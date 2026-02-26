Đi 200km đến nhà con gái ở thành phố, nghe 1 câu nói từ con rể, tôi lập tức bắt xe trở về quê ngay trong đêm

Bà Lý (60 tuổi, sống tại một huyện nhỏ thuộc tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc) vừa có chuyến đi hơn 200km lên thành phố thăm con gái. Kể từ khi con gái lập gia đình, đây là lần thứ hai bà mới thu xếp được thời gian rời quê. Thế nhưng, ngay trong tối đầu tiên dùng bữa cùng gia đình con, bà đã quyết định bắt xe trở về quê.

Con gái bà Lý kết hôn và sinh sống tại thành phố lớn đã được 6 năm. Vợ chồng cô đều làm việc trong lĩnh vực thương mại điện tử, cuộc sống bận rộn. Gần đây, khi đứa cháu đầu lòng tròn hai tuổi, con gái nhiều lần đề nghị bà lên chơi vài tuần.

Sáng sớm, bà Lý rời quê, mang theo ít đặc sản địa phương. Chuyến xe đường dài kéo gần 4 tiếng. Đến nơi, bà được con gái và con rể đón tại bến xe, đưa về căn hộ chung cư mới thuê.

Bữa tối hôm đó diễn ra bình thường. Hai vợ chồng trẻ chia sẻ về công việc, kế hoạch sắp tới và việc sắp xếp thời gian chăm con. Khi câu chuyện chuyển sang việc bà Lý sẽ ở lại bao lâu, con rể nói rõ quan điểm: “Mẹ cứ ở chơi vài tuần cho vui. Còn việc chăm cháu và sinh hoạt gia đình, vợ chồng con muốn tự thu xếp. Mẹ đã vất vả nhiều năm rồi”.

Câu nói không kèm thái độ khó chịu, nhưng thể hiện rõ mong muốn tự lập của đôi vợ chồng trẻ.

Bà Lý cho biết bà hiểu ý con rể. Ở nhiều gia đình, việc cha mẹ từ quê lên sống dài ngày để hỗ trợ chăm cháu là điều phổ biến. Tuy nhiên, áp lực không gian sống và khác biệt trong sinh hoạt giữa các thế hệ cũng dễ phát sinh mâu thuẫn nếu không có sự trao đổi thẳng thắn.

Sau bữa tối, bà Lý suy nghĩ về kế hoạch ban đầu của mình. Bà dự định ở lại vài tuần để phụ giúp việc nhà, đưa đón cháu đi lớp mầm non. Tuy nhiên, bà nhận thấy các con đã có phương án cụ thể cho cuộc sống của mình.

Khoảng 22h, bà chủ động trao đổi với con gái rằng sáng hôm sau sẽ về lại quê vì còn công việc gia đình. Con gái bất ngờ. Song bà giải thích rằng chuyến đi lần này chủ yếu để thăm hỏi, còn những việc khác các con có thể tự sắp xếp.

Ngay trong đêm, bà ra bến xe mua vé về quê. Quyết định này khiến con gái ban đầu lo lắng. Tuy nhiên, sau đó, hai bên đã trao đổi rõ ràng hơn qua điện thoại.

Sáng hôm sau, anh con rể gọi điện cho mẹ vợ, bày tỏ rằng câu nói tối qua chỉ nhằm khẳng định mong muốn tự lập chứ không có ý từ chối sự quan tâm. Bà Lý đáp lại rằng bà tôn trọng lựa chọn của các con và không muốn sự hỗ trợ của mình trở thành áp lực.

Vài tuần sau, vợ chồng con gái bà Lý chủ động đưa cháu về quê thăm ông bà. Cuộc gặp gỡ diễn ra trong không khí thoải mái hơn, không đặt nặng chuyện hỗ trợ hay trách nhiệm.

Bà Lý chia sẻ, sau chuyến đi 200km đến nhà con gái giúp bà nhìn nhận rõ ràng hơn về vai trò của cha mẹ khi con cái đã trưởng thành. Thay vì trực tiếp can thiệp vào sinh hoạt của gia đình trẻ, việc tôn trọng lựa chọn và nhịp sống riêng của các con có thể là cách duy trì quan hệ bền vững.

Bà cũng cho biết không phải mọi quyết định rời đi đều xuất phát từ tổn thương. Đôi khi đây là cách ứng xử chủ động nhằm giữ gìn sự cân bằng và tôn trọng lẫn nhau trong gia đình.

