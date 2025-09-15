Đến tuổi xế chiều, có 3 việc càng sớm làm càng yên lòng

Thực tế, trong quãng đời trẻ trung, nhiều người thường nghĩ còn nhiều thời gian, mọi việc có thể để sau. Nhưng đến khi tuổi cao, sức yếu, mới nhận ra có những việc nếu chần chừ sẽ trở thành gánh nặng, thậm chí gây khó xử cho con cháu.

Khi bước vào giai đoạn tuổi già, đặc biệt là lúc cảm thấy sức khỏe và khả năng đi lại giảm sút, có ba việc cần sớm được thu xếp rõ ràng. Điều này không chỉ giúp bản thân yên tâm hơn mà còn giúp con cháu bớt lo toan.

Thứ nhất, làm rõ các vấn đề liên quan đến tiền bạc

Trong gia đình, chuyện tài chính luôn là vấn đề nhạy cảm. Khi còn khỏe mạnh, tiền bạc nằm trong tay, mọi chi tiêu đều có thể tự quyết định. Nhưng khi tuổi cao, nhiều việc phải nhờ con cháu hỗ trợ, nếu không có sự sắp xếp từ trước, dễ nảy sinh khúc mắc.

Các khoản tiết kiệm, sổ sách, thẻ ngân hàng, mật khẩu cần được ghi chú cẩn thận. Số tiền dành cho chăm sóc sức khỏe, thuê người hỗ trợ hoặc chi phí dưỡng lão cũng nên được xác định rõ. Việc minh bạch ngay từ đầu sẽ giúp tránh những hiểu lầm hoặc tranh cãi không đáng có trong nội bộ gia đình.

Thứ hai, sớm trao đổi về chuyện hậu sự

Sinh tử là quy luật tự nhiên, ai cũng phải đối diện. Nếu không có sự chuẩn bị trước, khi sự việc bất ngờ xảy đến, con cháu sẽ rơi vào tình cảnh bị động, thậm chí phải đoán định mong muốn của người đã khuất.

Từ việc chọn hình thức mai táng, nơi an nghỉ, đến cách thức tổ chức tang lễ… đều nên được người lớn tuổi chia sẻ thẳng thắn khi còn minh mẫn. Dù chỉ là vài lời dặn dò, sự rõ ràng sẽ giúp con cháu yên tâm thực hiện đúng tâm nguyện, tránh cảm giác day dứt sau này.

Thứ ba, xác lập những nguyên tắc và “giới hạn” cá nhân

Tuổi già không đồng nghĩa với việc phải chịu thiệt thòi. Ngược lại, mỗi người vẫn cần giữ cho mình sự tôn trọng và một số nguyên tắc sống. Những việc nào có thể tạm chấp nhận, việc nào tuyệt đối không thể chịu ủy khuất, cần sớm nói rõ với con cháu, tránh đến lúc ấy lại ngại mở miệng, để trong lòng ấm ức.

Ví dụ, nếu thuê người giúp việc chăm sóc thì nhất định phải sạch sẽ, kiên nhẫn; nếu đối xử không tốt thì dù tốn kém cũng phải thay. Ở cùng con cái cũng được, nhưng không thể sống trong cảnh phải nhìn sắc mặt người khác. Khi khám chữa bệnh, không được vì sợ tốn tiền mà giấu giếm, bệnh thì phải chữa.

Tuổi già là lúc mỗi người hướng đến sự thanh thản. Khi các vấn đề tiền bạc, hậu sự và nguyên tắc sống được chuẩn bị kỹ lưỡng, người cao tuổi có thể an tâm hơn, còn con cháu cũng giảm bớt nhiều áp lực.

Việc chuẩn bị này không phải bi quan, mà để đảm bảo rằng khi còn minh mẫn, mỗi người đều có thể tự quyết định cho mình.