Designer của Ford chỉ tốn 24 giờ dùng AI để tạo một chiếc Lexus long lanh, làm hẳn bộ ảnh hậu trường thật đến khó tin

Trí tuệ nhân tạo đang nhanh chóng thay đổi cách ngành công nghiệp ô tô tiếp cận thiết kế, rút ngắn đáng kể thời gian phát triển và đơn giản hóa những quy trình vốn từng rất phức tạp. Từ công cụ hỗ trợ, AI đang dần trở thành một “đòn bẩy sáng tạo” mới, giúp các nhà thiết kế hiện thực hóa ý tưởng nhanh hơn bao giờ hết.

Để kiểm chứng giới hạn của công nghệ này, một nhà thiết kế ô tô chuyên nghiệp đã tự đặt ra cho mình một thử thách táo bạo. Hoàn thiện toàn bộ một mẫu xe ý tưởng chỉ trong vòng 24 giờ, bắt đầu từ vài bản phác thảo tay sơ lược và kết thúc bằng những hình ảnh dựng 3D độ phân giải cao, mang tính chân thực như ảnh chụp, được tạo ra hoàn toàn bằng AI.

Chiếc xe concept được tạo bằng AI. Ảnh: Antonin Cohen

Nhân vật đứng sau dự án này là Antonin Cohen, nhà thiết kế người Pháp hiện đang làm việc cho Ford châu Âu tại Cologne, Đức. Trước đó, anh từng gắn bó với Kia và tham gia vào quá trình thiết kế mẫu Sportage thế hệ thứ năm trước khi được nâng cấp giữa vòng đời. Chia sẻ với Carscoops, Cohen thừa nhận bản thân ban đầu không thực sự tin tưởng vào AI. Tuy nhiên, quan điểm của anh đã thay đổi sau khi dành thời gian khám phá sâu hơn những gì công nghệ này có thể làm được.

Theo Cohen, AI cho phép anh nhanh chóng tạo ra những bản dựng cực kỳ chân thực ở nhiều góc nhìn khác nhau, đồng thời dễ dàng thử nghiệm màu sắc, vật liệu và bối cảnh. Đây là cách hiệu quả để truyền đạt và đánh giá các ý tưởng ban đầu, thay vì phải mất hàng ngày hoặc hàng tuần cho công đoạn dựng hình thủ công vốn rất tốn thời gian.

Trong dự án cá nhân được thực hiện ngoài giờ làm việc, Cohen đã chọn Lexus làm thương hiệu giả định cho mẫu xe ý tưởng của mình, một mẫu xe điện mang phong cách tương lai. Điểm khởi đầu chỉ là hai bản vẽ góc ba phần tư, mô tả phần đầu và đuôi của một chiếc hatchback ba cửa, dáng thấp và thể thao. Từ những phác thảo đó, AI tiếp nhận vai trò chủ đạo, tạo ra toàn bộ hệ thống hình ảnh dựa trên các câu lệnh sáng tạo do Cohen đưa ra.

Chiếc xe được phủ bóng như thật. Ảnh: Antonin Cohen

Mẫu xe mang dáng dấp một chiếc hatchback cỡ nhỏ ba cửa, với tư thế khí động học rõ rệt. Phần đầu xe gây ấn tượng nhờ mũi xe ngắn, kính chắn gió dốc mạnh theo phong cách siêu xe và cụm đèn LED đặt thấp, tạo cảm giác chắc chắn và giàu tính thể thao. Nhìn từ bên hông, các vòm bánh mở rộng cùng những đường gân và hốc gió được tạo hình sắc nét gợi ý về khả năng vận hành mạnh mẽ. Phía sau là mái kính liền khối, cụm đèn hậu LED mảnh và bộ khuếch tán gió bằng sợi carbon mang vẻ hầm hố.

Cohen cho biết anh luôn cố gắng mang đến cho thiết kế của mình một “gương mặt có sức nặng”, và mô tả diện mạo của mẫu concept này là “hơi robot”. Anh hình dung trụ C như những cánh tay giữ chặt tổng thể khối xe, còn phần đuôi được định hình theo hướng thực dụng, thẳng đứng và vững chãi.

Điều khiến nhiều người bất ngờ là ngay cả với những con mắt chuyên môn, rất khó phân biệt các bản dựng do AI tạo ra với ảnh chụp xe thật. Hiệu ứng phản chiếu, bề mặt vật liệu và cách bố trí ánh sáng đều đạt mức độ hoàn thiện cao, tiệm cận tiêu chuẩn của một buổi chụp hình chuyên nghiệp. Cohen thậm chí còn tạo ra những hình ảnh “hậu trường”, mô phỏng cảnh các nhân vật do AI dựng nên đang chuẩn bị chiếc xe cho một buổi chụp báo chí giả định.

Những bức ảnh "hậu trường" càng khiến xe giống thật. Ảnh: Antonin Cohen

Mẫu xe trở nên đặc biệt nổi bật khi khoác lên mình màu cam đậm, kết hợp với mái xe, trụ xe, chi tiết trang trí và bộ mâm màu đen tương phản. Một số hình ảnh còn hé lộ không gian nội thất, với buồng lái kỹ thuật số liền mạch và bệ trung tâm đặt nghiêng. Có phiên bản sử dụng chất liệu da trắng tối giản, trong khi bản khác lại mang cảm giác giàu chiều sâu hơn với ghế bọc xanh kết hợp các chi tiết ốp gỗ.

Dù chỉ tồn tại trong không gian số, dự án Lexus concept này cho thấy AI không phải là công cụ thay thế nhà thiết kế, mà là phương tiện hỗ trợ đắc lực cho tư duy sáng tạo. Khi được sử dụng đúng cách, AI giúp ý tưởng hình thành nhanh hơn, rõ nét hơn và dễ dàng được trình bày, chỉnh sửa ở giai đoạn đầu.

Cohen chia sẻ rằng AI cho phép anh tập trung hoàn toàn vào phần sáng tạo thay vì sa đà vào công đoạn dựng hình. Anh từng có những bản vẽ mất tới ba ngày để hoàn thiện, nhưng trong thực tế, không phải lúc nào nhà thiết kế cũng có nhiều thời gian như vậy. Gửi gắm lời khuyên đến các nhà thiết kế trẻ, Cohen nhấn mạnh rằng một bản phác thảo không bao giờ được lựa chọn vì độ bóng bẩy của phản chiếu hay số giờ bỏ ra để vẽ bánh xe. Điều quan trọng nhất luôn nằm ở những nét vẽ đầu tiên, bất kể bạn sử dụng công cụ hay kỹ thuật nào.