Đến lượt Hà Môi đáp trả căng sau khi bị soi hẹn hò Andree

Những ngày qua, mạng xã hội gần như “không ngủ” trước loạt nghi vấn xoay quanh Andree và Hà Môi. Từ các chi tiết trùng hợp địa điểm tại Phú Quốc cho đến đoạn clip gây bàn tán, câu chuyện nhanh chóng leo thang thành tâm điểm chú ý. Sau khi Andree có động thái đăng ảnh kèm caption ngắn gọn: "Loạn lên", phía Hà Môi cũng đã có phản ứng đáng chú ý.

Cụ thể, nữ TikToker đăng tải video trên kênh phụ và không né tránh các bình luận liên quan đến tin đồn tình cảm. Trước những câu hỏi dồn dập từ cư dân mạng, Hà Môi trực tiếp trả lời ngay dưới phần bình luận, thậm chí đáp trả lại từng ý kiến theo cách khá thẳng thắn.

Khi bị nhắc đến chuyện "đoàn mình đã di chuyển đến đây chưa", cô phản hồi ngắn gọn nhưng ẩn ý rằng hãy "di chuyển qua chỗ khác giùm em". Với những bình luận mang tính soi mói hoặc kém thiện chí, Hà Môi cũng không chọn cách im lặng mà đáp trả trực diện, thể hiện rõ thái độ căng cực.

Hà Môi đáp trả liên tục khi có netizen cho rằng cô ẩn bình luận tiêu cực giữa câu chuyện tình cảm thành tâm điểm

Nữ TikToker còn mặc kệ suy đoán của dân tình với bình luận: "Thôi được rôi, ai vẽ được gì thì cứ vẽ"

Hà Môi chọn cách đáp trả trực diện với các bình luận công kích

Vào tối muộn 29/4, Andree bất ngờ đăng tải hình ảnh mới và đính kèm dòng caption ngắn gọn: "Loạn lên". Trong bức ảnh, Andree xuất hiện với phong cách quen thuộc, đeo kính đen, để lộ loạt hình xăm đặc trưng, ngâm mình trong hồ bơi với background hướng ra biển. Đáng nói, góc chụp và khung cảnh này được netizen nhận ra có nhiều điểm tương đồng với những hình ảnh từng được cho là liên quan đến Hà Môi tại Phú Quốc trước đó.

Động thái này nhanh chóng khiến cõi mạng dậy sóng. Thay vì lên tiếng xác nhận hay phủ nhận tin đồn tình cảm, Andree chọn cách phản hồi ngắn gọn mà thẳng thừng, làm dấy lên nhiều luồng suy đoán. Không ít ý kiến cho rằng đây là cách nam rapper "đổ thêm dầu vào lửa", khiến nghi vấn tình cảm với Hà Môi càng thêm ồn ào.

Andree đáp trả đúng 2 chữ giữa drama tình cảm

Tin đồn tình cảm giữa Andree và Hà Môi bắt nguồn từ story check-in đi biển của cả hai, cư dân mạng soi ra sự trùng hợp đến từ view biển xịn xò. Chưa dừng lại ở đó, trong story của Andree trên Instagram, netizen phát hiện một giọng nói nghi là của cô gái đang than thở về chuyện thời tiết "nóng quá". Từ những chi tiết đáng ngờ này, mối quan hệ giữa Andree và Hà Môi leo thẳng lên hot search.

Trước đó, Andree từng có thời gian hẹn hò với Phương Ly nhưng đến tháng 8 năm ngoái thì lộ hint đã "đường ai nấy đi". Trong khi đó, Hà Môi cũng từng vướng loạt hint hẹn hò với Phillip Lê khi liên tục xuất hiện chung, đi du lịch và có tương tác đáng ngờ trên mạng xã hội. Tuy nhiên sau khi thông tin Hà Môi vướng nghi vấn tình cảm với Andree thì cư dân mạng phát hiện Phillip Lê đã "bỏ ghim" các video quay chung cùng Hà Môi trên kênh TikTok. Hiện tại, loạt giả thuyết tình cảm vẫn dừng lại ở mức nghi vấn từ phía netizen.

Andree và Hà Môi bị soi hẹn hò ở Phú Quốc

Andree Right Hand sinh năm 1987, được xem là một trong những nghệ sĩ góp phần định hình phong cách rap lifestyle tại Việt Nam. Âm nhạc của Andree thường xoay quanh những câu chuyện đời sống, tình yêu và góc nhìn cá nhân với phong cách khá cá tính. Ca từ trong các bản rap của anh nhiều khi mang màu sắc thẳng thắn, thậm chí có phần "ngông", thể hiện rõ chất riêng của một rapper mang đậm chất hip-hop.

Hà Môi (Võ Nữ Ngân Hà, SN 2003) là TikToker có 8 triệu người theo dõi. Cô nàng sở hữu sắc vóc xinh đẹp, cuốn hút. Không những thế, Hà Môi được nhận xét ngày càng thành công trong lĩnh vực sáng tạo nội dung, KOL và livestream bán hàng.

