ngã đau điếng, xem xong clip ai cũng căm phẫn

Thông thường các vườn thú đều treo biển cấm du khách tự ý cho các con vật ăn để tránh gây thương tích cho con người cũng như đảm bảo an toàn sức khỏe cho động vật.

Ấy vậy mà vườn thú Duy Phường, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, mới đây lại cho phép du khách cho hổ ăn với miếng mồi là con gà sống.

Hành vi "câu hổ bằng gà sống" này đã được ghi lại trong một đoạn clip và mới đây nó đã lan truyền khắp mạng xã hội gây ra nhiều căm phẫn.

Con hổ nhảy lên vồ con mồi nhưng cuối cùng bị ngã đau điếng.

Theo đó, đoạn clip được dân mạng truyền tay mạnh mẽ vào ngày 14/2. Trong đó, một du khách không rõ danh tính đã buộc một con gà còn sống vào sợi dây và đưa nó vào chuồng hổ để tạo sự chú ý với loài động vật hung hãn bậc nhất thế giới tự nhiên.

Đúng như dự đoán, con hổ vừa nhìn thấy miếng mồi ngon đã nhảy lên không trung vồ nhưng lúc này, du khách kia lại kéo sợi dây lên khiến con vật chẳng những không với được con gà mà còn ngã xuống đất đau điếng. Trong đoạn clip gốc còn có tiếng cười thỏa mãn của vị du khách kia, không hề thấy hành động của mình là sai trái, ngược lại vô cùng phấn khích.

Hành vi của du khách nhận về nhiều chỉ trích của dân mạng, không ít người cho rằng việc làm ấy quá tàn nhẫn với con hổ, chẳng khác gì đang hành hạ nó. Đông đảo dân mạng đã để lại bình luận bày tỏ sự phẫn nộ:

- Có vẻ như con hổ ấy rất đau sau cú ngã.

- Lần sau hãy ném gã ấy vào chuồng hổ ấy.

- Tiếng cười của anh ta thật kinh tởm.

- Hắn đã chà đạp và xem thường 2 mạng sống.

Sau khi đoạn clip "gây bão" trên mạng xã hội, vào ngày 18/2, đại diện vườn thú đã lên tiếng cho biết nơi đây từ trước đến giờ luôn cấm tuyệt đối những hành vi cho động vật ăn của du khách. Con gà sống làm mồi kia là do du khách tự ý mang vào, sau khi nhân viên vườn thú phát hiện đã lập tức can thiệp và yêu cầu người đó dừng lại. May mắn là sau vụ việc, con hổ kia vẫn khỏe mạnh, không bị thương ở đâu.