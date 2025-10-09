Đến chiếc quần của Denis Đặng cũng thành trò cười trên MXH

Denis Đặng những ngày này vẫn luôn là tâm điểm của sự chú ý trên mạng xã hội, lý do là bởi màn lấn sân diễn xuất trong bộ phim Gió Ngang Khoảng Trời Xanh. Trong phim, anh vào vai Trường, tổng tài giàu có làm trong ngành khách sạn, du lịch, có cơ ngơi đồ sộ lại còn tâm lý và được miêu tả là rất đẹp trai. Thế nhưng trên thực tế, Denis Đặng lại chẳng hề ra dáng một tổng tài, từ việc anh trông trẻ hơn Việt Hoa đến tạo hình kém đẹp và cả diễn xuất không thuyết phục đều khiến Denis Đặng bị chê là tổng tài nửa vời, gây thất vọng nhất màn ảnh Việt.

Denis Đặng trong vai tổng tài Trường

Trong những diễn biến mới đây, khi cặp đôi Trường - Ngân đã chính thức ở bên nhau, Denis Đặng lại càng bị khán giả săm soi nhiều hơn. Trong một cảnh phim, khi Trường đưa Ngân đi mua sắm, cư dân mạng để lại vô số phản hồi gay gắt nhưng lần này không phải vì diễn xuất, gương mặt mà bởi thời trang của Denis Đặng. Trong phân cảnh này, anh mặc một chiếc quần khá rộng, đã thế ống quần còn quá dài khiến tổng thể trông nhăn nhúm. Chưa kể anh còn kết hợp nó với chiếc áo rộng thùng thình, sơ vin không chỉnh tề khiến người xem vô cùng nóng mắt.

Chiecs quần bị chê bai của tổng tài

Trên mạng xã hội, cư dân mạng để lại vô số bình luận chán ngán về tạo hình thiếu chỉn chu, trang phục không hợp dáng của tổng tài. Thậm chí có khán giả còn cho rằng đây là sự thiếu tôn trọng khán giả. Thực tế ngay từ phân cảnh xuất hiện đầu tiên trong phim, Denis Đặng đã bị chê bai về gu ăn mặc, khán giả rất thất vọng khi ngoài đời, Denis làm về nghệ thuật và có gu thẩm mỹ rất tốt. Không hiểu sao khi lên phim, anh lại xuất hiện với hình ảnh không phù hợp vai diễn như vậy.

Khán giả gay gắt trước tạo hình thiếu chỉn chu của Denis Đặng

Denis Đặng vốn nổi tiếng với vai trò là giám đốc sáng tạo, nghệ sĩ thị giác, thậm chí được mệnh danh là “phù thủy concept” nổi tiếng của Vpop. Anh tốt nghIệp Đại học Ngoại thương Hà Nội nhưng lại rẽ hướng sang nghệ thuật vì đam mê sáng tạo. Denis được biết đến qua hàng loạt MV đình đám như Tự Tâm, Màu Nước Mắt, Ghen,... gây ấn tượng bởi phong cách đậm chất điện ảnh. Thế nhưng khi chuyển hướng sang diễn xuất chuyên nghiệp với Gió Ngang Khoảng Trời Xanh, Denis Đặng lại phải đối diện với vô số lời chỉ trích từ khán giả, nhiều người còn khuyên anh hãy về lại vớ vai trò cũ của mình thay vì lấn sân.

Nguồn ảnh: VTV