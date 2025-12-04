Đêm nhạc có Hồ Ngọc Hà bị hủy

Tối 3/12, nhạc sĩ Dương Khắc Linh tuyên bố hủy live show Linh cảm vào ngày 14/12. Những ngày qua, khu vực Đắk Lắk (Phú Yên cũ) - quê hương của Dương Khắc Linh - chịu thiệt hại nặng nề của mưa lũ.

Nhạc sĩ bày tỏ: "Chứng kiến hình ảnh đồng bào oằn mình trong bão lũ, tôi thật sự không khỏi xót xa và chỉ mong có thể làm điều gì đó để chia sẻ với bà con nơi đây. Sau khi trao đổi với đơn vị tổ chức, Linh quyết định dời lịch live show sang một thời điểm khác phù hợp hơn".

Dương Khắc Linh hủy show, chờ thời điểm khác phù hợp hơn để tổ chức.

Nhạc sĩ nói đây là quyết định không dễ dàng, nhưng đúng đắn. Khi cuộc sống của bà con còn đang ngổn ngang, việc tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật chưa thực sự phù hợp. Live show dự kiến dời sang ngày 21/3/2026. Khán giả đã mua vé được bảo lưu toàn bộ quyền lợi.

Trong thông báo hoãn show, Dương Khắc Linh cũng cho biết đã ủng hộ 100 triệu đồng tới Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk, mong quê hương sớm trở lại bình yên sau thiên tai.

Theo kế hoạch ban đầu, live show kỷ niệm 15 năm làm nghề của Dương Khắc Linh diễn ra tại Bảo tàng Hà Nội. Chương trình quy tụ dàn nghệ sĩ từng đồng hành với nhạc sĩ trong các dự án âm nhạc như Hồ Ngọc Hà, Noo Phước Thịnh, Trung Quân, JayKii, Sara Lưu và Lưu Hiền Trinh. Ca khúc trong đêm diễn sẽ được làm mới hoàn toàn về hòa âm, phối khí, dàn dựng và hình ảnh. Mỗi tiết mục được thiết kế như một chương nhỏ trong hành trình 15 năm, bắt đầu từ thời điểm nhạc sĩ rời Hà Lan về Việt Nam lập nghiệp.

Nhìn lại sự nghiệp, Dương Khắc Linh nói anh tự hào vì sống được bằng nghề và thử sức với nhiều vai trò: nhạc sĩ sáng tác, hòa âm phối khí, nhà sản xuất, giám khảo, giám đốc âm nhạc, cố vấn định hình phong cách cho ca sĩ.

Dương Khắc Linh, Hồ Ngọc Hà và Noo Phước Thịnh nhiều lần hợp tác trong dự án âm nhạc.

Trước đó, Dương Khắc Linh ấp ủ làm đêm nhạc kỷ niệm cột mốc 10 năm theo đuổi nghệ thuật nhưng chưa thành công do dịch bệnh COVID-19 thời điểm đó diễn biến phức tạp.

Dương Khắc Linh gắn bó với âm nhạc từ 1998. Anh khởi nghiệp ở Hà Lan. Năm 2007, nhạc sĩ trở về Việt Nam để hoàn thành luận án và được mời làm phiên dịch cho hai nhạc sĩ quốc tế trong cuộc phỏng vấn với nhạc sĩ Đức Trí.

Sau cơ duyên này, Dương Khắc Linh có nhiều dự án âm nhạc thành công trong nước. Anh nổi tiếng với loạt ca khúc Xin hãy thứ tha, Xin đừng lặng im, Cánh hồng phai, Đồng xanh, Đừng như thói quen, Yêu và yêu. Dương Khắc Linh từng nhận giải thưởng Làn sóng xanh, Bài hát Việt. Anh cũng đứng sau nhiều nhạc phim đáng chú ý, trong đó có Duy nhất cho em - nhạc phim Trạng Quỳnh - giúp nhạc sĩ nhận giải Cánh diều vàng 2019.