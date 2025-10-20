Không ít bậc cha mẹ vì bận rộn hoặc tin tưởng vào "sự ngoan ngoãn" của con mà từng nghĩ: "Chắc để con ở nhà một lúc cũng không sao đâu". Nhưng đôi khi, chỉ vài chục phút vắng mặt cũng đủ khiến nhiều người phải trải qua cú sốc nhớ đời.

Gần đây, trong một hội nhóm nuôi con trên MXH Trung Quốc, một bà mẹ trẻ đã chia sẻ trải nghiệm "hú hồn" khiến nhiều người đọc mà toát mồ hôi. Hôm đó, cô để con gái 3 tuổi ở nhà ngủ trưa một mình, còn mình tranh thủ ra chợ mua ít đồ, dự định chỉ đi khoảng nửa tiếng. Con gái cô vốn hiếu động nhưng rất ngoan và thông minh, ít khi làm nũng, nên người mẹ cũng yên tâm.

Thế nhưng khi trở về nhà, vừa mở cửa, cô chết lặng: trên sàn nhà, con gái nhỏ nằm bất động, người và chăn gối loang lổ màu đỏ như máu. Cảnh tượng khiến cô gần như rụng rời, tim đập thình thịch. Cô vội lao đến, vừa gọi tên con vừa run rẩy. Nhưng đúng lúc ấy, đứa trẻ bất ngờ mở mắt, nhoẻn miệng cười, hỏi một câu hồn nhiên: "Con làm mẹ sợ à?".

Cảnh tượng khi trở về nhà khiến người mẹ chết lặng.

Thì ra thứ màu đỏ kia chẳng phải máu thật mà là son môi của mẹ. Cô bé đã lén lấy son tô lên mặt, lên tay, quần áo và khắp giường chỉ để đùa vui.

Từ hoảng loạn chuyển sang bối rối, người mẹ vừa muốn mắng vừa chẳng biết trách sao. Sau khi trấn tĩnh lại, cô nhận ra sai lầm của mình: dù con có ngoan đến đâu, cũng không nên để trẻ nhỏ ở nhà một mình, dù chỉ trong chốc lát.

Hoá ra "thủ phạm" chính là chiếc son môi.

Ngay khi đăng tải, câu chuyện nhanh chóng lan truyền và được nhiều phụ huynh chia sẻ lại như một lời nhắc nhở.

Những điều cha mẹ nên lưu ý khi có con nhỏ

1. Đừng bao giờ để trẻ nhỏ ở nhà một mình.

Dù con có ngoan, thông minh hay biết nghe lời đến mấy, trẻ vẫn tò mò và chưa thể tự nhận biết rủi ro. Chỉ vài phút sơ suất, tai nạn có thể xảy ra, và đôi khi hậu quả rất khó lường.

2. Cất kỹ mọi vật dụng có thể gây nguy hiểm.

Những đồ vật sắc nhọn như kéo, dao, keo 502 hay những thứ tưởng chừng vô hại như son môi đều có thể khiến trẻ bị thương hoặc nuốt phải. Hãy tạo thói quen cất gọn sau khi dùng, và tốt nhất là để trong tủ có khóa.

3. Dạy trẻ hiểu về nguy hiểm thật sự.

Thay vì chỉ cấm đoán, cha mẹ nên giải thích rõ cho con biết vì sao không được nghịch điện, bật bếp gas hay cầm vật sắc nhọn. Khi trẻ hiểu "vì sao", chúng sẽ tự biết cách tránh.

4. Tạo khu vực an toàn tạm thời.

Nếu buộc phải rời tay khỏi con vài phút (nấu cơm, nghe điện thoại…), hãy cho bé chơi trong khu vực có rào an toàn, hoặc trong phòng không có vật nguy hiểm.

Chăm con không chỉ là dỗ ăn, dỗ ngủ, mà còn là học cách nhìn thế giới qua đôi mắt tò mò của trẻ. Chúng ta không thể ngăn con hiếu động, nhưng có thể tạo một "vòng tay an toàn" đủ lớn để mọi trò nghịch ngợm đều không trở thành tai nạn.