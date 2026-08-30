Đến nhóm đại mỹ nhân cũng gặp cảnh ế vé, giảm 60% cứu vớt tình hình?

Thực hư đằng sau chuyện giảm giá vé concert của nhóm nhạc nữ hàng đầu gen 4.

Được công bố vào tháng 4/2026, chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới mang tên 2026-27 aespa LIVE TOUR - SYNK : æ của aespa hiện đã chính thức khởi động và đang bước vào giai đoạn cao trào, với quy mô lên đến 25 thành phố trải dài nhiều châu lục.

aespa đang có chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới mang tên 2026-27 aespa LIVE TOUR - SYNK : æ

Theo lịch trình từ SM Entertainment, aespa sẽ khởi động hành trình bằng hai đêm diễn mở màn tại Seoul vào đầu tháng 8, sau đó đến Đài Loan (Trung Quốc) rồi tiến sang khu vực châu Mỹ trong tháng 9 và 10 với các điểm dừng như São Paulo, Santiago, Mexico City, Los Angeles, Washington D.C. và Vancouver. Không dừng lại ở đó, nhóm tiếp tục mở rộng sang thị trường châu Âu tại nhiều trung tâm văn hóa lớn như London, Amsterdam, Paris và Berlin vào đầu năm 2027, đánh dấu bước tiến rõ rệt trong việc chinh phục thị trường toàn cầu của nhóm.

Ngay từ chặng mở màn, aespa đã cho thấy sức hút không thể bàn cãi khi bán hết sạch vé cả hai đêm diễn tại Gocheok Sky Dome, Seoul

Ngay từ chặng mở màn, aespa đã cho thấy sức hút không thể bàn cãi khi bán hết sạch vé cả hai đêm diễn tại Gocheok Sky Dome, Seoul, giúp nhóm trở thành nhóm nhạc nữ thứ hai trong lịch sử và là nhóm nhạc nữ gen 4 đầu tiên của Kpop đạt được cột mốc này. Thành tích ấn tượng này càng khiến người hâm mộ thêm tự tin vào hành trình phía trước của aespa trên bản đồ âm nhạc quốc tế.

Trên mạng xã hội rộ tin aespa giảm giá đến 60% vé bán tại thi trường Nam Mỹ vì sức mua kém

Tuy nhiên, bức tranh lại kém tươi sáng hơn khi tour di chuyển đến thị trường châu Mỹ. Nhiều nguồn tin cho biết aespa đang áp dụng mức giảm giá lên đến 60% cho các suất diễn tại Brazil, trong bối cảnh lượng vé bán ra được đánh giá là chưa đạt kỳ vọng và đêm diễn vẫn chưa “cháy vé”. Thông tin này nhanh chóng gây xôn xao, kéo theo nhiều tranh luận trái chiều về sức ảnh hưởng thực sự của nhóm tại khu vực Bắc Mỹ và Nam Mỹ.

Một bộ phận khán giả cho rằng đây không phải điều gì bất ngờ, bởi thị trường châu Mỹ vốn được xem là “điểm yếu” quen thuộc của aespa từ trước đến nay. Bên cạnh đó, việc lựa chọn địa điểm tổ chức là Mercado Livre Arena Pacaembu - sân vận động có sức chứa lên tới khoảng 40.000 chỗ cũng được đánh giá là một bài toán không dễ giải, khi quy mô lớn đồng nghĩa với áp lực lấp đầy khán đài càng cao.

Người hâm mộ của nhóm lên tiếng bảo vệ, chỉ ra rằng mức giảm giá 60% thực chất xuất phát từ chương trình khuyến mãi Promotion Week do chính nền tảng bán vé triển khai

Ở chiều ngược lại, người hâm mộ của nhóm lên tiếng bảo vệ, chỉ ra rằng mức giảm giá 60% thực chất xuất phát từ chương trình khuyến mãi Promotion Week do chính nền tảng bán vé triển khai, chứ không riêng gì aespa. Theo đó, nhiều nghệ sĩ tên tuổi khác cũng đang trong tình trạng tương tự khi phải điều chỉnh giá vé để kích cầu.

Nhìn vào bức tranh tổng thể, có thể thấy các đêm diễn của aespa tại châu Mỹ chưa đến mức “ế vé” như đồn đoán, nhưng tốc độ bán vé chậm hơn kỳ vọng là điều khó phủ nhận. Đây cũng chính là lý do dẫn đến động thái giảm giá đang gây tranh cãi.

Thực tế, nói aespa “yếu thế” tại châu Mỹ là một nhận định có phần thiếu công bằng

Thực tế, nói aespa “yếu thế” tại châu Mỹ là một nhận định có phần thiếu công bằng nếu nhìn lại hành trình chinh phục thị trường này của nhóm trong suốt vài năm qua. Còn nhớ vào năm 2022, đêm nhạc SYNK in LA của aespa từng “cháy vé” ngay sau khi mở bán, buộc SM Entertainment phải mở thêm suất diễn để đáp ứng nhu cầu người hâm mộ. Sau đó, nhóm nữ nhà SM còn ghi dấu ấn khi trở thành nhóm nhạc Kpop đầu tiên biểu diễn tại diễu hành Lễ Tạ ơn Macy's - sự kiện diễu hành lớn nhất nước Mỹ, và tiếp tục góp mặt trên sân khấu Coachella, trở thành nhóm nhạc nữ thứ 3 của Kpop làm được điều này.

aespa còn cho thấy tham vọng “Mỹ tiến” rõ rệt qua chiến lược âm nhạc bài bản

Không chỉ dừng ở các sân khấu biểu diễn, aespa còn cho thấy tham vọng “Mỹ tiến” rõ rệt qua chiến lược âm nhạc bài bản khi ra mắt loạt ca khúc tiếp cận thị hiếu phương Tây như Dirty Work hay Rich Man, hợp tác cùng Capitol Music Group, đồng thời liên tục xuất hiện quảng bá trên các chương trình truyền hình đình đám như Good Morning America hay The Jennifer Hudson Show.

aespa vẫn không tránh khỏi thực tế rằng việc duy trì sức nóng tại thị trường Mỹ ở thời điểm hiện tại không hề dễ dàng

Thế nhưng, dù sở hữu một chiến lược tham vọng và hành trình đầy dấu ấn như vậy, aespa vẫn không tránh khỏi thực tế rằng việc duy trì sức nóng tại thị trường Mỹ ở thời điểm hiện tại không hề dễ dàng, giữa một thị trường âm nhạc cạnh tranh khốc liệt mà ngay cả những cái tên đã có chỗ đứng cũng phải liên tục chứng minh lại sức hút của mình.

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