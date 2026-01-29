Đêm nhạc giao lưu văn hóa Việt – Trung quy tụ nhiều nghệ sĩ hai nước tại Hà Nội

Tối 28/1, tại Nhà hát Galaxy (Hà Nội) đã diễn ra chương trình giao lưu nghệ thuật Trung – Việt trong khuôn khổ chuỗi hoạt động Sắc xuân rộn – Chương trình đón Tết Nguyên đán toàn cầu 2026 - Bạn đồng hành của tuổi thanh xuân. Chương trình do Trung tâm Văn hóa Trung Quốc tại Hà Nội và Trung tâm Truyền thông Quốc tế Nam Ninh (Trung Quốc) đồng tổ chức.

Nghệ sĩ hai nước tham gia chương trình.

Tiết mục múa khiến khán giả thích thú.

Tham gia chương trình có nhiều nghệ sĩ hai nước như Trương Khả Khả, MC Vạn Sinh, Tăng Triều Đông, Trương Quân Lan, Vi Cát Hưng, Hoàng Ngạn Minh, Lưu Hải Toàn (Trung Quốc) cùng các nghệ sĩ Việt Nam gồm Đỗ Tố Hoa, Bùi Hoàng Yến, Emma Nguyễn, Hoàng Anh Vũ, Xiri… Chương trình được dẫn dắt bởi cặp MC Việt - Trung. Nội dung chương trình tập trung thể hiện sự giao lưu, kết nối văn hóa giữa hai quốc gia thông qua các tiết mục nghệ thuật kết hợp hài hòa yếu tố truyền thống và hiện đại.

Trong tổng số 12 tiết mục biểu diễn, đáng chú ý là mashup Mùa xuân tình yêu – Phố xuân do các nghệ sĩ Việt Nam, nghệ sĩ Trung Quốc, ca sĩ Bùi Hoàng Yến và nhóm múa CT Dance thể hiện. Ca sĩ Emma Nguyễn gây ấn tượng với phần trình diễn song ngữ Việt – Trung qua ca khúc Chúc phúc bạn.

Nghệ sĩ hai nước đã thể hiện nhiều tiết mục ấn tượng.

Tiết mục múa Xuân Giang Thủy do các nghệ sĩ Nhà hát Nghệ thuật Nam Ninh biểu diễn mang đến những động tác mềm mại, uyển chuyển. Không khí chương trình trở nên sôi động với tiết mục rap Nam Ninh City do Ran Jing Pan và Huang thể hiện. Hai nam ca sĩ còn mang quà tặng cho khán giả có mặt tại khán phòng.

Bên cạnh đó, tiết mục hòa tấu Một vòng Việt Nam với sự kết hợp của các nhạc cụ truyền thống Việt Nam và Trung Quốc cùng phần trình của hai nhà thư pháp đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ khán giả. Khi tiết mục này khép lại, khán giả hai nước cùng đọc to dòng chữ "Mã đáo thành công" mà hai nhà thư pháp viết, bằng hai ngôn ngữ. Tiết mục song ca Việt – Trung Tình thắm đôi ta do ca sĩ Đỗ Tố Hoa và Lưu Hải Toàn thể hiện cũng đã để lại nhiều ấn tượng...

Đạo diễn Phan Bảo (ở giữa) cùng 2 ca sĩ Đào Tố Hoa và Gemma Nguyễn.

Chia sẻ về chương trình, đạo diễn Phan Bảo nói: “Trong quá trình xây dựng kịch bản tổng thể cho chương trình, điều quan trọng nhất là chúng tôi phải thật sự hiểu nhau – từ ý đồ nghệ thuật, chiều sâu văn học cho đến cách kể câu chuyện bằng ngôn ngữ sân khấu. Dù đến từ hai quốc gia khác nhau, tôi bất ngờ nhận ra sự tương đồng rất lớn trong cảm xúc và những giá trị tinh thần cốt lõi.

Chúng tôi đã cùng nhau vượt qua rào cản ngôn ngữ để tìm ra một ‘ngôn ngữ chung’ của sáng tạo. Điều khiến tôi xúc động nhất chính là sự đồng điệu trong cách cảm nhận về mùa xuân. Với cả hai dân tộc, mùa xuân luôn là sự trở về, là đoàn tụ gia đình.

Dù cuộc sống có hiện đại và đủ đầy đến đâu, Tết vẫn là khoảnh khắc được quây quần bên mâm cơm giản dị, mộc mạc nhưng chan chứa yêu thương, là dịp tri ân tổ tiên, thể hiện lòng hiếu đạo và sự biết ơn nguồn cội”.



Chương trình đón Tết Nguyên đán toàn cầu 2026 do thành phố Nam Ninh (Trung Quốc) khởi xướng từ năm 2007. Tính đến nay, chương trình đã được tổ chức 19 lần, trở thành một nền tảng giao lưu văn hóa quan trọng giữa Trung Quốc, các nước ASEAN và nhiều quốc gia khác trên thế giới. Chương trình được phát sóng tại hơn 150 quốc gia và vùng lãnh thổ, thu hút khoảng 500 triệu lượt người xem.



