HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Đến hẹn lai lên, hàng nghìn phụ huynh đề xuất CẤM NGAY 1 hoạt động trong trường học: "Trào lưu ngoại lai, không mang tính giáo dục"?

Thanh Hương
|

Thực tế, ranh giới giữa một sân chơi bổ ích và một trào lưu phản cảm nằm ở năng lực điều tiết của từng cơ sở giáo dục.

Mỗi dịp cuối tháng 10, câu chuyện nên hay không nên tổ chức lễ hội Halloween trong môi trường học đường lại làm nóng các diễn đàn phụ huynh và mạng xã hội. Mới đây, một bài đăng với nội dung: "Đề nghị cấm tổ chức Halloween trong trường học! Một trào lưu ngoại lai không mang tính giáo dục với những hình ảnh ma quỷ" đã thu hút hàng ngàn lượt tương tác và nổ ra luồng tranh luận trái chiều gay gắt.

Lo ngại hình ảnh kinh dị và nguy cơ phai nhạt văn hóa truyền thống

Phía đồng tình với quan điểm cấm đoán cho rằng, môi trường học đường cần đặt tính giáo dục và thuần phong mỹ tục lên hàng đầu. Không ít phụ huynh bày tỏ sự bức xúc khi nhiều cơ sở giáo dục, đặc biệt là các trường mầm non, lạm dụng hình ảnh ma quái, máu me hay thần chết, vô tình khiến trẻ nhỏ sợ hãi, gặp ác mộng và bị ảnh hưởng tiêu cực về mặt tâm lý.

Bên cạnh yếu tố tâm lý học sinh, nhiều ý kiến lo ngại trào lưu sính lễ hội ngoại lai sẽ làm lu mờ các giá trị truyền thống. Việc học sinh hào hứng với lễ hội hóa trang phương Tây trong khi chưa thấu hiểu hết các ngày lễ tri ân lịch sử, cội nguồn dân tộc hay truyền thống “tôn sư trọng đạo” đặt ra câu hỏi lớn về định hướng văn hóa. Ngoài ra, việc đầu tư mua sắm trang phục, phụ kiện đắt đỏ chỉ để sử dụng một lần cũng bị đánh giá là lãng phí và tạo thêm gánh nặng tài chính không cần thiết cho phụ huynh.

- Ảnh 1.

Bài đăng nhận nhiều bình luận tranh cãi

Góc nhìn hội nhập: Lỗi không nằm ở lễ hội, mà ở cách tổ chức

Ở chiều ngược lại, không ít quan điểm cho rằng việc kêu gọi “cấm tiệt” là phản ứng có phần cực đoan và đóng khung tư duy. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, Halloween cùng các ngày lễ như Giáng sinh hay Phục sinh bản chất là một phần di sản văn hóa thế giới. Việc cho học sinh tiếp cận những lễ hội này mang lại cơ hội giao lưu, mở rộng hiểu biết và rèn luyện tư duy cởi mở.

Nhiều người lập luận rằng giá trị giáo dục của một sự kiện phụ thuộc hoàn toàn vào cách dẫn dắt của nhà trường và giáo viên. Thay vì mô phỏng yếu tố kinh dị nguyên bản, hoạt động hóa trang hoàn toàn có thể được định hướng sang các chủ đề tích cực như nhân vật văn học, truyện cổ tích, danh nhân lịch sử hoặc trang phục nghề nghiệp. Khi đó, ngày hội vừa giữ được tính chất vui tươi, kích thích sáng tạo, vừa trở thành giờ học ngoại khóa trực quan và an toàn.

Cần ranh giới và định hướng rõ ràng

Thực tế, ranh giới giữa một sân chơi bổ ích và một trào lưu phản cảm nằm ở năng lực điều tiết của từng cơ sở giáo dục. Thay vì tranh cãi giữa việc cấm đoán tuyệt đối hay thả nổi tự do, giải pháp thiết thực là xây dựng tiêu chí tổ chức phù hợp với từng lứa tuổi. Với bậc mầm non và tiểu học, việc loại bỏ hoàn toàn các hình ảnh gây ám ảnh và tránh thương mại hóa là yêu cầu bắt buộc. Với các cấp học lớn hơn, lễ hội chỉ nên tồn tại dưới dạng hoạt động ngoại khóa tự nguyện, gắn liền với việc học ngoại ngữ và tìm hiểu văn hóa.

Giáo dục không thể tách rời dòng chảy hội nhập, nhưng tiếp thu văn hóa thế giới phải luôn song hành với việc gìn giữ nền tảng bản sắc dân tộc. Khi nhà trường giữ vai trò định hướng chuẩn mực thay vì chạy theo phong trào hình thức, những sân chơi văn hóa mới thực sự phát huy trọn vẹn giá trị giáo dục cần có.

3 giờ sáng ra quán cafe tỏ tình, chàng trai chốt một câu khiến bạn gái liền gật đầu
Tags

phụ huynh

Trường học

Halloween

giáo dục

ngoại lai

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Lời khai của Khổng Văn Hiếu SN 2002 tại cơ quan công an

Lời khai của Khổng Văn Hiếu SN 2002 tại cơ quan công an

01:49
Thi hành lệnh khám xét chỗ ở, bắt tạm giam đối tượng làm phim ngắn Lê Thế Hưng SN 1985

Thi hành lệnh khám xét chỗ ở, bắt tạm giam đối tượng làm phim ngắn Lê Thế Hưng SN 1985

01:59
Cận cảnh quá trình bắt giữ Nguyễn Văn Thành Công 30 tuổi, kẻ trộm đồng hồ Rolex trị giá hơn 1,7 tỷ đồng

Cận cảnh quá trình bắt giữ Nguyễn Văn Thành Công 30 tuổi, kẻ trộm đồng hồ Rolex trị giá hơn 1,7 tỷ đồng

01:09
Giây phút bắt tạm giam đồng thời Hoàng Đức Hà SN 1993 và Lý Thị Thu Vân SN 1988

Giây phút bắt tạm giam đồng thời Hoàng Đức Hà SN 1993 và Lý Thị Thu Vân SN 1988

01:14
Ford Everest thêm phiên bản mới, thay Wildtrak, có thể kéo rơ-moóc tới 3,5 tấn

Ford Everest thêm phiên bản mới, thay Wildtrak, có thể kéo rơ-moóc tới 3,5 tấn

02:11
“Dị nhân” Việt đi 195 nước, đạt kỷ lục phi thường trong hơn 8 tỷ người

“Dị nhân” Việt đi 195 nước, đạt kỷ lục phi thường trong hơn 8 tỷ người

03:31
Hành trình công an tóm gọn băng trộm 12 người liên quan tới 2.700 con mèo ở TPHCM

Hành trình công an tóm gọn băng trộm 12 người liên quan tới 2.700 con mèo ở TPHCM

02:06
Tài sản 3,5 tỷ đồng trong phòng ngủ sư trụ trì biến mất, CA nhanh chóng tóm gọn băng cướp

Tài sản 3,5 tỷ đồng trong phòng ngủ sư trụ trì biến mất, CA nhanh chóng tóm gọn băng cướp

02:24
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại