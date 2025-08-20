Mới đây, một vụ tai nạn thương tâm đã xảy ra tại Thái Lan, khiến một cậu bé bị thương nặng và đang ở trong tình trạng nguy kịch. Vụ việc một lần nữa cho thấy việc lái xe ô tô vào sân trường luôn tiềm ẩn những rủi ro lớn và cần được nghiêm cấm.

Thông tin được đăng tải trên tờ The Thaiger cho biết, vụ việc mới xảy ra vào khoảng 5 giờ chiều ngày thứ Hai, 18/8 tại một trường học ở tỉnh Udon Thani của Thái Lan. Lúc đó, các lớp học vừa kết thúc, một cậu học sinh 12 tuổi đang ngồi trên sân trường, chờ bố mẹ tới đón. Trong khi đó, tài xế là chồng của một giáo viên trong trường đã lái một chiếc xe bán tải đến đón vợ và đi thẳng vào sân trường - nơi lẽ ra chỉ dành cho người đi bộ.

Do thiếu quan sát, tài xế đã cán qua cậu học sinh đang ngồi trên sân.

Hình ảnh do camera an ninh tại trường học ghi lại cho thấy tài xế đã lên xe lái đi mà không có sự quan sát cẩn thận. Vì thế, anh ta đã lái chiếc xe về phía bên trái, bất ngờ cán qua cậu bé. Nạn nhân đã mau chóng được đưa đến bệnh viện cấp cứu, nơi các bác sĩ xác nhận em bị gãy xương chậu. Hiện em vẫn đang trong tình trạng nguy kịch tại Bệnh viện Udon Thani.

Cậu bé 12 tuổi đã bị thương nặng sau vụ việc.

Trong khi đó, Hiệu trưởng nhà trường nói với báo chí rằng ông đã xem lại đoạn phim giám sát an ninh và không hiểu tại sao vụ tai nạn có thể xảy ra khi phía trước còn một khoảng rộng như vậy.

Hiệu trưởng khẳng định nhà trường sẽ chăm sóc tận tình cho học sinh bị thương và xác nhận chi phí điều trị sẽ được chi trả bởi cả bảo hiểm tai nạn của nhà trường và chính sách bảo hiểm xe. Theo hiệu trưởng, đây là vụ tai nạn nghiêm trọng nhất từng xảy ra tại trường. Ông mô tả đây là một sự cố không lường trước được và cam kết sẽ theo dõi sát sao quá trình thẩm vấn tài xế của cảnh sát.

Ông cũng hứa rằng nhà trường sẽ cải thiện các biện pháp an toàn để ngăn ngừa những tai nạn tương tự trong tương lai. Trong khi đó, cảnh sát vẫn chưa công bố chi tiết về cuộc thẩm vấn tài xế hoặc bất kỳ cáo buộc pháp lý nào đối với anh ta.

Được biết, tại Thái Lan, tài xế có thể phải đối mặt với án tù lên tới ba năm, phạt tiền lên tới 60.000 baht (tương đương khoảng 48 triệu VNĐ) hoặc cả hai cho hành vi lái xe liều lĩnh gây thương tích nghiêm trọng cho người khác theo Điều 300 của Bộ luật Hình sự của nước này.

Gia Linh (Theo The Thaiger)