Sáng 1/10, nội thành Hà Nội vẫn ghi nhận khoảng 20 điểm ngập úng, gây ách tắc nghiêm trọng nhiều tuyến phố, dù các lực lượng chức năng đã huy động tối đa nhân lực, phương tiện suốt đêm để tiêu thoát nước.

Theo Công ty Thoát nước Hà Nội, đến 6h sáng, các điểm còn ngập chủ yếu tập trung trên lưu vực sông Nhuệ và Tả Hồng.

Cụ thể, tại lưu vực sông Nhuệ còn nhiều điểm ngập tại: Dương Đình Nghệ, Hoa Bằng, Phan Văn Trường, khu Resco, Võ Chí Công, Phú Xá, hầm chui Đại lộ Thăng Long (Km9+656), Ngã ba Tổng cục V, Cầu Bươu, Triều Khúc, Yên Nghĩa, Quyết Thắng…

Hà Nội ngập kinh hoàng khiến cuộc sống đảo lộn

Ở lưu vực Tả Hồng, tình trạng úng ngập vẫn diễn ra tại các tuyến Hoàng Như Tiếp, Cổ Linh, Đàm Quang Trung, Ngọc Lâm. Lưu vực sông Tô Lịch cơ bản đã được đảm bảo giao thông, song vẫn còn đọng nước tại Thái Hà, Huỳnh Thúc Kháng, Nguyễn Chí Thanh…

Theo VnExpress ghi nhận thực tế, đường 70 qua Viện 103, phường Hà Đông, nước ngập 60-70 cm, kéo dài 200 m. Đường Phạm Hùng, đoạn tòa nhà Keangnam, phường Cầu Giấy, vẫn ngập khoảng 0,3 m, xe máy, ôtô phải đi sát dải phân cách giữa. Đường Lê Đức Thọ qua cửa sân Mỹ Đình hôm qua mênh mông nước, nay vẫn còn ngập 0,4-0,6 m.

Trước đó, Công ty Thoát nước Hà Nội cho biết, đến cuối giờ chiều 30/9, toàn thành phố ghi nhận tới 82 điểm ngập, trong đó 75 điểm vẫn chìm sâu trong nước, chủ yếu ở các tuyến huyết mạch như Đại lộ Thăng Long, Võ Chí Công, Phan Văn Trường, Lê Đức Thọ, Hoàng Quốc Việt...

Đến khuya 30/9, khắp nơi Hà Nội vẫn chìm trong biển nước, giao thông tê liệt, nhiều người phải gửi xe rồi lội bộ về nhà, có người mất 6 tiếng cho quãng đường 10km.

Nguyên nhân ngập diện rộng được lý giải là do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 10, mưa lớn dồn dập từ trưa 30/9 đến tối cùng ngày, lượng mưa phổ biến 250–350 mm. Một số nơi mưa cực lớn: phường Hai Bà Trưng 420 mm, Ô Chợ Dừa 510 mm. Cùng với đó, mực nước các sông hồ nội đô vẫn ở ngưỡng cao: sông Tô Lịch (Hoàng Quốc Việt) 5,14 m, hồ Tây 6,25 m, hồ Hoàn Kiếm 8,0 m (vượt mức khống chế 7,7 m).

Hiện Công ty Thoát nước đã vận hành 100% trạm bơm Yên Sở, Cầu Bươu, Đồng Bông, Cổ Nhuế, Đa Sỹ… đồng thời bố trí lực lượng ứng trực tại các điểm ngập, phối hợp cùng công an và chính quyền địa phương để hỗ trợ người dân đi lại an toàn.

Dự báo trong ngày 1/10, Hà Nội tiếp tục mưa, nguy cơ các điểm ngập hiện hữu kéo dài, đặc biệt tại khu vực Đại lộ Thăng Long, Dương Đình Nghệ, Võ Chí Công và các trục chính nội đô.