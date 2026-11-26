Đen Vâu có những cảm xúc đặc biệt khi lắng nghe Hoàng Thùy Linh hát.

Buổi listening party giới thiệu album Vol.5 Thùy của Hoàng Thùy Linh diễn ra vào ngày 26/11 không chỉ là dịp nữ ca sĩ chính thức ra mắt sản phẩm âm nhạc sau 4 năm mà còn trở thành cuộc hội ngộ của đông đảo nghệ sĩ trong showbiz Việt. Sự kiện quy tụ nhiều gương mặt nổi tiếng đến chung vui, dành sự ủng hộ cho hành trình âm nhạc mới của giọng ca See Tình. Trong số những khách mời xuất hiện, Đen Vâu nhanh chóng trở thành một trong những cái tên được quan tâm. Sự có mặt của nam rapper tiếp tục khiến công chúng chú ý đến mối quan hệ giữa anh và Hoàng Thùy Linh, vốn nhiều lần trở thành chủ đề bàn luận thời gian qua.

Tuy nhiên, thay vì hòa mình vào dàn khách mời nổi tiếng, Đen Vâu lại chọn một góc riêng bên trong khu vực listening party để chuẩn bị thưởng thức album mới của Hoàng Thùy Linh. Nam rapper xuất hiện với phong cách giản dị, khá kín tiếng và dành thời gian tập trung vào phần âm nhạc được giới thiệu tại sự kiện.

Đen Vâu ôm tim khi nghe Mời Em Đến Với Cuộc Đời của Hoàng Thùy Linh

Trong suốt buổi listening party, Đen Vâu dành sự tập trung cho các ca khúc trong album Thùy, chăm chú lắng nghe và theo dõi từng phần âm nhạc được giới thiệu. Đặc biệt, khi ca khúc Mời Em Đến Với Cuộc Đời vang lên, nam rapper thể hiện sự thích thú với giai điệu vui tươi, nhí nhảnh của bài hát. Đây là một trong những sáng tác mang màu sắc trẻ trung, tạo nên không khí khác biệt so với những ca khúc có phần trầm lắng trong album. Bài hát gây chú ý với những câu hát như “Sáng ngời vì sao của thuở thiếu thời”, “Hình như đang gọi em tới” hay điệp khúc “Mời em đến với cuộc đời”.

Đen Vâu chăm chú lắng nghe các bài hát trong album mới của Hoàng Thùy Linh

Phần hình ảnh gắn với ca khúc cũng sử dụng nhiều chi tiết liên quan đến thuyền và biển, tạo nên một không gian giàu màu sắc văn hóa và gợi liên tưởng đến những vùng đất ven biển. Đáng chú ý, hình ảnh này cũng có những nét tương đồng với quê hương Quảng Ninh của Đen Vâu. Nam rapper vốn có mối gắn bó đặc biệt với vùng đất này, từng nhiều lần đưa hình ảnh quê hương vào âm nhạc. Bởi vậy, sự tập trung của Đen Vâu khi Mời Em Đến Với Cuộc Đời được phát lên càng khiến người xem thích thú.

Những phản ứng tự nhiên của Đen Vâu khi thưởng thức album mới tiếp tục trở thành điểm nhấn bên lề listening party. Từ sự chăm chú lắng nghe, thích thú với Mời Em Đến Với Cuộc Đời cho đến khoảnh khắc ôm tim đầy đáng yêu, nam rapper cho thấy sự hưởng ứng dành cho sản phẩm mới của Hoàng Thùy Linh. Sự xuất hiện lần này cũng một lần nữa khiến công chúng quan tâm đến những tương tác giữa hai nghệ sĩ.

Đen Vâu còn ôm tim thể hiện sự thích thú với bài hát mới Mời Em Đến Với Cuộc Đời

Từ những lần đồng hành, ủng hộ các cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của Hoàng Thùy Linh cho đến sự xuất hiện tại listening party lần này, Đen Vâu tiếp tục trở thành cái tên được công chúng quan tâm mỗi khi nữ ca sĩ có hoạt động mới. Đặc biệt, những phản ứng của nam rapper trong buổi nghe nhạc càng khiến khán giả chú ý đến Hoàng Thùy Linh và Đen Vâu.