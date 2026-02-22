Ẩm thực địa phương từ lâu luôn là một trong những điều khiến du khách quốc tế tò mò khi đặt chân đến Việt Nam. Không chỉ bởi hương vị phong phú, cách chế biến đa dạng, mà còn vì mức giá khiến nhiều người phải "dụi mắt" vì quá rẻ so với chất lượng nhận được. Và mới đây, một vị khách Tây khi du lịch tại Đà Nẵng đã có trải nghiệm đáng nhớ khi ghé ăn tại một quán hải sản địa phương treo biển "Ốc 30k".

(Nguồn: @alexpear_)

Trong đoạn video chia sẻ, anh cùng người bạn đồng hành xuất hiện tại một quán ăn bình dân, ngồi trên những chiếc ghế nhựa nhỏ xíu đặc trưng. Vừa ngồi xuống, anh hài hước nói: "Bọn mình đang ăn ở một quán ăn ở Đà Nẵng. Và bạn biết đó, đây là một quán ăn local. Nếu bạn nhìn thấy chiếc ghế nhỏ xíu này, và nhìn tôi này". Câu nói khiến nhiều người bật cười bởi anh mặc rất thoải mái - chỉ áo phông và quần đùi, đúng chất du lịch biển, hoàn toàn hòa mình vào không khí bình dân của quán.

Hai vị khách gọi một cơm rang dưa bò và một cơm rang hải sản. Ngay khi món ăn được mang ra, cả hai không giấu được sự thích thú trước khẩu phần đầy đặn. "Thơm quá. Ngon thật sự", anh liên tục xuýt xoa sau những muỗng đầu tiên. Theo chia sẻ, mỗi suất cơm không chỉ nhiều mà còn đậm đà, hải sản tươi, cơm rang săn hạt, dậy mùi.

Chưa dừng lại ở đó, họ tiếp tục gọi thêm nghêu và hàu nướng mỡ hành - những món được xem là "best seller" tại nhiều quán ốc ven biển. Ban đầu, vị khách Tây tỏ ra khá dè dặt. Anh thừa nhận: "Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ thích món này. Thế mà lại thích". Sau khi thử một miếng hàu nướng mỡ hành, anh lập tức thay đổi suy nghĩ.

Theo lời anh, hương vị của món ăn rất hài hòa. Phần mỡ hành béo nhẹ kết hợp cùng vị ngọt tự nhiên của hải sản, thêm chút rau thơm, hành tây tạo nên tổng thể cân bằng. "Chính cách chế biến này khiến tôi thích nó", anh nhấn mạnh, ám chỉ kiểu nướng mỡ hành đặc trưng của Việt Nam. Thậm chí sau khi ăn xong, anh còn đùa rằng muốn gọi thêm một đĩa nữa vì quá cuốn.

Điều khiến vị khách Tây liên tục nhắc đến trong video chính là mức giá. Tấm biển "Ốc 30k" trước quán dường như đã gây ấn tượng mạnh. Anh chia sẻ rằng ở nhiều quốc gia khác, chỉ riêng một đĩa hải sản nhỏ cũng có thể có giá cao gấp nhiều lần. Trong khi đó, tại đây, nhiều món chỉ từ 30.000 đồng.

Tổng cộng bữa ăn của hai người hết chưa tới 300.000 đồng. Khi biết con số cuối cùng, anh tỏ ra vô cùng hài lòng.

Câu chuyện của vị khách Tây nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm trên mạng xã hội. Nhiều người cho rằng chính những quán ăn bình dân, ghế nhựa nhỏ, không cầu kỳ về hình thức lại là nơi giữ trọn hương vị địa phương. Và với du khách nước ngoài, đó đôi khi mới là "đặc sản" đáng nhớ nhất trong hành trình khám phá Việt Nam.

