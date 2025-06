Đèo Cả báo tin vui: Sau 16 tháng thi công liên tục bất chấp địa chất yếu, hầm đường sắt dài 580m chính thức được đào thông

Theo đó, hầm số 1 có chiều dài 580m, đi qua địa bàn xã Hương Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình, do liên danh nhà thầu Ilsung – Đèo Cả thực hiện. Hạng mục được hoàn thành sau hơn 16 tháng thi công liên tục trong điều kiện địa chất phức tạp.

Theo báo cáo của Ban Điều hành, liên danh nhà thầu đã huy động hơn 250 cán bộ, kỹ sư, công nhân cùng 30 thiết bị chuyên dụng, tổ chức 4 mũi thi công đồng loạt, vận hành “3 ca, 4 kíp” theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Khu vực thi công gặp nhiều lớp địa chất yếu như đá vôi phong hoá hoàn toàn thành đất, sét bão hòa nước, đá phong hóa rời rạc, xuất hiện nhiều hang karst (hang do nước ngầm ăn mòn đá vôi) và thường xuyên có mạch nước ngầm chảy thành dòng, cắt ngang qua mặt gương hầm.

Lễ thông hầm số 1 - Gói thầu XL01 thuộc dự án cải tạo đường sắt khu vực đèo Khe Nét (Ảnh: Tập đoàn Đèo Cả)

Bên cạnh đó, ngay khi mở cửa hầm phía Bắc, mái cơ đã chuyển vị do điều kiện địa chất rất yếu, buộc nhà thầu phải đưa ra giải pháp gia cố bổ sung so với thiết kế ban đầu. Ở khu vực phía Nam, địa chất được phát hiện cực kỳ phức tạp, với kết cấu phong hoá hoàn toàn, đất đá rời rạc và mạch nước ngầm chảy thành dòng liên tục theo neo và vì, làm tăng nguy cơ mất ổn định mặt gương hầm trong quá trình thi công.

Trước điều kiện trên, nhà thầu đã chủ động điều chỉnh biện pháp thi công, chia nhỏ mặt cắt, triển khai phương án thi công 1/2 vì, kết hợp phun lót và gia cố mặt gương bằng bê tông cường độ cao.

Tập đoàn Đèo Cả cũng cho biết, hầm đường sắt Khe Nét được thi công theo công nghệ NATM “hệ Đèo Cả”. Được biết, công nghệ NATM (New Austrian Tunneling Method) là phương pháp xây dựng ngầm phổ biến toàn cầu, giúp thi công linh hoạt trong nhiều điều kiện địa chất và an toàn hơn so với công nghệ xây hầm truyền thống. Đây là công nghệ đã được Tập đoàn áp dụng tại nhiều công trình hầm có quy mô lớn trên cả nước

Theo kế hoạch, toàn bộ gói thầu XL01 sẽ được hoàn thành trong tháng 12. Trong giai đoạn tiếp theo, Ban Điều hành sẽ tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hầm số 2, đồng thời triển khai các hạng mục kỹ thuật khác.

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Bình, Dự án Cải tạo đường sắt khu vực đèo Khe Nét thuộc tuyến đường sắt Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh được khởi công vào ngày 22/3/2024. Dự án gồm 2 gói thầu XL01 và XL02. Gói thầu XL-01 thi công xây dựng 2 hầm đường sắt, do liên danh Công ty Xây dựng Ilsung (Hàn Quốc) - Tập đoàn Đèo Cả thực hiện. Sau khi hoàn thành, dự án giúp giảm tải giao thông, tối ưu hóa hiệu quả vận tải hàng hóa và hành khách, đóng góp lớn vào phát triển kinh tế và hạ tầng giao thông quốc gia. Gói thầu XL02 thi công xây dựng các công trình cầu, đường sắt, thông tin tín hiệu và các công trình còn lại do liên danh Ilsung (Hàn Quốc) - Tổng Công ty công trình đường sắt (RCC) thực hiện, thời gian thi công 22 tháng. Khối lượng thi công chính của Dự án bao gồm các công trình tuyến, ga, hầm, thông tin tín hiệu.