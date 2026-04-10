Chiều 10/4, ông Nguyễn Văn Hưng - Bí thư Đảng ủy xã Cát Tiến (tỉnh Gia Lai) cho biết, cơ quan chức năng đang phong toả hiện trường tại một nhà dân sau trình báo của một người đàn ông về việc phát hiện có người chết bất thường.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h cùng ngày, người em trai đến nhà bà T.T.Đ (thôn Chánh Hóa, xã Cát Tiến) chơi thì phát hiện trong nhà có người chết, bên ngoài căn nhà có 2 cuộn rơm đang âm ỉ cháy nên báo tin cho cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, lực lượng công an có mặt phong toả hiện trường

Số nạn nhân tử vong cụ thể hiện vẫn chưa được xác định.

"Hiện, chúng tôi chờ Công an tỉnh đến khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân và có báo cáo cụ thể sau" - ông Hưng nói

