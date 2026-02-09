Đi chợ Tết mua thịt bò thấy 4 đặc điểm này phải "quay xe" ngay, tặng MIỄN PHÍ cũng đừng mang bệnh về nhà

Cận Tết, nhiều gia đình tranh thủ đi chợ sớm để tích trữ thực phẩm, trong đó thịt bò luôn nằm trong danh sách “phải có” nhờ giàu sắt, protein và dễ chế biến thành nhiều món ngon đãi khách. Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm thị trường thực phẩm trở nên phức tạp hơn, người mua rất dễ chọn nhầm thịt kém chất lượng nếu chỉ nhìn qua loa.

Các chuyên gia thực phẩm cảnh báo, nếu thấy thịt bò có những dấu hiệu bất thường thì tốt nhất nên “quay xe” ngay. Dù người bán có giảm giá sâu hay... cho không bạn cũng không nên mang về nhà dịp Tết 4 loại thịt bò này nhé:

1. Thịt bò màu đỏ sẫm hoặc đỏ tươi đồng đều một cách lạ thường

Thịt bò có màu sắc tương đối đỏ hơn những loại thịt khác bởi hàm lượng sắt cao. Nếu thịt bò có màu đỏ tươi có nghĩa loại thịt đó vẫn bình thường, tuy nhiên, nếu chuyển sang màu đỏ gạch hoặc đỏ sẫm thì bạn cần cảnh giác khi mua.

Ảnh minh họa

Bên cạnh đó, cần nhớ thịt bò tươi thường có màu đỏ tự nhiên, nhưng không hoàn toàn giống nhau ở mọi vị trí vì mỗi phần thịt có cấu trúc khác nhau. Ngược lại, thịt đỏ tươi "đều như tô màu" cũng không đáng mừng. Đây có thể là thịt đã qua xử lý hóa chất để trông bắt mắt hơn.

Việc tiêu thụ thịt không còn tươi hoặc bị can thiệp hóa học không chỉ ảnh hưởng tới hương vị hay dinh dưỡng. Nó có thể làm tăng nguy cơ rối loạn tiêu hóa, thậm chí ngộ độc nếu vi khuẩn đã phát triển.

2. Thịt bò không còn độ đàn hồi

Người mua thịt thường có thói quen nhấn nhẹ vào miếng thịt. Đây chính là cách để kiểm tra độ đàn hồi của thịt. Nếu thịt không có độ dính nhẹ hay đàn hồi trở lại sau khi ấn nhẹ hoặc rất lâu sau mới trở lại trạng thái ban đầu thì rất có thể thịt này đã để lâu không còn tươi hoặc bị ngâm trong nước để mang lại lợi nhuận cho người bán.

Chính vì vậy, khi thấy miếng thịt không còn độ đàn hồi thì rẻ đến mấy tốt nhất cũng không nên mua.

3. Thịt bò giá rẻ bất thường

Thịt bò có chi phí chăn nuôi và bảo quản cao nên hiếm khi rẻ đột ngột, nhất là dịp Tết càng "khan hàng". Nếu một quầy bán giá thấp hơn rõ rệt so với xung quanh, bạn cần cảnh giác.

Loại thịt này có thể được ghép từ nhiều phần vụn, thậm chí sử dụng chất kết dính hoặc phụ gia để tạo thành miếng "nguyên khối". Bề ngoài nhìn vẫn đẹp nhưng chất lượng dinh dưỡng kém, nguy cơ mất an toàn thực phẩm cao. Hoặc là thịt bò để lâu, đông lạnh, tẩm ướp hóa chất. hay thậm chí là bò bệnh.

Đừng vì tiết kiệm dịp Tết mà sập bẫy giá rẻ. Hãy nhớ rằng thực phẩm càng rẻ bất thường càng cần đặt dấu hỏi.

Ảnh minh họa

4. Thịt bò có mùi lạ

Thịt tươi chỉ có mùi tanh rất nhẹ đặc trưng. Đặc biệt khi thời tiết ít lạnh, thịt để tại các quầy hàng ngoài chợ rất dễ bị hỏng và vi khuẩn xâm nhập, gây ra hiện tượng hư hỏng. Khi đó, thịt sẽ có mùi hôi khó chịu khác lạ, thậm chí dính nhớt hoặc rỉ nước. Cũng có thể là thịt bò có mùi hắc, mùi hóa chất hay xăng dầu... do tẩm ướp chất có hại để giữ tươi, khử mùi hoặc làm đẹp mã ngoài. Với những miếng thịt này tuyệt đối phải tránh.

Cùng với đó, cũng nên hạn chế mua thịt bò đã xay sẵn. Dù tiện lợi nhưng đây thường là những loại thịt cũ hay thịt có chứa hạch bạch huyết, không ngon được người bán tận dụng xay, khiến người mua khó lòng nhận biết chất lượng.

Thực phẩm "đại kỵ" với thịt bò

Sau khi ăn thịt bò, nên hạn chế dùng ngay quả hồng hoặc trà xanh. Axit tannic trong các thực phẩm này có thể kết hợp với protein và khoáng chất, dễ gây khó tiêu, táo bón hoặc làm tăng nguy cơ hình thành sỏi nếu kéo dài. Tốt nhất nên đợi ít nhất vài tiếng để dạ dày kịp tiêu hóa.

Ảnh minh họa

Bên cạnh đó, tránh ăn cùng lúc quá nhiều thực phẩm giàu đạm như trứng hoặc nhóm chứa nhiều purin như đậu nành. Việc nạp dồn dập các dưỡng chất này có thể khiến hệ tiêu hóa quá tải, gây đầy bụng và ảnh hưởng đến khả năng hấp thu, nhất là trong những ngày Tết thường ăn uống thất thường.

Nguồn và ảnh: Sohu, Family Doctor