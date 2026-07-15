Đêm không ngủ tại Tạ Hiện: Người mở tiệc ăn mừng xuyên đêm, người ngậm ngùi khép lại giấc mơ vàng World Cup

Dọc các tuyến phố Tạ Hiện, Lương Ngọc Quyến, Đào Duy Từ..., hầu hết các quán cà phê, nhà hàng, quán bia đều mở cửa xuyên đêm
Những màn hình LED cỡ lớn được bố trí ngay trước cửa quán, thu hút đông đảo cổ động viên trong đủ mọi màu áo đội tuyển
Tiếng nhạc, tiếng bình luận cùng những tràng hò reo khiến cả khu phố như bừng tỉnh giữa đêm
Ngay sau tiếng còi khai cuộc, bầu không khí trên phố Tạ Hiện trở nên căng thẳng và đầy phấn khích
Hàng trăm ánh mắt chăm chú hướng về màn hình lớn, theo dõi từng pha bóng
Trận đấu đã mang đến cho các cổ động viên vô vàn cung bậc cảm xúc
Những cốc bia khiến không khí thêm rộn ràng
Khi Tây Ban Nha được hưởng quả phạt đền và Mikel Oyarzabal thực hiện thành công, mở tỷ số 1-0, các cổ động viên đội bóng xứ sở bò tót vỡ òa trong niềm vui
Tiếng reo hò, những cái ôm và màn ăn mừng xuất hiện ở khắp các quán trên phố
Vậy nhưng, bàn thắng cũng khiến các CĐV Pháp không khỏi lặng đi
Vào phút thứ 58 Tây Ban Nha tiếp tục có bàn thắng nhân đôi cách biệt lên 2-0, khiến bầu không khí trên phố Tạ Hiện càng trở nên cuồng nhiệt
Các cổ động viên Tây Ban Nha liên tục hô vang tên đội tuyển, vẫy cờ và ăn mừng trong tiếng nhạc, tiếng còi và những tràng pháo tay không ngớt
Trong khi đó, các cổ động viên Pháp chỉ còn biết hồi hộp dõi theo từng phút cuối trận, hy vọng đội nhà có thể tìm được bàn gỡ để níu giữ cơ hội
Khi trọng tài nổi hồi còi mãn cuộc, xác nhận chiến thắng 2-0 cho Tây Ban Nha, cả phố Tạ Hiện như vỡ òa
Những tiếng hô vang "España! España!", tiếng vỗ tay, tiếng còi và những cái ôm chúc mừng nối tiếp nhau
Nhiều cổ động viên Tây Ban Nha không giấu được niềm hạnh phúc khi đội tuyển của mình giành quyền vào chung kết World Cup
Họ cùng nhau nâng ly, hát vang những bài ca cổ động và ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong đêm Hà Nội. Những màn ăn mừng kéo dài đến gần sáng, khiến phố Tạ Hiện gần như không có một phút lặng yên.
Trái ngược với niềm vui của đội chiến thắng là sự tiếc nuối hiện rõ trên gương mặt các cổ động viên Pháp. Sau tiếng còi mãn cuộc, nhiều người lặng lẽ ngồi lại trước màn hình, một số dành những tràng pháo tay động viên đội tuyển, số khác nhanh chóng rời quán trong sự thất vọng khi giấc mơ vô địch khép lại.