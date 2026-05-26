"Đêm trắng" của người Hà Nội: 40 độ ngoài trời, mất điện trong nhà, nhà nghỉ cháy phòng

"Cả Hà Nội đêm nay không ngủ à?"

Đó là câu hỏi xuất hiện trên Threads từ khoảng 1h sáng và lập tức nhận được hàng trăm phản hồi đồng cảnh ngộ. Một tài khoản đăng lúc 4h30 sáng: "bây giờ là 4:30 sáng ở Hà Nội 40 độ và MẤT ĐIỆN". Một tài khoản khác viết: "Sau một đêm dài mất điện thì cuối cùng cũng có điện rồi nhưng chợt nhận ra trời đã sáng và đến lúc chuẩn bị đi làm".

Trong các nhóm chat khu dân cư, không khí còn căng thẳng hơn. Tại một chung cư phía Tây Hà Nội, cư dân tên Dung nhắn lúc 23h: "Tối nay nhà chị mất điện 3 lần. Giờ vẫn mất... Khổ thân bọn trẻ con. Giờ mọi người bắt đầu đi dạt nhà rồi". Một cư dân khác bổ sung: "Khu em thì không đủ nước cung cấp. Bây giờ các nhà đều không giặt nữa để tiết kiệm nước".

Tình trạng mất điện đêm nay được ghi nhận tại nhiều khu vực: Mỹ Đình, Long Biên, Cầu Giấy, một phần Hà Đông và các xã ngoại thành. Đáng chú ý, cùng một khu vực nhưng có tổ dân phố mất điện, có tổ vẫn sáng đèn - cho thấy sự cố mang tính cục bộ do quá tải trạm biến áp chứ không phải cắt điện theo kế hoạch.

Nhà nghỉ kín phòng từ 1h sáng

Khi điều hòa trong nhà tắt ngấm, người dân Hà Nội có một phản ứng quen thuộc: tháo chạy đi tìm nơi có điện. Một bức ảnh viral trên Threads ghi lại cảnh hàng chục người mặc áo ba lỗ, quần đùi, dép lê đứng tụ tập giữa ngõ lúc 2h sáng với chú thích: "Ra nhà nghỉ ngủ còn không có chỗ mà ngủ, đứt xích".

Khảo sát tại đường Đình Thôn (Nam Từ Liêm) - tuyến đường nổi tiếng với mật độ nhà nghỉ dày đặc - chúng tôi ghi nhận hiện tượng "cháy phòng" ngay từ khoảng 0h30. Chị H, chủ một cơ sở lưu trú trên đường Đồng Bát, cho biết: "Bình thường giờ này tôi đóng cửa đi ngủ. Đêm nay từ 12h khách bắt đầu gọi cửa liên tục. Đến 1h sáng là hết sạch 18 phòng".

Lưới điện quá tải, hệ quả của "combo" El Niño

Đợt nắng nóng đặc biệt gay gắt từ 23-26/5 được Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia xác định là đợt thứ hai trong tháng 5/2026, với nhiệt độ ban ngày 38-40°C, ban đêm 29-31°C. Trước đó vài ngày, hệ thống điện quốc gia đã ghi nhận công suất cực đại 52.487 MW - mức cao nhất từ đầu năm.

Hệ quả là các trạm biến áp khu dân cư - vốn được thiết kế cho mức tải thông thường - không chịu nổi khi hàng vạn hộ gia đình đồng loạt bật điều hòa hết công suất suốt đêm. Một số khu vực còn kèm theo tình trạng mất nước sinh hoạt do máy bơm nước chung cư ngừng hoạt động.

Sáng 26/5, khi điện được khôi phục, cư dân Hà Nội bước vào ngày làm việc với đôi mắt thâm quầng. Và theo dự báo, nắng nóng còn kéo dài ít nhất đến hết 27/5 - nghĩa là khả năng tái diễn kịch bản đêm trắng vẫn còn rất cao.