Đi cắt cỏ, hốt hoảng phát hiện 2 thi thể dưới mương nước

Ngọc Tú |

Trong lúc đi cắt cỏ, một người dân ở xã Quỳnh Tam (Nghệ An) phát hiện 2 thi thể dưới mương nước nên báo cơ quan chức năng.

Chiều tối 19/8, ông Mai Văn Lam - Chủ tịch UBND xã Quỳnh Tam ( Nghệ An ) cho biết, cơ quan công an đang xác minh nhân thân 2 thi thể vừa được phát hiện dưới mương nước trên địa bàn xã.

Theo thông tin ban đầu, chiều cùng ngày, một người dân khi đi cắt cỏ ở đoạn qua địa bàn xóm 1, xã Quỳnh Tam (Nghệ An), hốt hoảng phát hiện 2 thi thể dưới mương nước.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể là đoạn đường cua qua xóm 1, xã Quỳnh Tam.

Nhận được tin báo từ người dân, Công an xã Quỳnh Tam, chính quyền địa phương lập tức có mặt tại hiện trường để làm rõ sự việc.

Tại hiện trường, cả hai thi thể đều đang trong quá trình phân hủy mạnh.

Hiện cơ quan chức năng chưa thể nhận dạng các nạn nhân.

Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Đi cắt cỏ, hốt hoảng phát hiện 2 thi thể dưới mương nước - Ảnh 2.

Theo kế hoạch, sẽ có hai buổi Tổng hợp luyện các lực lượng tham gia Lễ diễu binh, diễu hành ở Quảng trường Ba Đình trước khi diễn ra sơ duyệt tối 27/8 và tổng duyệt sáng 30/8.

