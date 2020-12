Đi bẫy chim, tá hỏa khi thấy người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ

Đến chiều 5/12, Công an quận Bình Tân, TP HCM mới hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ trên cây trong khu nghĩa trang Bình Hưng Hòa.



Theo thông tin ban đầu, khoảng 10h cùng ngày, người dân đi bẫy chim trong khu nghĩa trang Bình Hưng Hòa, phường Bình Hưng Hòa A tá hỏa khi phát hiện thi thể người đàn ông treo cổ trên cây.

Qua kiểm tra, nạn nhân đã tử vong nên tháo chạy, báo công an. Nhận tin báo, Công an phường Bình Hưng Hòa A cùng Công an quận Bình Tân có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Bước đầu nạn nhân được xác định là nam giới khoảng 30 tuổi, mặc áo sơ mi xanh dài tay, quần kaki xám, mang dép kẹp màu nâu. Nạn nhân không mang theo giấy tờ tùy thân nên chưa xác định được danh tính.

Qua báo chí, công an quận Bình Tân kêu gọi ai là người nhà nạn nhân liên hệ Công an quận Bình Tân để phối hợp xử lý.