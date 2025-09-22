Đến lạy ai bỏ tiền làm phim Hàn dở kinh khủng thế này: Nam chính đơ ơi là đơ, nữ chính không 1 góc nào đẹp

MBC vừa tung ra bộ phim truyền hình mới có tên To the Moon thế nhưng thay vì tạo được hiệu ứng bùng nổ, tác phẩm lại trở thành trò cười của khán giả. Ngay từ hai tập mở màn, rating đã lao dốc thê thảm: từ 2,8% ở tập 1 xuống chỉ còn 1,7% ở tập 2. Con số quá khiêm tốn với 1 đài công cộng không thu phí báo To the Moonhiệu thêm một dự án thất bại của nhà đài vốn đang chật vật trong cuộc đua phim cuối tuần.

Phim có sự tham gia của Lee Sun Bin, Ra Mi Ran, Jo A Ram và Kim Young Dae trong vai bốn nhân vật chính. Nội dung xoay quanh Jung Da Hae (Lee Sun Bin), một trưởng phòng marketing mệt mỏi và mất niềm tin vào cuộc sống. Cô bất ngờ bị Kang Eun Sang (Ra Mi Ran) - nhân viên kinh doanh mê tiền lôi kéo vào kế hoạch đầu tư tiền điện tử.

Với Eun Sang, crypto là cơ hội cuối cùng để xoay chuyển đời mình sau hàng loạt thất bại. Câu chuyện càng thêm rắc rối khi Kim Ji Song (Jo A Ram), kế toán trẻ nông nổi, cũng lao vào cuộc chơi vì sợ bị bỏ rơi. Từ một trò mạo hiểm, cả ba nhanh chóng bị cuốn vào vòng xoáy lên xuống điên cuồng của thị trường. Và rồi Ham Ji U (Kim Young Dae), giám đốc trẻ đang lên, từng từ bỏ giấc mơ ca hát, bất ngờ tham gia khiến mọi chuyện trở nên hỗn loạn. Bộ phim muốn đặt câu hỏi liệu những con người bình thường này có thể chạm tay tới giấc mơ giàu sang hay sẽ chìm trong thất bại?

Nghe qua thì nội dung không đến nỗi nào, nhưng cách triển khai lại vô cùng vụng về. Thay vì tập trung khai thác tâm lý nhân vật, phim lại cố gắng nhồi nhét yếu tố hài hước theo kiểu lố lăng, khiến tổng thể trở nên nhạt nhẽo và sến súa. Nhiều phân đoạn gượng gạo đến mức khán giả chỉ biết lắc đầu ngao ngán và tiếc cho dàn diễn viên khi phải diễn nhưng phân cảnh như thế.

Nam chính Kim Young Dae tiếp tục là nỗi thất vọng lớn nhất. Anh vốn đã bị gắn mác "đẹp đơ" từ Penthouse cho đến Shooting Star, và ở lần trở lại này, mọi thứ còn tệ hơn. Biểu cảm cứng như tượng sáp, thoại đọc đều đều như máy khiến nhân vật Ham Ji U mất hẳn sức hút. Thay vì trở thành giám đốc trẻ phong độ, cá tính, Kim Young Dae biến vai diễn thành một ma-nơ-canh di động, chỉ cần xuất hiện là đủ làm tụt mood người xem.

Kim Young Dae chỉ đẹp và hết

Phía ba nữ chính cũng không khá khẩm hơn. Lee Sun Bin, người được kỳ vọng trở thành tâm điểm, lại lộ nhiều khuyết điểm ngoại hình, thần thái mờ nhạt. Ra Mi Ran vốn quen thuộc với khán giả trong những vai phụ hài hước, nhưng lần này được đưa lên hàng nữ chính lại lộ rõ hạn chế: vừa kém sắc vừa không hợp tuyến nhân vật chính diện. Jo A Ram thì còn quá non, không tạo được ấn tượng sâu sắc. Kết quả, cả ba nữ chính đều nhạt nhòa, không đủ sức gánh phim.

Bộ ba nữ chính kém hấp dẫn

Khán giả Hàn sau hai tập đã bắt đầu buông lời chê bai thẳng thừng. Trên các diễn đàn, nhiều người thậm chí tự hỏi không hiểu sao MBC lại phê duyệt và bỏ tiền cho một kịch bản dở tệ như vậy. Có người mỉa mai phim đang đốt tiền của nhà đài. Khi mà thị trường phim Hàn đang cực kỳ cạnh tranh với hàng loạt dự án đình đám từ tvN, SBS, JTBC và cả Netflix, MBC tiếp tục tự bắn vào chân mình với một tác phẩm vừa dở vừa thiếu sức hút. Nếu không cải thiện ngay, bộ phim này nhiều khả năng sẽ rơi vào quên lãng chỉ sau vài tuần, tiếp tục trở thành thêm một vết đen trong 1 năm quá nhiều thất bại của nhà đài.