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Đến cả nhân viên căng tin SpaceX cũng có thể thành triệu phú USD nhờ một chính sách đặc biệt

Minh Ngọc
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Khi SpaceX chuẩn bị thực hiện đợt IPO được dự đoán lớn nhất lịch sử, người hưởng lợi không chỉ có Elon Musk hay các kỹ sư tên lửa. Nhờ chính sách chia sẻ cổ phần rộng rãi, ngay cả nhân viên căng tin cũng có thể trở thành triệu phú USD.

SpaceX sẽ chính thức niêm yết trên sàn NASDAQ vào ngày 12/06 tới với mã chứng khoán SPCX, trong thương vụ được kỳ vọng trở thành đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) lớn nhất lịch sử Phố Wall. Công ty đang hướng tới mức giá chào bán 135 USD/cổ phiếu, qua đó đưa định giá doanh nghiệp lên khoảng 1.770 - 1.800 tỷ USD

Bên cạnh những con số khổng lồ về quy mô và giá trị, điều khiến giới tài chính đặc biệt chú ý là tác động của đợt IPO này đối với đội ngũ nhân sự của SpaceX. Theo một số ước tính, thương vụ có thể tạo ra khoảng 4.000 triệu phú mới trong nội bộ công ty chỉ sau khi cổ phiếu chính thức giao dịch trên thị trường.

SpaceX sắp chính thức niêm yết trên sàn NASDAQ.

Đáng chú ý, những người hưởng lợi không chỉ là các lãnh đạo cấp cao hay kỹ sư tham gia phát triển tên lửa và tàu vũ trụ. Danh sách này còn có thể bao gồm nhân viên hành chính, hậu cần, vận hành và thậm chí cả nhân viên căng tin.

Nguyên nhân đến từ chính sách đãi ngộ đặc biệt mà SpaceX áp dụng trong nhiều năm qua. Công ty không chỉ trả lương cho người lao động mà còn cấp quyền chọn mua cổ phiếu (stock options) cho nhân viên ở nhiều cấp bậc khác nhau. Chính sách này giúp người lao động có cơ hội sở hữu một phần doanh nghiệp và hưởng lợi trực tiếp từ sự tăng trưởng của công ty.

Trong giai đoạn SpaceX còn là công ty tư nhân, những quyền chọn này chủ yếu mang giá trị tiềm năng. Tuy nhiên, khi doanh nghiệp chính thức niêm yết với mức định giá gần 1.800 tỷ USD, giá trị số cổ phần mà nhiều nhân viên nắm giữ có thể tăng vọt, biến họ thành những triệu phú USD chỉ sau một đêm.

Thương vụ có thể tạo ra khoảng 4.000 triệu phú mới.

Theo các nhà phân tích, khoảng 400 nhân viên và cựu nhân viên SpaceX thậm chí có thể sở hữu khối tài sản vượt mốc 100 triệu USD sau IPO. Điều này biến SpaceX trở thành một trong những công ty tạo ra nhiều triệu phú mới nhất trong lịch sử ngành công nghệ.

Câu chuyện cũng phản ánh triết lý quản trị nhân sự mà nhiều tập đoàn công nghệ hàng đầu theo đuổi, biến nhân viên thành những người đồng sở hữu thay vì chỉ là người làm công ăn lương. Với SpaceX, chiến lược này không chỉ giúp thu hút nhân tài mà còn tạo động lực để nhân viên gắn bó với công ty trong môi trường làm việc nổi tiếng áp lực cao.

Nếu đợt IPO diễn ra đúng như kỳ vọng, SpaceX sẽ không chỉ ghi dấu bằng thương vụ niêm yết lớn nhất lịch sử Phố Wall, mà còn bằng việc tạo ra hàng nghìn triệu phú mới. Trong đó có những người làm các công việc rất bình thường như phục vụ bữa ăn trong căng tin của công ty.

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