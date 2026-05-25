ĐH của vị Giáo sư hiếm hoi trên sàn chứng khoán Việt tung ra 50 tỷ để hút người tài: Miễn học phí 100%, hỗ trợ thêm 480 triệu đồng

Đại học tư thục trẻ nhất Việt Nam và chiến lược hút người giỏi

Năm 2017, Tập đoàn Phenikaa của ông Hồ Xuân Năng kiểm soát hoàn toàn trường ĐH Thành Tây (nay là ĐH Phenikaa) sau một thời gian chỉ nắm giữ 35% cổ phần. Sau 8 năm tái cấu trúc, năm 2025 vừa qua, Nhà trường chính thức trở thành Đại học Phenikaa theo Quyết định số 775/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Theo thông tin công khai của ĐH Phenikaa, quyết định này đưa nhà trường trở thành đại học tư thục trẻ nhất Việt Nam và là đại học tư thục đầu tiên tại miền Bắc phát triển theo mô hình đại học thông minh, đa ngành và định hướng.

Với nguồn lực từ Tập đoàn Phenikaa, công ty thành viên và các doanh nghiệp, đối tác trong và ngoài nước, mỗi năm, ĐH Phenikaa tung ra những suất học bổng có tổng giá trị đến 50 tỷ đồng.

Đáng chú ý, học bổng của Chủ tịch Tập đoàn Phenikaa dành cho 10 sinh viên xuất sắc nhất luôn đi kèm quyền lợi hấp dẫn. Bao gồm: Miễn học phí toàn khóa học (trị giá từ 113 triệu đồng - gần 1 tỷ đồng, tùy theo học phí mỗi ngành); Hỗ trợ sinh hoạt phí 80 triệu đồng/năm (tổng trị giá từ 320 triệu - 480 triệu đồng, tùy thời gian khóa học mỗi ngành); Miễn phí kí túc xá toàn khóa; Tài trợ kinh phí nghiên cứu từ năm nhất và được cử đi học Thạc sĩ, Tiến sĩ tại trong nước và quốc tế; Đại học cam kết hỗ trợ việc làm sau khi tốt nghiệp.

Để đạt được học bổng này, thí sinh cần đạt một trong các điều kiện sau:

- Đạt giải Nhất/Nhì/Ba kỳ thi HSG cấp Quốc gia một môn thuộc tổ hợp môn xét tuyển của ngành/chương trình đào tạo mà thí sinh đăng ký hoặc môn Tin học.

- Giải quốc tế một môn thuộc tổ hợp môn xét tuyển của ngành/chương trình đào tạo mà thí sinh đăng ký hoặc môn Tin học do Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc các cơ quan ngang Bộ công nhận.

Ngoài mức học bổng trên, ĐH Phenikaa còn triển khai một số học bổng khác như: Học bổng Tài năng; Học bổng Xuất sắc; Học bổng dành cho học sinh THPT thuộc Hệ thống giáo dục Phenikaa.

Khi giảng đường nối thẳng tới nhà máy

Không chỉ được hỗ trợ về học phí từ phía tập đoàn Phenikaa, sinh viên theo học tại ĐH Phenikaa còn được học tập nghiên cứu và thực hành ngay trong lòng một hệ sinh thái doanh nghiệp đang vận hành thực sự.

Hiện ĐH Phenikaa có 6 trường đào tạo và 3 khoa, cung cấp hơn 100 ngành và chương trình đào tạo, trong đó có gần 30 chương trình sau đại học. Tất cả các ngành nghề này đều có liên kết chặt chẽ với 4 lĩnh vực trụ cột của tập đoàn Phenikaa: Công nghiệp, Công nghệ, Chăm sóc sức khỏe, Giáo dục đào tạo.

Ví dụ, trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, Đại học Phenikaa phát triển hệ sinh thái y học tích hợp, kết nối đào tạo, nghiên cứu và thực hành lâm sàng.

Hệ sinh thái này gắn kết Nhà trường với Hệ thống Y tế PhenikaaMEC, bao gồm các bệnh viện và phòng khám, Nhà máy Dược Phenikaa Pharma đạt định hướng EU-GMP, cùng trung tâm tương đương sinh học phục vụ nghiên cứu và phát triển thuốc.

Mô hình tích hợp Đại học - Bệnh viện - Doanh nghiệp tạo điều kiện để sinh viên và nhà khoa học tiếp cận trực tiếp môi trường lâm sàng và nghiên cứu ứng dụng, qua đó thúc đẩy các tiến bộ trong y học và chăm sóc sức khỏe.

Bên cạnh đó, ĐH Phenikaa còn sở hữu các trung tâm nghiên cứu và không gian thực hành hiện đại được đầu tư mạnh tay. Một số phòng lab cho phép sinh viên tiếp cận trực tiếp robot cộng tác, AI, hệ thống kho tự động, công nghệ thị giác máy tính hay mô hình “nhà máy thông minh” ngay trong môi trường đại học.

Ở lĩnh vực khoa học công nghệ, Phenikaa cũng là một trong số ít trường tư thục đẩy mạnh nghiên cứu theo hướng thương mại hóa sản phẩm. Nhiều dự án sinh viên được phát triển theo mô hình startup thực tế, có sự tham gia đồng hành của giảng viên và doanh nghiệp trong hệ sinh thái.

Hiện nhà trường đã thành lập Phenikaa University Holding bao gồm 07 công ty spin-off và start-up, các trung tâm đào tạo chuyển giao tri thức, biến các sáng chế và nghiên cứu thành sản phẩm ứng dụng thực tiễn. Hơn 115 sáng chế và giải pháp hữu ích, nổi bật trong các lĩnh vực công nghệ tự hành, vật liệu mới, công nghệ sinh học và sức khỏe, trong đó có nhiều sáng chế của các nhà khoa học của Đại học Phenikaa đã được chuyển giao vào sản xuất kinh doanh quy mô công nghiệp, mức đầu tư và doanh thu hàng nghìn tỷ đồng.